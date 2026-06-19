ગીરના સિંહો જંગલ છોડી ગામડાં તરફ વળ્યા: વધતી વસ્તી અને માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષની વધતી ચિંતા
પશુઓના મારણના બનાવો વધી રહ્યા છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં માનવ પર હુમલાના બનાવો પણ નોંધાતા લોકોમાં અસુરક્ષાની લાગણી વધી રહી છે.
Published : June 19, 2026 at 8:48 AM IST
ગીર સોમનાથ: વિશ્વમાં એશિયાટિક સિંહોનું એકમાત્ર કુદરતી નિવાસસ્થાન ગણાતું ગીર આજે માનવ અને વન્યજીવ વચ્ચે વધતા સંઘર્ષના ગંભીર પડકારનો સામનો કરી રહ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સિંહોની વસ્તીમાં સતત વધારો થયો છે. તેમજ ગીરના લેન્ડસ્કેપમાં અનેક વિસ્તારોમાં સિંહો જંગલની સીમા છોડીને ગામડાં, ખેતીવાડી અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં કાયમી વસવાટ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. આના કારણે ખેડૂતો, પશુપાલકો અને ખેતમજૂરોમાં ભયનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, અગાઉ સિંહો મુખ્યત્વે રાત્રિના સમયે જ ગામની સીમ સુધી આવતા હતા, પરંતુ હવે દિવસ દરમિયાન પણ ગામો અને ખેતરોમાં સિંહો જોવા મળે છે. પરિણામે પશુઓના મારણના બનાવો વધી રહ્યા છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં માનવ પર હુમલાના બનાવો પણ નોંધાતા લોકોમાં અસુરક્ષાની લાગણી વધી રહી છે.
પાતાપુરના ખેડૂતનો આક્ષેપ – 13 મહિના પછી પણ વળતર નથી
ઉના તાલુકાના પાતાપુર ગામના ખેડૂત ધીરુભાઈ વઘાસિયાએ જણાવ્યું કે તેમના ગામમાં બે કરતાં વધુ સિંહો કાયમી વસવાટ કરે છે. થોડા સમય પહેલાં સિંહોએ તેમના બે વાછરડાનું મારણ કર્યું હતું. વન વિભાગે સ્થળ તપાસ કરી હતી, પરંતુ ઘટનાને 13 મહિના વીતી ગયા હોવા છતાં હજુ સુધી વળતર મળ્યું નથી.
તેમણે કહ્યું, “ગામમાં સિંહો અને દીપડા અવારનવાર જોવા મળે છે. દિવસ હોય કે રાત, સિંહો ગામમાં આવી જાય છે. ઘણી વખત ખેતરોમાં સિંહો બેઠા હોય છે, જેના કારણે ખેતીનું કામ કરવું પણ જોખમી બની ગયું છે. ઘરેથી બહાર નીકળતાં પહેલાં પણ પૂછવું પડે છે કે સિંહ તો નથી ને?”
પાતાપુરના જ ખેડૂત શૈલેષભાઈ વઘાસિયાએ જણાવ્યું કે પહેલાં સિંહો માત્ર રાત્રે જોવા મળતા હતા, પરંતુ હવે દિવસ દરમિયાન પણ ગામમાં ફરતા જોવા મળે છે.
“બજારમાં જવું હોય કે અન્ય કામ માટે બહાર નીકળવું હોય તો પહેલાં ગામના લોકોને ફોન કરીને પૂછવું પડે છે કે ગામમાં સિંહ તો નથી ને? ત્યાર પછી જ બહાર નીકળીએ છીએ. રાત્રે ખેતરમાં પાણી વાળવા જવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. પશુઓને ખેતરમાં બાંધવા પણ ડર લાગે છે.”
રાષ્ટ્રીય કિસાન સંઘ આ મામલે શું કહ્યું?
રાષ્ટ્રીય કિસાન સંઘના ગીર સોમનાથ જિલ્લા પ્રમુખ ભીખાભાઈ લિંબાણીએ જણાવ્યું કે સિંહનું સાચું રહેઠાણ જંગલ છે. વર્ષ 1971-72માં માલધારીઓને ગીરના જંગલમાંથી સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા બાદ અને જંગલમાં પશુઓના ચરાણ પર નિયંત્રણ આવ્યા પછી સિંહોની પરંપરાગત ખોરાક વ્યવસ્થામાં ફેરફાર થયો છે.
“જંગલમાં પશુઓની ઉપલબ્ધતા ઘટતાં સિંહો ખોરાકની શોધમાં ગામડાં તરફ આવવા લાગ્યા છે. સરકારે વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસના આધારે યોગ્ય નીતિ ઘડવી જોઈએ અને જંગલના ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવું જોઈએ,” તેમણે કહ્યું.
ઉકરડા અને ગેરકાયદે સિંહ દર્શન પણ જોખમી
ભીખાભાઈએ જણાવ્યું કે ગીર ગઢડા-ઝાંખીયા રોડ, જામવાળા રોડ તથા ઉનાના ખાપટ વિસ્તારમાં મૃત ઢોરના નિકાલ સ્થળોએ સિંહો નિયમિત આવે છે. આવા સ્થળોએ લોકો ગેરકાયદે સિંહ દર્શન માટે ઉમટી પડે છે, જે સિંહોની કુદરતી જીવનશૈલી અને સુરક્ષા બંને માટે જોખમી છે.
“ગીરની બોર્ડરની બહારના સિંહો વધુ જોખમમાં”
ગીર ગઢડા વિસ્તારના ખેડૂત બાલુભાઈ હિરપરાએ કહ્યું કે જંગલની અંદર હજુ પણ માલધારીઓના નેસ છે ત્યાં સિંહોનું કુદરતી વર્તન વધુ જોવા મળે છે. પરંતુ જંગલની બહારના સિંહો ગામડાં અને ખેતીવાડી વિસ્તારોમાં કાયમી વસવાટ કરી રહ્યા છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે જંગલમાં સિંહોની વસ્તી સતત વધી રહી છે. વધતી વસ્તીને ધ્યાનમાં રાખીને જંગલમાં પૂરતો કુદરતી ખોરાક અને રહેઠાણ ઉપલબ્ધ કરાવવા જરૂરી છે. સાથે જ સિંહોની અવરજવરવાળા વિસ્તારોમાં 24 કલાક વનકર્મીઓની તૈનાતી અને નિયમિત પેટ્રોલિંગની માંગ કરી છે.
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