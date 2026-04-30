સુરતની ઓરો યુનિવર્સિટીમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ યોજાશે, GIFT સિટી બનશે આકર્ષણનું મુખ્ય કેન્દ્ર
ભારતના પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સેવા કેન્દ્ર તરીકે GIFT સિટીની વૈશ્વિક ભૂમિકા પર સુરતમાં ખાસ સેમિનાર અને GCC કોન્ક્લેવ યોજાશે.
Published : April 30, 2026 at 1:33 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત સરકાર અને GIFT સિટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે આગામી 1 અને 2 મે2026ના રોજ સુરત સ્થિત AURO યુનિવર્સિટી ખાતે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદ (VGRC) - દક્ષિણ ગુજરાતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 2 દિવસીય આ પ્રતિષ્ઠિત કાર્યક્રમમાં ભારતના પ્રથમ કાર્યરત આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સેવા કેન્દ્ર (IFSC) અને સ્માર્ટ સિટી એવા GIFT સિટીને કેન્દ્રસ્થાને રાખીને કેટલાક ઉચ્ચ અસરવાળા સેમિનારો યોજાશે. આ સત્રો ફાઇનાન્સ, ફિનટેક અને ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર્સ (GCCs) માટેના વૈશ્વિક હબ તરીકે ગુજરાતની વધતી ક્ષમતાને દર્શાવશે.
પ્રથમ દિવસે 1 મેના રોજ "GIFT સિટી: ભારતનું આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય પ્રવેશદ્વાર" શીર્ષક હેઠળનો વિશિષ્ટ સેમિનાર યોજાશે. આ સેમિનારમાં GIFT સિટીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને ગ્રૂપ CEO સંજય કૌલ, IAS સહિત સરકાર અને ઉદ્યોબજગતના વરિષ્ઠ નેતાઓ ઉદ્ઘાટન સત્રને સંબોધિત કરશે. સત્તાવાર યાદી મુજબ, બેંકિંગ, ફંડ મેનેજમેન્ટ, આંતરરાષ્ટ્રીય એક્સચેન્જો, નિયમનકારી સંસ્થાઓ અને વ્યાવસાયિક સર્વિસ ફર્મ્સના પ્રતિનિધિઓ ક્રોસ-બોર્ડર ફાઇનાન્સ, મૂડી બજારો અને સંપત્તિ સર્જનની તકો પર ચર્ચા કરશે. આ સત્રમાં સફળ સંસ્થાઓના કેસ સ્ટડી અને પ્રાયોગિક આંતરદૃષ્ટિ રજૂ કર્યા બાદ ઓપન હાઉસ પ્રશ્ન-ઉત્તર સત્ર પણ રાખવામાં આવ્યું છે.
આ જ દિવસે ગુજરાત સરકારના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ (DST) અને GIFT સિટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે ગુજરાત GCC કોન્ક્લેવનું પણ આયોજન થશે. આ કોન્ક્લેવ રાજ્યની નવી GCC નીતિ (2025-30) અને GIFT સિટી ખાતે આગામી પેઢીના વૈશ્વિક ક્ષમતા કેન્દ્રોના વિકાસ માટેની ઇકોસિસ્ટમ પર કેન્દ્રિત રહેશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ GIFT સિટીની એન્ડ-ટુ-એન્ડ તત્પરતા જેમ કે સક્ષમ નીતિઓ, ભાવિ-તૈયાર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, કુશળ માનવબળ અને સરળ-વ્યવસાય માટેના સુધારાઓ પર પ્રકાશ પાડશે. ત્યારબાદ CEO, CXO અને કાર્યકારી વડાઓ સાથે ઇન્ડસ્ટ્રી લીડર્સની રાઉન્ડ ટેબલ ચર્ચા યોજાશે.
VGRC દક્ષિણ ગુજરાત પ્લેટફોર્મ દ્વારા આ સત્રો ઉદ્યોગપતિઓ, નાણાકીય સંસ્થાઓ, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને GCC લીડર્સને એક મંચ પર લાવશે. મુખ્ય ધ્યેય GIFT સિટીને ફાઇનાન્સ અને ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટરો માટે ભારતના વૈશ્વિક પ્રવેશદ્વાર તરીકેની અનોખી દરખાસ્તને પ્રદર્શિત કરવાનો છે, જે દેશના વિકસતા આર્થિક માળખામાં ગુજરાતના નેતૃત્વને મજબૂત કરશે.
GIFT સિટી (ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક-સિટી) અમદાવાદ અને ગાંધીનગર વચ્ચે 886 એકરમાં પથરાયેલું ભારતનું પ્રથમ કાર્યરત IFSC છે. તે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અનુસાર વિશ્વ-કક્ષાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, IFSCA હેઠળ પ્રગતિશીલ નિયમનકારી માળખું અને વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મક ટેક્સ લાભો પૂરા પાડે છે. 1,100 થી વધુ નોંધાયેલી એન્ટિટીઝ સાથે, HSBC, બેન્ક ઓફ અમેરિકા, સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ, સિટીગ્રૂપ, જેપી મોર્ગન, મોર્ગન સ્ટેનલી, ગૂગલ, IBM અને ઓરેકલ જેવી વૈશ્વિક કંપનીઓએ અહીં પોતાની કામગીરી સ્થાપી છે.
GIFT સિટીનો વિકાસ દર નોંધપાત્ર છે. Q3 FY 2025-26 સુધીમાં, IFSC ઇકોસિસ્ટમમાં 37 ઓપરેશનલ બેન્કિંગ એકમો કાર્યરત છે જે કુલ 106.7 અબજ ડોલરની સંપત્તિનું સંચાલન કરે છે. સપ્ટેમ્બર 2020માં આ આંકડો માત્ર 14 અબજ ડોલર હતો, જે દર્શાવે છે કે છેલ્લા થોડા વર્ષોમાં સંપત્તિમાં સાત ગણો અભૂતપૂર્વ વધારો થયો છે. GIFT સિટી તેના ઇન્ટરનેશનલ ફિનટેક ઇનોવેશન એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર દ્વારા ફિનટેક અને સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ક્યુબેશનને પણ સક્રિયપણે પ્રોત્સાહન આપે છે.
