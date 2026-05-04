બનાસકાંઠા ધોરણ 12નું રિઝલ્ટ: વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં કુંભારીયા કેન્દ્ર 100% પરિણામ સાથે રાજ્યમાં પ્રથમ, સામાન્ય પ્રવાહમાં ટડાવ કોટડા અવ્વલ

કુંભારીયા સેન્ટરમાં વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 100% વિદ્યાર્થીઓ પાસ થઈને રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાન હાંસલ કર્યું, વિજ્ઞાનમાં 30 A1, 520 A2, સામાન્યમાં 189 A1, 2525 A2 ગ્રેડ નોંધાયા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 6:02 PM IST

બનાસકાંઠા: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આજે જાહેર કરાયેલા ધોરણ 12ના સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામમાં બનાસકાંઠા જિલ્લાએ ઉત્તમ દેખાવ કર્યો છે. સમગ્ર રાજ્યની સરખામણીમાં જિલ્લાનો સામાન્ય પ્રવાહમાં બીજો ક્રમ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં છઠ્ઠો ક્રમ રહ્યો છે, જેમાં કુંભારીયા કેન્દ્ર 100 ટકા પરિણામ સાથે રાજ્યમાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરીને ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ધોરણ 12ની પરીક્ષા વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં બે ઝોનના 8 કેન્દ્રો અને સામાન્ય પ્રવાહમાં બે ઝોનના 46 કેન્દ્રો પર યોજાઈ હતી. વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં કુલ 6,065 તથા સામાન્ય પ્રવાહમાં 25,487 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી. જે પૈકી વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 5,485 અને સામાન્ય પ્રવાહમાં 24,902 વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે, જ્યારે વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 580 અને સામાન્ય પ્રવાહમાં 585 વિદ્યાર્થીઓ નાપાસ થયા છે.

વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં કુંભારીયા કેન્દ્ર 100% પરિણામ સાથે રાજ્યમાં પ્રથમ (Etv Bharat Gujarat)

ગુજરાત રાજ્યનું સરેરાશ પરિણામ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 84.33% અને સામાન્ય પ્રવાહમાં 92.71% નોંધાયું છે, ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાએ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 90.45% સાથે છઠ્ઠો ક્રમ તથા સામાન્ય પ્રવાહમાં 97.71% સાથે બીજો ક્રમ હાંસલ કર્યો છે. ગત વર્ષની સરખામણી કરવામાં આવે તો ગયા વર્ષે વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ 89.25% અને સામાન્ય પ્રવાહનું 97.20% હતું, જે દર્શાવે છે કે બંને પ્રવાહોમાં આ વર્ષે સરેરાશ પરિણામમાં થોડો વધારો નોંધાયો છે.

પરિણામોમાં ખાસ કરીને કુંભારીયા પરીક્ષા કેન્દ્રની 100% સિદ્ધિ ઉલ્લેખનીય છે. આ કેન્દ્ર પરથી પરીક્ષા આપનારા તમામ વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે, જેને કારણે વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં કુંભારીયા રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમનું કેન્દ્ર બન્યું. તેવી જ રીતે સામાન્ય પ્રવાહમાં ટડાવ કોટડા પરીક્ષા કેન્દ્ર પ્રથમ સ્થાને રહ્યું છે.

ગ્રેડ પ્રમાણેની કામગીરી પર નજર કરીએ તો, બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 30 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ અને 520 વિદ્યાર્થીઓએ A2 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કર્યો. જ્યારે સામાન્ય પ્રવાહમાં 189 વિદ્યાર્થીઓ A1 ગ્રેડ અને 2,525 વિદ્યાર્થીઓ A2 ગ્રેડ હાંસલ કરવામાં સફળ રહ્યા.

બનાસકાંઠા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી ડો. હિતેષ પટેલે પરિણામ અંગે જણાવ્યું કે, “આ વખતે બનાસકાંઠા અને વાવ-થરાદ જિલ્લામાં ખૂબ સારું પરિણામ આવ્યું છે. બનાસકાંઠા જિલ્લો સામાન્ય પ્રવાહમાં રાજ્યમાં બીજા ક્રમે રહ્યો છે અને ગયા વર્ષની સરખામણીએ સરેરાશ પરિણામમાં સુધારો થયો છે. જોકે વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 580 અને સામાન્ય પ્રવાહમાં 585 વિદ્યાર્થીઓ નાપાસ થયા છે, તેમના માટે પુરક પરીક્ષા તથા માર્ગદર્શનના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવશે.”

જિલ્લાના આ પરિણામો વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને વાલીઓની સતત મહેનત તેમજ શૈક્ષણિક આયોજનની સફળતાને રેખાંકિત કરે છે.

