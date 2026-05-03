તાલાલા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેસર કેરીની આવકનો નવો રેકોર્ડ: 14 દિવસમાં જ 1 લાખથી વધુ બોક્સનું આગમન, રોજ 10 હજાર બોક્સનું આગમન
ઉત્પાદનમાં થોડા ઘટાડા અંગેની ચર્ચા છતાં કેસર કેરીની મીઠાશ, સ્થાનિક ગ્રાહકોથી લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો સુધી માંગ વધી.
Published : May 3, 2026 at 8:30 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર પંથકના ખેડૂતો અને વેપારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર આવ્યા છે. તાલાલા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કેસર કેરીની ધમાકેદાર આવક ચાલુ છે. ચાલુ સીઝનના માત્ર 14 દિવસમાં જ યાર્ડમાં 1 લાખથી વધુ બોક્સની આવક નોંધાઈ ચૂકી છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે યાર્ડ કેસર કેરીના પેટી-બોક્સોથી છલકાઈ રહ્યું છે. દરરોજ સરેરાશ 10 હજારથી વધુ બોક્સ આવી રહ્યા છે, જે આ સીઝનને શરૂઆતથી જ સકારાત્મક દિશામાં લઈ જાય છે.
આ વર્ષે કેરીના કુલ ઉત્પાદનમાં થોડો ઘટાડો હોવાની ચર્ચા વચ્ચે, તાલાલામાં આવતી કેસર કેરી ગુણવત્તાના મામલે ઉત્તમ સાબિત થઈ રહી છે. કેરીમાં મીઠાશ, કુદરતી કેસરી રંગ અને સ્વાદની ચમક નોંધપાત્ર છે. આ જ કારણ છે કે સ્થાનિક બજાર સાથે-સાથ આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો પણ આ કેરી તરફ આકર્ષાય છે. નિકાસ માટે પણ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. ગુણવત્તા ઉંચી હોવાને કારણે ખેડૂતોને તેમની પેદાશના યોગ્ય અને સારા ભાવ મળી રહ્યા છે, જેનાથી તેમની આવકમાં વધારો થવાની આશા પ્રબળ બની છે.
તાલાલા માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન સંજયભાઈ શિંગાળાના જણાવ્યા મુજબ, આ વર્ષે કેસર કેરીની સીઝન સામાન્ય કરતાં લાંબી ચાલે તેવા સંકેત છે. ગયા વર્ષે આ સીઝન લગભગ 45 દિવસ ચાલી હતી. પરંતુ વર્તમાન અનુકૂળ હવામાન અને બજારમાં સતત જળવાઈ રહેલી ઊંચી માંગના કારણે આ વર્ષે સીઝન 50 થી 60 દિવસ સુધી લંબાવાની પૂરી શક્યતા છે. આ લાંબી સીઝન ખેડૂતો અને વેપારીઓ બંને માટે ફાયદાકારક રહેશે, કારણ કે ખેડૂતોને તેમનો માલ વેચવા માટે પૂરતો સમય મળશે, જ્યારે વેપારીઓ લાંબા સમય સુધી અવિરત વ્યાપાર કરી શકશે.
ગયા વર્ષે સમગ્ર સીઝનમાં તાલાલા યાર્ડમાં કુલ 4.49 લાખ બોક્સની આવક નોંધાઈ હતી. ચાલુ સીઝનના પ્રથમ 14 દિવસના આ આંકડા અને વધારાના દિવસોની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને, આ વર્ષે ગયા વર્ષનો આંકડો સરળતાથી વટાવી જવાશે તેવી આશા સેવાઈ રહી છે. ગીર પંથકના કૃષિ અર્થતંત્ર માટે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અત્યંત સકારાત્મક સંકેતરૂપ બન્યો છે.
