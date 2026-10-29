ગીર ગઢડામાં રિસોર્ટમાં દીપડાની એન્ટ્રી, શ્વાનનું મારણ કરીને રૂમમાં ઘુસ્યો
રિસોર્ટના રૂમમાં ઘૂસ્યો દીપડો, કબાટ પાછળ છુપાઈ જતાં રેસ્ક્યુમાં પડી મુશ્કેલી, વન વિભાગની ટીમે વેટરનરી તબીબની મદદથી દીપડાને બેભાન કરી જામવાળા એનિમલ કેર સેન્ટર ખસેડ્યો.
Published : October 29, 2026 at 12:08 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડા તાલુકાના બાબરિયા ગામથી જામવાળા તરફ જતા માર્ગ પર ગીર જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા સિમ્બા રિસોર્ટમાં દીપડો ઘૂસી આવતાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ગીર જંગલ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વન્ય પ્રાણીઓની અવરજવર રહેતી હોય છે. જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા રિસોર્ટ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ અવારનવાર વન્ય પ્રાણીઓ જોવા મળતાં હોય છે. ત્યારે ગીરના કુદરતી જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા સિમ્બા રિસોર્ટમાં એક દીપડો આવી પહોંચ્યો હતો. દીપડાએ રિસોર્ટમાં એક શ્વાનનું મારણ કર્યા બાદ સીડી પાસે આવેલા રૂમમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આ ઘટનાને પગલે રિસોર્ટના સ્ટાફમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ વન વિભાગને કરવામાં આવતાં જામવાળા રેન્જની રેસ્ક્યુ ટીમ વેટરનરી તબીબ સાથે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી.
ગીર જંગલના રિસોર્ટમાં દીપડો ઘૂસતાં સ્ટાફમાં દોડધામ
ગીર જંગલ વિસ્તાર પ્રકૃતિ અને વન્યજીવો માટે જાણીતો છે. જંગલની નજીક આવેલા વિસ્તારોમાં સિંહ, દીપડા સહિતનાં વન્ય પ્રાણીઓની અવરજવર જોવા મળતી હોય છે. જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા સિમ્બા રિસોર્ટમાં પણ દીપડો આવી પહોંચતાં વન્યજીવ અને માનવ વસવાટ વચ્ચેના સંપર્કની સ્થિતિ સામે આવી હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, અંદાજે 7 વર્ષનો દીપડો રિસોર્ટમાં ઘૂસી આવ્યો હતો. તેણે એક શ્વાનનું મારણ કર્યા બાદ સીડી પાસે આવેલા રૂમમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. રૂમમાં દીપડો આંટાફેરા કરતો હોવાની જાણ થતાં રિસોર્ટના સ્ટાફમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તાત્કાલિક વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી.
કબાટ પાછળ છુપાયેલા દીપડાને રેસ્ક્યુ કરવો પડકારરૂપ બન્યો
ઘટનાની જાણ થતાં જામવાળા રેન્જના આર.એફ.ઓ.ને જાણ કરવામાં આવી હતી, જેના પગલે વન વિભાગની રેસ્ક્યુ ટીમ વેટરનરી તબીબ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. જોકે, રૂમમાં ઘૂસી ગયેલો દીપડો કબાટની પાછળ છુપાઈને બેસી જતાં તેને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં મુશ્કેલી પડી હતી. દીપડાને બેભાન કરવાના પ્રારંભિક પ્રયાસો સફળ ન થતાં રેસ્ક્યુ ટીમ માટે કામગીરી વધુ પડકારજનક બની હતી.
દીપડાને પકડવા માટે વન વિભાગની ટીમે બે અલગ-અલગ સ્થળે પાંજરાં ગોઠવ્યાં હતાં. પાંજરાંને દોરડાની મદદથી દીપડા સુધી પહોંચાડવાના પ્રયાસો પણ કરવામાં આવ્યા હતા. દીપડો વારંવાર છુપાઈ જતો હોવાથી રેસ્ક્યુ ટીમે અત્યંત સાવચેતી સાથે કામગીરી આગળ વધારી હતી.
કલાકોની જહેમત બાદ દીપડાને બેભાન કરી પાંજરે પૂર્યો
દીપડાને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરવા માટે વન વિભાગની ટીમે કલાકો સુધી જહેમત ઉઠાવી હતી. વેટરનરી તબીબની મદદથી હાથ ધરવામાં આવેલી કામગીરીના અંતે દીપડાને બેભાન કરી સુરક્ષિત રીતે પાંજરામાં પૂરવામાં સફળતા મળી હતી. ત્યારબાદ દીપડાને વધુ સારવાર અને દેખરેખ માટે જામવાળા એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. દીપડાને રિસોર્ટમાંથી રેસ્ક્યુ કરવાની કામગીરી દરમિયાન આસપાસના લોકો પણ ઘટનાસ્થળે એકઠા થયા હતા. લાંબી જહેમત બાદ રેસ્ક્યુ પૂર્ણ થતાં રાહતનો માહોલ સર્જાયો હતો.
ગીર જંગલની નજીક વન્ય જીવોની અવરજવર, સાવચેતી જરૂરી
ગીર જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા રિસોર્ટ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વન્ય પ્રાણીઓની અવરજવર થતી રહે છે. જંગલની નજીક માનવ વસવાટ, પ્રવાસન સ્થળો અને રિસોર્ટ આવેલા હોવાથી ક્યારેક વન્ય પ્રાણીઓ રહેણાક વિસ્તાર સુધી આવી પહોંચવાની ઘટનાઓ પણ સામે આવતી હોય છે.
સિમ્બા રિસોર્ટમાં દીપડો ઘૂસી આવવાની આ ઘટના પણ જંગલ વિસ્તારની નજીક રહેતી વન્યજીવ અવરજવરની સ્થિતિને ઉજાગર કરે છે.
આવી પરિસ્થિતિમાં વન્ય પ્રાણી જોવા મળે ત્યારે લોકોએ તેની નજીક જવાનો, તેને ઘેરવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે સુરક્ષિત અંતર જાળવી વન વિભાગને જાણ કરવી જરૂરી છે. વન્ય પ્રાણીઓની સુરક્ષા અને માનવ જીવનની સલામતી બંને જળવાઈ રહે તે માટે સાવચેતી અને વન વિભાગની સમયસર કામગીરી મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
આમ, ગીર જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા સિમ્બા રિસોર્ટમાં દીપડો ઘૂસી આવતાં સર્જાયેલી અફરાતફરી વચ્ચે વન વિભાગની રેસ્ક્યુ ટીમે વેટરનરી તબીબની મદદથી કલાકોની જહેમત બાદ દીપડાને સુરક્ષિત રીતે પકડી પાડ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને જામવાળા એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
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