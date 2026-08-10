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ગીરની અમૂલ્ય ધરોહર-આપણી જવાબદારી; પરિમલ નથવાણીએ સિંહ દિવસે શેર કર્યો વીડિયો

10 ઓગસ્ટના રોજ વિશ્વભરમાં સિંહ દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આજે ‘વિશ્વ સિંહ દિવસ’ નિમિત્તે સાંસદ પરિમલ નથવાણીએ વીડિયો શેર કર્યો હતો.

પરિમલ નથવાણીએ સિંહ દિવસે શેર કર્યો વીડિયો
પરિમલ નથવાણીએ સિંહ દિવસે શેર કર્યો વીડિયો (x.com/mpparimal)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 12:37 PM IST

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અમદાવાદ: 10 ઓગસ્ટના રોજ વિશ્વભરમાં સિંહ દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આજે ‘વિશ્વ સિંહ દિવસ’ નિમિત્તે સાંસદ પરિમલ નથવાણીએ વીડિયો શેર કર્યો હતો.

પરિમલ નથવાણીએ શેર કર્યો વીડિયો

રાજ્યસભા સાંસદ પરિમલ નથવાણીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ વિશ્વ સિંહ દિવસે આવો સંકલ્પ લઈએ — સિંહની પજવણી અટકાવીએ અને ગીરને સ્વચ્છ તથા દરેક પ્રકારના પ્રદૂષણથી મુક્ત રાખીએ. ગીરનો સિંહ માત્ર ગુજરાતનું ઘરેણું નથી; તે અસ્તિત્વની જંગ જીતવાનું જીવંત પ્રતીક અને આપણા પ્રાચીન કુદરતી વારસાની અમૂલ્ય ધરોહર છે. આ ધરોહરને માત્ર જોવાની નહીં, સમજવાની, સન્માનવાની અને આવનારી પેઢીઓ માટે સાચવવાની જવાબદારી આપણી છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે પરિમલ નથવાણી વાઇલ્ડલાઇફ, ખાસ કરીને ગિરના સિંહોમાં ખૂબ રસ ધરાવે છે. ઘણી વાર તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર ગીર જંગલના સિંહના વીડિયો અને તસવીરો શેર કરતા રહે છે. આ વીડિયો દ્વારા તેઓ લોકોમાં વાઇલ્ડલાઇફ સંરક્ષણ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા પ્રયત્ન કરે છે.

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