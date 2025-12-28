ગીરના બસ સ્ટેન્ડ પર સિંહની લટાર!, વીડિયો સોશિયલ મિડીયામાં વાયરલ
સિંહ સાથે આટલી નજીકતા દર્શાવતો આ વિડિઓ સોશિયલ મીડિયામાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
Published : December 28, 2025 at 1:45 PM IST
અમરેલી : ગીર વિસ્તારમાં આવેલા ગામના એસ.ટી બસ સ્ટેશનમાં સિંહ બેઠેલો હોવાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. આ વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં એસટી બસનો ડ્રાઇવર સિંહની અત્યંત નજીક બેસીને વીડિયો ઉતારતો દેખાઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં ડ્રાઇવર એસટી બસના સ્ટિયરિંગ પર બેઠેલો હોય અને બસની નજીક જ સિંહ નિર્ભયતાથી બેઠેલો દેખાતા લોકોમાં અચંબો અને ભય બંને ફેલાયા છે.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આ વિડિઓ સોશિયલ મીડિયામાં વ્યાપક રીતે પ્રસરી રહ્યો છે. જેના કારણે ગીરના કોઈ બસ સ્ટેશનમાં સિંહ આવી પહોંચ્યો હોવાની અફવાઓ પણ ફેલાઈ હતી. જોકે, આ વીડિયોની હકીકત બહાર આવતા સ્પષ્ટ થયું છે કે વિડિઓ ગીરના કોઈ બસ સ્ટેશનનો નહીં, પરંતુ આંબરડી સફારી પાર્કનો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, અમરેલી જિલ્લાના કાગવદરના રહેવાસી આતુ આહીર નામના એસટી બસ ડ્રાઇવર સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને પ્રવાસ માટે આંબરડી સફારી પાર્ક લઈ ગયા હતા. વન વિભાગની મંજૂરી સાથે એસટીની સરકારી બસ પાર્કની અંદર પ્રવેશી હતી અને ત્યાં જ વિદ્યાર્થીઓને સિંહના દર્શન થયા હતા.
આ દરમિયાન ડ્રાઇવરે નજીકથી સિંહનો વિડિઓ ઉતાર્યો હતો. સિંહ સાથે આટલી નજીકતા દર્શાવતો આ વિડિઓ સોશિયલ મીડિયામાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને હાલ પણ તે ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
