ETV Bharat / state

ગીર ગઢડાના ગામોમાં કમોસમી વરસાદથી પાક નિષ્ફળ, સર્વેનો સરપંચોએ કર્યો બહિષ્કાર, સીધી સહાય ચૂકવવા માંગ

ગીર ગઢડા તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા 25 ઓકટોબર અગાઉ પાક લણવામાં આવ્યો હતો. પાકના પાથરા ખેતરોમાં પલળી ગયા હતા.

ગીર ગઢડામાં સર્વેનો બહિષ્કાર
ગીર ગઢડામાં સર્વેનો બહિષ્કાર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 1, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડા તાલુકામાં છેલ્લા છ દિવસથી અવિરત પણે કમોસમી વરસાદ વરસતા ખેતરો પાણીથી તરબોળ થયા છે અને ખેડૂતોએ ઉગાવેલ પાક પણ સંપૂર્ણ પણે નાશ પામ્યો છે. જેને લઈ તાલુકામાં સરકાર દ્વારા પાક નિષ્ફળ સર્વેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. પરંતુ ગીર ગઢડા તાલુકાના ગામોમાં આ કામગીરીનો ખેડૂતો અને સરપંચોએ ભારે આક્રોશ સાથે બહિષ્કાર કર્યો છે.

વરસાદથી ખેતરમાં પાથરા પલળી ગયા
ગીર ગઢડા તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા 25 ઓકટોબર અગાઉ પાક લણવામાં આવ્યો હતો. તે પાકના પાથરા ખેતરોમાં પલળી ગયા હતા તેમજ સોયાબીન, કપાસ સહિતનો પાક પણ કમોસમી વરસાદના કારણે પલળી ગયો છે. તેમજ આ મગફળી, સોયાબીન જેવો પાક યાર્ડોમાં વેચવા લાયક પણ રહ્યો નથી જેથી ગીર ગઢડા તાલુકાના ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે.

ગીર ગઢડામાં સર્વેનો બહિષ્કાર (ETV Bharat Gujarat)

ત્યારે ખેડૂતોને હાલ તો ખેતીમાં ખરીફ તથા બાગાયત પાકોને મોટા પ્રમાણમાં નુકશાન થયું છે. સરકાર દ્વારા ખેડૂતોના પાક નુકશાનીનો સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો છે તે નિયમ પ્રમાણે સર્વે કરવામાં આવે તો અંદાજિત 10% જેટલા ખેડૂતોને જ આ સહાય મળે તેમ છે અને બાકીના ખેડૂતોને અન્યાય થાય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

ખેડૂતોને સર્વે વગર રાહત આપવાની માંગ
જેથી ગીર ગઢડા તાલુકાના ગામોના સરપંચો અને ખેડૂતોએ આજે બહોળી સંખ્યામાં એકઠા થઈ ગીર ગઢડા મામલતદારને આવેદન પત્ર પાઠવી રજૂઆત કરી છે કે તમામ ખેડૂતોના બાગાયતથી લઈને તમામ પાકોનું નુકશાન થયું છે અને કુદરતના કહેરથી ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે તેથી આવી પરિસ્થિતિમાં જગતના તાતની વેદનાને સરકારે સાંભળી કોઈ પણ પ્રકારના સર્વે કર્યા વગર ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજ જાહેર કરવામાં આવે તેવી અંતમાં માંગ કરવામાં આવી હતી.

સરપંચોએ અધિકારીને આપ્યું આવેદન
ગીર ગઢડા તાલુકાના ગામોમાં કમોસમી વરસાદ વરસતા ખેડૂતોને ભારે નુકશાન થયું છે. જેને લઈ ગીર ગઢડા આમ આદમી પાર્ટીના હોદેદારો પાર્ટીનો ખેસ પહેરી ખેડૂતો માટે આવેદન પત્ર આપવા આવ્યા હતા. ત્યારે અન્ય ગામોના ખેડૂતો આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાયા ન હતા અને આપ પાર્ટીના કાર્યકરે અન્ય સરપંચોને આવેદન પત્ર આપી દીધું છે. હવે આવો તેવું ફોન કરી જણાવતા અન્ય ગામના સરપંચો કચેરી બહાર હતા તે મામલતદાર કચેરી ખાતે આવ્યા હતા. બાદમાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોએ પોતાના ગાળામાં પહેરેલ ખેસ કાઢી નાખ્યો હતો.

બાદમાં ગીર ગઢડા તાલુકાના તમામ ગામોના સરપંચો અને ખેડૂતો આવ્યા હતા અને નગડીયા ગ્રામ પંચાયતના મહિલા સરપંચના પતિએ જણાવ્યું હતું કે, આ આવેદન પત્ર તમામ ખેડૂતોનું છે અને આમાં કોઈ પાર્ટીના હોય તો આવે જ નહીં.

આ પણ વાંચો:

  1. દાહોદની હોસ્પિટલમાંથી મૃતકના આત્માને પરિવાર લઈ ગયો! કંકુ, ફૂલ, દીવા સહિતની પૂજા કરાઈ
  2. જુનાગઢમાં કમોસમી વરસાદથી મગફળીનો તૈયાર પાક બગડયો, કેશોદ તાલુકાના ખેડૂતોએ સહાયની કરી માંગ

TAGGED:

GIR SOMNATH
CROP DAMAGE IN GIR SOMNATH
GIR GADHADA FARMERS
BOYCOTT OF THE SURVEY
CROP DAMAGE IN GIR SOMNATH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.