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ગીરના ઈકોઝોનની અધિસૂચના કાયદો ન બની, બે વર્ષથી વધુ સમય બાદ શું સ્થિતિ?

25થી વધુ ગામોના સરપંચોએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો અને ગ્રામ પંચાયતોની સામાન્ય સભામાં અધિસૂચના વિરુદ્ધ ઠરાવ કર્યા હતા.

બે વર્ષથી વધુ સમય બાદ શું સ્થિતિ?
બે વર્ષથી વધુ સમય બાદ શું સ્થિતિ? (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 5:36 PM IST

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જૂનાગઢ: ગીર કાંઠાના ખેડૂતો, માલધારીઓ અને ગામના સામાન્ય લોકો માટે ઈકોઝોનનો મુદ્દો છેલ્લા બે વર્ષથી ચિંતાનો વિષય રહ્યો છે. ભારત સરકારે 18 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ ગીર સંરક્ષિત વિસ્તારની આસપાસ ઈકો-સેન્સિટિવ ઝોન લાગુ કરવા અંગે અધિસૂચના જાહેર કરી હતી. આ અધિસૂચના હેઠળ ગીરના ત્રણ જિલ્લાના 11 તાલુકાનાં આશરે 196 ગામો અસરગ્રસ્ત થવાની શક્યતા હતી. તેના વિરોધમાં 25થી વધુ ગામોના સરપંચો, રાજકીય આગેવાનો, સાંસદો, પૂર્વ સાંસદો, ધારાસભ્યો, ખેડૂતો અને ગામલોકોએ અધિસૂચના પરત ખેંચવાની માગ કરી હતી. બે વર્ષથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં અધિસૂચના કાયદો બની શકી નથી.

ઈકોઝોન કાયદો બનવામાં નિષ્ફળ

ઈકોઝોનનો મુદ્દો ગીર વિસ્તારમાં ખેડૂતો, માલધારીઓ, નાના ઉદ્યોગકારો અને ગામડાંમાં રહેતા લોકો માટે સળગતો પ્રશ્ન બની રહ્યો હતો. કેન્દ્ર સરકારે 18 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ ગીર સંરક્ષિત વિસ્તારની આસપાસ 2.78 કિલોમીટરથી 9.50 કિલોમીટર સુધીના વિસ્તારમાં ઈકો-સેન્સિટિવ ઝોન લાગુ કરવા અંગે નવી અધિસૂચના જાહેર કરી હતી.

25થી વધુ ગામોના સરપંચોએ મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો (Etv Bharat Gujarat)

આ અધિસૂચના હેઠળ ગીરના ત્રણ જિલ્લાના 11 તાલુકાનાં આશરે 196 ગામો અસરગ્રસ્ત થવાની શક્યતા હતી. અધિસૂચના જાહેર થયા બાદ ખેડૂતો, માલધારીઓ, ગામના સામાન્ય લોકો અને ગીર આસપાસના નાના ઉદ્યોગકારોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. તેમણે સરકાર અધિસૂચના પરત ખેંચે તેવી માગ સાથે ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો.

25 કરતાં વધુ સરપંચોએ કરી માગ

2024માં કેન્દ્ર સરકારે અધિસૂચના જાહેર કર્યા બાદ ગીર વિસ્તારનાં સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત થવાની શક્યતા ધરાવતાં 25 કરતાં વધુ ગામોના સરપંચોએ અધિસૂચના પરત ખેંચવાની માગ કરી હતી. તેમણે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો હતો અને ગ્રામ પંચાયતોની સામાન્ય સભામાં ઠરાવ પણ કર્યા હતા.

ત્યારબાદ અનેક ગામોમાં વિરોધ આગળ વધ્યો હતો. વર્તમાન અને પૂર્વ સાંસદો, ધારાસભ્યો, ચૂંટાયેલા ગ્રામ પંચાયતના સભ્યો, રાજકીય પક્ષોના જિલ્લા કક્ષાના આગેવાનો, માલધારીઓ અને નાના ઉદ્યોગકારોએ પણ સરકારને પત્ર લખીને અધિસૂચનાની અમલવારી બંધ રાખવાની માગ કરી હતી.

રાજપત્ર
રાજપત્ર (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂત નેતા પ્રવીણ રામની પ્રતિક્રિયા

ખેડૂત નેતા પ્રવીણ રામે આજે આપેલી વિગતો અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારે 18 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ અધિસૂચના જાહેર કરી હતી. ત્યારબાદની કાર્યવાહી દ્વારા તે કાયદો બનવાની પ્રક્રિયામાં હતી. જોકે, સરપંચો, સામાન્ય ગામલોકો, ચૂંટાયેલા સભ્યો અને રાજકીય આગેવાનોએ તેની અમલવારી મુલતવી રાખવાની માગ કરી હતી.

તેમના જણાવ્યા મુજબ, વિરોધને પગલે અધિસૂચના બાદ કોઈ કાર્યવાહી થઈ નહોતી. પરિણામે, બે વર્ષ કરતાં વધુ સમય જૂની આ અધિસૂચના કાયદાની સમયમર્યાદા મુજબ આપોઆપ રદ થઈ જાય છે.

પ્રવીણ રામે માગ કરી છે કે કેન્દ્ર સરકાર ઈકોઝોન અંગે ફરી અધિસૂચના જાહેર કરે તે પહેલાં ગીર કાંઠાના ખેડૂતો, માલધારીઓ, સામાન્ય લોકો, રાજકીય આગેવાનો, 196 ગામોના સરપંચો અને ખેડૂત નેતાઓને સાંભળે.

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