અમરેલીમાં દીપડાની ઘરમાં ઘુસણખોરી, ગ્રામજનો ફફડી ઉઠ્યા
નાનીધારી ગામના પ્રતાપભાઈ માંજરિયાના ઘરમાં અચાનક દીપડો ઘૂસી જતા પરિવારજનો ગભરાઈ ગયા હતા.
Published : January 20, 2026 at 5:32 PM IST
અમરેલી : જિલ્લાના ખાંભા તાલુકાના ગીર વિસ્તારમાં આવેલા નાનીધારી ગામે મોડી રાત્રે દીપડો રહેણાક મકાનમાં ઘૂસી જતા સમગ્ર ગામમાં ભય અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. નાનીધારી ગામના પ્રતાપભાઈ માંજરિયાના ઘરમાં અચાનક દીપડો ઘૂસી જતા પરિવારજનો ગભરાઈ ગયા હતા.
આ ઘટનાની જાણ થતાં ઘરનાં સભ્યોએ હિંમત દાખવી ઘરની અંદરથી દરવાજો બંધ કરી દીધો હતો, જેના કારણે દીપડો મકાનમાં જ પુરાઈ ગયો અને કોઈ જાનહાનિ થતી અટકી હતી. જો કે દીપડો ઘરમાં હોવાની જાણ ફેલાતાં આસપાસના ગ્રામજનો પણ દોડી આવ્યા હતા અને વિસ્તારમાં ભારે ભય ફેલાઈ ગયો હતો.
તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરાતા ખાંભા વન વિભાગનો સ્ટાફ આર.એફ.ઓ. નિપુલ લકુમ સહિત ઘટના સ્થળે દોડી ગયો હતો. વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને પકડવા માટે તાત્કાલિક મેગા રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
"અમને મેસેજ મળ્યો કે ખાંભાના નાની ધારી ગામ પાસે રહેણાંક મકાનમાં એક વન્યપ્રાણી દીપડો ઘૂસી ગયેલ છે, જેથી અમારી ટીમ તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચી હતી અને કલાકોની જહેમત બાદ આ દીપડાને ટ્રેન્ક્યુ લાઈજ કરી અને હાલ આદિપરાને પાંજરે પૂરવામાં આવ્યો છે" - નિપુલ નકુમ, આરએફઓ
વન વિભાગની ટીમે પૂરતી સાવચેતી સાથે અંદાજે દોઢ કલાક સુધી ઓપરેશન ચલાવ્યું હતું. આખરે દીપડાને ઘરની અંદર જ ટ્રેન્ક્વિલાઈઝર આપી બેભાન કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ વન વિભાગ દ્વારા તેને સુરક્ષિત રીતે પાંજરે પૂરવામાં આવ્યો હતો. દીપડો પાંજરે પુરાઈ જતા ગ્રામજનો અને પરિવારજનોને મોટી રાહત મળી હતી. ઘટનાસ્થળે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થયા હતા અને વન વિભાગની કામગીરીની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી.
ગીર પંથકમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી દીપડાની અવરજવર વધતી હોવાના કારણે લોકોમાં ભય જોવા મળી રહ્યો છે. વન વિભાગ દ્વારા ગ્રામજનોને રાત્રિના સમયે સાવચેતી રાખવા અને જંગલી પ્રાણીઓ દેખાય તો તાત્કાલિક જાણ કરવા અપીલ કરવામાં આવી
નોંધનીય છે કે, નાનીધારી પાસે ગીરનું જંગલ અડીને આવેલું છે, જેના કારણે ખોરાક અને પાણીની શોધમાં વન્ય જીવો છાસવારે ગામમાં આવી ચડતા હોય છે.
