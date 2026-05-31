ગીરમાં સિંહોના મોત: વનમંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા જસાધાર રેન્જ ખાતે પહોંચ્યા, ઉચ્ચસ્તરીય સમીક્ષા બેઠક યોજી
વન વિભાગના સિનિયર અધિકારીઓએ મંત્રી સમક્ષ અત્યાર સુધીના તપાસ અહેવાલો અને રોગચાળાની સંભાવનાઓ અંગે માહિતી રજૂ કરી હતી.
Published : May 31, 2026 at 5:13 PM IST
અમરેલી : ગીર પૂર્વ અને ગીર પશ્ચિમ વનવિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સિંહોના થઈ રહેલા મોતની ઘટનાએ રાજ્ય સહિત દેશભરમાં ચિંતા ઉભી કરી છે. સમગ્ર મામલાની માહિતી દિલ્હી સુધી પહોંચતા અને કેન્દ્ર સરકારના ઉચ્ચ સ્તરે પણ ગંભીર નોંધ લેવાતા રાજ્ય સરકાર હરકતમાં આવી છે. સિંહોના મોત અંગે ઉભા થયેલા પ્રશ્નો અને સંભવિત રોગચાળાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યના વન અને પર્યાવરણ કેબિનેટ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા જાતે જ અમરેલી જિલ્લાના જસાધાર રેન્જ ખાતે પહોંચ્યા હતા.
વનપ્રધાન અર્જુન મોઢવાડિયાએ જસાધાર રેન્જ તેમજ એનિમલ કેર સેન્ટરની મુલાકાત લઈ વન વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે ઉચ્ચસ્તરીય સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી. બેઠક દરમિયાન સિંહોના મોત પાછળના કારણો, સારવાર હેઠળના સિંહોની સ્થિતિ, લેવામાં આવેલી તકેદારી અને આગામી કામગીરી અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. વન વિભાગના સિનિયર અધિકારીઓએ મંત્રી સમક્ષ અત્યાર સુધીના તપાસ અહેવાલો અને રોગચાળાની સંભાવનાઓ અંગે માહિતી રજૂ કરી હતી.
ગીર પૂર્વ અને ગીર પશ્ચિમના બોર્ડર વિસ્તારમાં સૌથી વધુ સિંહોના મોત નોંધાયા હોવાનું સામે આવતા વનપ્રધાન ખાસ કરીને આ વિસ્તારની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં અનેક સિંહો અને સિંહબાળના મોત થતા વન્યજીવ પ્રેમીઓ તેમજ સ્થાનિક લોકોમાં ચિંતા વધી છે. વન વિભાગ દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સતત મોનીટરીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેમજ બીમાર સિંહોને રેસ્ક્યૂ કરી એનિમલ કેર સેન્ટરમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.
વન મંત્રી અર્જુન મોઢવડીયાએ જણાવ્યું કે,"ગીર સેન્ચ્યુરીની બહારના મહેસૂલી વિસ્તારમાં ત્રણ-ચાર દિવસ પહેલા કેટલાક સિંહ બાળ નબળાં પડવાથી મૃત્યુ પામ્યાં હતાં. તેમના બ્લડ સેમ્પલ અને અન્ય જરૂરી સેમ્પલ ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી રિસર્ચ સેન્ટર ખાતે તપાસ માટે મોકલાયા છે. વન વિભાગે 19 તારીખથી જ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારને આઇડેન્ટિફાય કરી પ્રિવેન્ટિવ પગલાં શરૂ કરી દીધાં હતાં, જેથી કેઝ્યુઅલટી સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં રહી. અત્યાર સુધીમાં 500 થી વધુ સિંહોનું ડી-ટીકીંગ અને ડી-વોર્મીંગ પૂર્ણ કરાયું છે. નબળા સિંહોને સ્થળ પર સારવાર આપવામાં આવી, જ્યારે ગંભીર 22 સિંહોને રેસ્ક્યુ સેન્ટર લાવી વન વિભાગના તબીબો અને જૂનાગઢ વેટરનરી કોલેજના ડોક્ટરો દ્વારા સઘન સારવાર અપાઈ રહી છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં કોઈ પણ સિંહના મૃત્યુના સમાચાર મળ્યા નથી. અધિકારીઓ માને છે કે હવે ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી. ટૂંક સમયમાં સાજા થઈ રહેલા સિંહોને ફરી મુક્ત કરવામાં આવશે. આ રોગ બેબેસીયા છે કે સીડીવી, તેની પુષ્ટિ રિપોર્ટ બાદ જ થશે."
સિંહોમાં જોવા મળેલા કેટલાક લક્ષણો CDV (કેનાઇન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ) જેવા રોગ સાથે મેળ ખાતા હોવાની ચર્ચાઓ વચ્ચે રાજ્ય સરકાર પણ એલર્ટ મોડમાં આવી ગઈ છે. જોકે સત્તાવાર રીતે રોગનું કારણ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ વિવિધ નમૂનાઓની તપાસ ચાલી રહી છે અને અંતિમ રિપોર્ટની રાહ જોવામાં આવી રહી છે. વન વિભાગ દ્વારા રોગચાળાને વધુ ફેલાતો અટકાવવા માટે વિશેષ તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ દરમિયાન સિંહોના મોતનો વાસ્તવિક આંકડો છુપાવવામાં આવ્યો હોવાની ચર્ચાઓ પણ રાજ્ય સરકાર સુધી પહોંચતા મામલો વધુ ગંભીર બન્યો હતો. આ મુદ્દે પણ વનપ્રધાન દ્વારા અધિકારીઓ પાસેથી માહિતી મેળવવામાં આવી હતી. અગાઉ PCCF કક્ષાના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ પણ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લઈને પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું. હવે રાજ્યના વનપ્રધાનની મુલાકાતને સમગ્ર ઘટનામાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
જસાધાર ખાતે મીડિયા સાથેની વાતચીત દરમિયાન ગીર વિસ્તારમાં લોકગાયક રાજભા ગઢવીને સ્થાયી થવા મંજૂરી આપવામાં આવી હોવાના મુદ્દે પત્રકારોએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. જોકે આ પ્રશ્નના જવાબમાં વનપ્રધાને કોઈ સ્પષ્ટ નિવેદન આપ્યું ન હતું અને ચર્ચા ટાળી આગળ વધ્યા હતા. ગીરના સિંહો એશિયાઈ સિંહોની એકમાત્ર કુદરતી વસાહત હોવાને કારણે તેમના આરોગ્ય અને સંરક્ષણ સાથે જોડાયેલો દરેક મુદ્દો અત્યંત મહત્વનો ગણાય છે.
