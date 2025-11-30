ભારત સહિત વિશ્વના દેશોમાં પણ હવે ગીર ગાયનો દબદબો, બ્રાઝિલે પણ ઈન્દુ બ્રાઝિલ નામની ગીર ગાયની નવી બ્રીડ વિકસાવી
દક્ષિણ અમેરિકાના દેશ બ્રાઝિલે તો ભારતની ગીર ગાયનું સંસ્કરણ કરીને ઈન્દુ બ્રાઝિલ નામની ગીર ગાયની નવી બ્રિડ તૈયાર કરી છે.
Published : November 30, 2025 at 11:00 AM IST
જુનાગઢ: ગીરના સિંહની જેમ ગીરની ગાય પણ આજે વૈશ્વિક સ્તરે પોતાની શાખ કાયમ રાખવામાં સફળ રહી છે. દુધાળા પશુ તરીકે જેને સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે, તેવી ગીરની ગાય આજે ગીર સિવાય ભારત અને ભારતની બહાર વિશ્વના અનેક દેશોમાં જોવા મળે છે.
દક્ષિણ અમેરિકાના દેશ બ્રાઝિલે તો ભારતની ગીર ગાયનું સંસ્કરણ કરીને ઈન્દુ બ્રાઝિલ નામની ગીર ગાયની નવી બ્રિડ તૈયાર કરી છે. જે ગીર ગાય પર આધારિત છે, દૂધ ઉત્પાદનથી લઈને સ્વભાવમાં આજે પણ ગીર ગાયની બારોબરી કોઈ અન્ય દુધાળા પશુ કરી શક્યા નથી જે ગીર ગાયની વિશેષ ઓળખ પણ છે.
ગીર ગાયની ઓળખ વૈશ્વિક
જે રીતે એશિયામાં એકમાત્ર ગીરના સિંહ આજે પણ પોતાની ડણક કરી રહ્યા છે, તેવી જ રીતે ગીરની ગાય આજે ભારત સહિત વિશ્વના અનેક દેશોમાં ભાંભરતી જોવા મળે છે. દક્ષિણ અમેરિકાના દેશ બ્રાઝિલે તો ગીર ગાયની નવી શંકરીત ઓલાદ ઈન્દુ બ્રાઝિલ નામની એક નવી પેઢી બ્રાઝિલમાં કરી છે. જેની માતા કૂળ તરીકે ગીર ગાયને પસંદ કરવામાં આવી છે.
સામાન્ય રીતે ગીર ગાય આજે પણ દુધાળા પશુઓમાં સર્વ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. સ્વભાવથી લઈને દૂધ ઉત્પાદન અને કુદરતી રીતે ગીર ગાયમાંથી મળતી ઓરા આજે પણ દુધાળા પશુઓમાં શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.
બાર વર્ષ સુધી વેધર દૂધ ઉત્પાદન
કામધેનુ યુનિવર્સિટીના પશુ ઉછેર કેન્દ્રમાં 1920થી ગીર ગાય સંવર્ધન કેન્દ્ર ચાલી રહ્યું છે, જે આજે પણ ભારતનું સૌથી મોટું અને જૂનું ગીર ગાય સંવર્ધન કેન્દ્ર તરીકે નામના પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યું છે. આ સંવર્ધન કેન્દ્રમાં આજે 400 કરતાં પણ વધુ ગીર ગાય રાખવામાં આવી છે. ગીર ગાયનું એક વેતર પ્રતિ વર્ષ 2000 થી 2500 લિટર દૂધ આપે છે.
કેટલાક કિસ્સામાં ખૂબ સારી માવજત થી એક વર્ષ દરમિયાન એક વેતર 4500 હજાર લિટર દૂધ પણ આપ્યું હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું છે. ગીર ગાયના દૂધમાં 4થી 5 ટકા ફેટ જોવા મળે છે. ગીર ગાયના દૂધમાં A2 બીટા કેસીન નામનુ પ્રોટીન જોવા મળે છે. જે કોઈ પણ માનવની તંદુરસ્તી માટે આજે પણ એકદમ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે, તેની પાછળ ગીર ગાયનો માયાળુ સ્વભાવ અને કુદરત દ્વારા તેને મળેલી કુદરતી ઓરાને આધીન છે.
ગીર ગાયનું આયુષ્ય 12 થી 15 વર્ષ
ગીર ગાયનું આયુષ્ય કુદરતી રીતે 12 થી 15 વર્ષનું માનવામાં આવે છે, જે 10 થી 12 વેતર જેટલું દૂધ ઉત્પાદન આપવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. ઉષ્ણ કટિબંધીય વિસ્તારમાં ગીર ગાયે અનુકૂલન સાધેલુ હોવાથી તે ગીર સિવાય ભારતના અન્ય રાજ્યો અને ભારતની બહાર ઉષ્ણકટિબંધ વિસ્તારોમાં પણ ખૂબ સારું દૂધ ઉત્પાદન આપવા માટે સક્ષમ હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
ગીર ગાય આજે ગીર સિવાય ભારતના અન્ય રાજ્યો અને ભારતની બહાર અન્ય દેશોમાં પણ ખૂબ જ સફળતા પૂર્વક દૂધ ઉત્પાદન આપતા દુધાળા પશુ તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત કરી ચુકી છે.