ETV Bharat / state

'પી લે પી લે ઓ મોરે રાજા...' ગિફ્ટ સિટી "વાઈન એન્ડ ડાઇન" નીતિમાં ફેરફાર, ગુજરાત બહારના લોકોને 'પીવાનું' થયું વધુ સરળ

ગુજરાતના ગિફ્ટ સિટીએ 'વાઈન એન્ડ ડાઇન' નીતિનો વિસ્તાર કરતા હવે ગુજરાત બહારથી આવતા મુલાકાતીઓને વિસ્તૃત વિસ્તારમાં દારૂ પીવાની મંજૂરી આપી છે.

ગુજરાત ગિફ્ટ સિટી
ગુજરાત ગિફ્ટ સિટી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ANI

Published : December 24, 2025 at 8:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર : ગિફ્ટ સિટી વહીવટીતંત્ર દ્વારા દારૂના કાયદામાં છૂટછાટ આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, જેથી અધિકૃત અધિકારીઓ અને મુલાકાતીઓને ગિફ્ટ સિટીની અંદર દારૂ પીવાની મંજૂરી મળી શકે છે. વૈશ્વિક રોકાણકારો અને આંતરરાષ્ટ્રીય કોર્પોરેશનો માટે આ સ્થળને વધુ આકર્ષક બનાવવાના હેતુથી સુધારેલી "વાઈન એન્ડ ડાઇન" નીતિ હવે વિસ્તૃત વિસ્તારોમાં દારૂ પીવાની મંજૂરી આપે છે.

ગિફ્ટ સિટીની "વાઈન એન્ડ ડાઇન" પોલિસી

સુધારેલી "વાઈન એન્ડ ડાઇન" નીતિ હવે વિસ્તૃત વિસ્તારોમાં દારૂ પીવાની મંજૂરી આપે છે. જેમાં હોટલના ટેરેસ, લૉન અને પૂલસાઇડ ઝોનનો સમાવેશ થાય છે. નવા નિયમો હેઠળ, સત્તાવાર વ્યવસાય પર સ્થાનિક અને વિદેશી મુલાકાતીઓ વધુ સરળતાથી કામચલાઉ પરમિટ મેળવી શકે છે. તે જ સમયે, શહેરના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરને મુખ્ય સંમેલનો અને વ્યવસાયિક કાર્યક્રમો માટે જૂથ પરમિટ જારી કરવાની સત્તા આપવામાં આવી છે.

બહારના લોકોને દારૂના સેવનની છૂટ

ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ અને ટેકનોલોજી હબ તરીકે ગિફ્ટ સિટીની સ્થિતિને મજબૂત બનાવવાના હેતુથી, ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક-સિટી (ગિફ્ટ સિટી) વહીવટીતંત્રે તેની "વાઈન એન્ડ ડાઇન" સુવિધામાં સુધારો કર્યો છે. જેથી ગિફ્ટ સિટીમાં કામ કરતા અધિકૃત અધિકારીઓ અને સત્તાવાર હેતુ માટે આ વિસ્તારની મુલાકાત લેતા સ્થાનિક અને વિદેશી મુલાકાતીઓ નિયુક્ત જગ્યાઓમાં દારૂનું સેવન કરી શકે.

મુલાકાતીઓને કામચલાઉ દારૂ પરમીટ

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, GIFT સિટીમાં કાર્યરત આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણકારો, ટેકનિકલ નિષ્ણાતો અને રાષ્ટ્રીય અને બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ માટે વૈશ્વિક વ્યાપાર ઇકોસિસ્ટમને ટેકો આપવા અને કામગીરીને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે આ ફેરફારો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. સુધારેલી નીતિ ઔદ્યોગિક અથવા સત્તાવાર હેતુઓ માટે GIFT સિટીમાં આવતા મુલાકાતીઓને કામચલાઉ દારૂ પરમીટ મેળવવા માટે વધુ સરળતાથી સક્ષમ બનાવે છે.

હોટેલ-રેસ્ટોરન્ટ પરિસરમાં દારૂ પીવાની પરવાનગી

અપડેટ કરેલી જોગવાઈ હેઠળ, આવા મુલાકાતીઓને GIFT સિટીમાં માન્ય "વાઈન એન્ડ ડાઇન" સુવિધાઓ અને અન્ય અધિકૃત હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ પરિસરમાં દારૂ પીવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે, જેમાં રેસ્ટોરન્ટ, લોન વિસ્તાર, પૂલસાઇડ ઝોન અને ટેરેસનો સમાવેશ થાય છે. આ પગલાનો હેતુ ગિફ્ટ સિટીમાં મીટિંગ્સ, કોન્ફરન્સ અને સત્તાવાર કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપતા અન્ય દેશો અને રાજ્યોના વ્યવસાયિક પ્રવાસીઓને વધુ સુવિધા પૂરી પાડવાનો છે.

કોને મળશે દારૂ પીવાની પરવાનગી?

GIFT સિટીમાં યોજાતા આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય સંમેલનો, પરિષદો અને બિઝનેસ મીટિંગોની વ્યવસ્થાને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે GIFT સિટીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરને આવા કાર્યક્રમો માટે ગ્રુપ લિકર પરમિટ જારી કરવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવ્યા છે. લિકર એક્સેસ અથવા કામચલાઉ પરમિટ રાખવા માટેની લઘુતમ ઉંમર 21 વર્ષ છે.

ગુજરાતના રહેવાસીઓને લાભ મળશે?

રાજ્ય સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ગુજરાતના હાલના દારૂબંધી કાયદા કે નીતિઓમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી. આ સુધારા "વાઈન એન્ડ ડાઇન" નીતિ સુધી મર્યાદિત છે, જે ફક્ત GIFT સિટીમાં જ લાગુ પડે છે, અને તેનો હેતુ વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક વ્યવસાયિક વાતાવરણ વિકસાવવાના પ્રયાસોના ભાગરૂપે અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને મુલાકાતી વ્યવસાયિક પ્રતિનિધિઓને સુવિધા આપવાનો છે. આ જોગવાઈ ગુજરાતના રહેવાસીઓને લાગુ પડતી નથી.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

GIFT CITY WINE AND DINE POLICY
LIQUOR PERMIT FOR VISITORS
GIFT CITY LIQUOR PERMIT
ગિફ્ટ સિટીની વાઈન એન્ડ ડાઇન પોલિસી
GIFT CITY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.