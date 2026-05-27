ગીર માલધારી મંજૂરી મુદ્દે વિવાદ: રાજભા ગઢવીને ગીરમાં વસવાટની મંજૂરી મળતા અન્ય માલધારીઓએ માંગી મંજૂરી, વનતંત્ર સામે રોષ

વર્ષોથી ગીરમાં વસવાટ અને માલધારી હક માટે તંત્રના દરવાજા ખખડાવતા અનેક માલધારીઓએ વનતંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે.

Published : May 27, 2026 at 2:45 PM IST

અમરેલી : ગીર વિસ્તારમાં લોકગાયક રાજભા ગઢવીને માલધારી તરીકે મંજૂરી મળ્યાના મુદ્દે હવે વિવાદ વધુ વકર્યો છે. વર્ષોથી ગીરમાં વસવાટ અને માલધારી હક માટે તંત્રના દરવાજા ખખડાવતા અનેક માલધારીઓએ વનતંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. માલધારીઓનો આક્ષેપ છે કે સામાન્ય લોકોને વર્ષો સુધી અરજી અને પુરાવા આપવા છતાં મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી, જ્યારે વગદાર વ્યક્તિઓના મામલે તંત્ર તાત્કાલિક નિર્ણય લઈ લે છે.

ગીરના વિવિધ વિસ્તારોમાં રહેતા માલધારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ વર્ષોથી માલધારી તરીકે કાયમી માન્યતા મેળવવા માટે વન વિભાગમાં અરજી કરી રહ્યા છે. અનેક વખત પુરાવા, જૂના દસ્તાવેજો અને મસવાડી પાસ રજૂ કર્યા છતાં હજુ સુધી મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. હવે રાજભા ગઢવીને મંજૂરી મળતા અન્ય માલધારીઓમાં વિરોધનો વંટોળ ઉઠ્યો છે.

માલધારીઓના જણાવ્યા મુજબ, વનતંત્રના પરિપત્ર અનુસાર ગીરમાં માલધારી તરીકે માન્યતા મેળવવા માટે વર્ષ 1970 પહેલા સતત ત્રણ વર્ષની “મસવાડી” હોવી જરૂરી ગણાય છે. મસવાડી એટલે પશુઓ, ખાસ કરીને ભેંસો પર વન વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવતો સરકારી વેરો. આ મસવાડી પાસ માલધારી હોવાનો મહત્વનો પુરાવો માનવામાં આવે છે.

સિંહપ્રેમી ભગવાનભાઈ બારડે જણાવ્યું હતું કે, "ગીરના મૂળ માલધારીઓ વર્ષોથી પોતાના હકો માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. યોગ્ય પુરાવા હોવા છતાં તેમને ન્યાય મળતો નથી. બીજી તરફ વગદાર લોકો માટે નિયમો સરળ બની જતા હોવાના આક્ષેપો પણ ઉઠી રહ્યા છે."

વિસાવદર રેન્જ હેઠળના ગોરડવાળા વિસ્તારના માલધારીઓ તેમજ ખાંભાના શીર નેસ સહિતના અનેક પરિવારો વર્ષોથી માલધારી તરીકે રહેવાની મંજૂરી માટે તંત્ર સમક્ષ અરજી કરી રહ્યા છે. તેમ છતાં તેમની ફાઈલો આજે પણ અટવાયેલી હોવાનું માલધારીઓએ જણાવ્યું હતું.

વિસાવદરના માલધારી ગોલનભાઈ જેબલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, “અમે વર્ષોથી મસવાડીના પુરાવા અને તમામ દસ્તાવેજો આપ્યા છે છતાં અમારી અરજીઓ પર નિર્ણય લેવાતો નથી. હવે રાજભા ગઢવીને ઝડપથી મંજૂરી મળતા અમારો દુઃખ અને રોષ વધ્યો છે.”

ખાંભાના શીર નેસના માલધારી ભોજભાઈએ પણ વેદના વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, “ગીરમાં પેઢીઓથી માલધારી જીવન જીવતા પરિવારોને હજુ સુધી માન્યતા નથી મળતી. તંત્ર સામાન્ય લોકો સાથે અન્યાય કરી રહ્યું છે.”

આ સમગ્ર મામલે હવે ગીર વિસ્તારમાં માલધારીઓમાં અસંતોષનો માહોલ સર્જાયો છે. અનેક માલધારીઓએ પારદર્શક નીતિ અપનાવી તમામ અરજદારોને સમાન ન્યાય આપવાની માંગ ઉઠાવી છે. બીજી તરફ વનતંત્ર તરફથી હજુ સુધી સત્તાવાર સ્પષ્ટતા સામે આવી નથી.

ગીર પૂર્વના આર એફ ઓ મોહન બાંભણીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "મારી પાસે ડોક્યુમેન્ટ્સ આવ્યા હતા, પરંતુ મંજૂરી આપવી એ મારી સત્તામાં નથી. આ મંજૂરી ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા આપવામાં આવી છે."

નોંધનીય છે કે, 2023માં રાજભા ગઢવીએ અને તેમના કાકા હરહૂર ગઢવીએ ગીરમાં ફરી રહેવાની મંજૂરી માંગી હતી, જે તાત્કાલિન અધિકારીએ મંજૂરીને ના મંજુર કરી હતી. હાલના અધિકારીએ મંજુર કરતા હાલ વિવાદ સર્જાયો હતો અને હવે અલગ અલગ માલધારી સામે આવ્યા છે અને તે હવે આ રાજભાની આપેલ મંજૂરીનો વિરોધ કરી રહ્યા છે અને તે પણ હવે માંગ કરી રહ્યા છે કે અમોને પણ મંજૂરી જંગલમાં પુનઃ સ્થાપિત કરવા માંગી રહ્યા છે.

