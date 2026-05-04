ભાવનગરમાં ધોરણ 12ના પરિણામોમાં દીકરીઓનો દબદબો, 99.99 પર્સન્ટાઈલ સાથે રચ્યો ઇતિહાસ
સરદારનગર ગુરુકુળની દીક્ષાએ ત્રણ વિષયમાં 100માંથી 100 ગુણ સાથે 99.99 પર્સન્ટાઈલ મેળવીને હવે LLB કરવા ઈચ્છે છે વિદ્યાર્થીની.
Published : May 4, 2026 at 5:40 PM IST
ભાવનગર: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ધોરણ 12ના સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામોમાં ભાવનગર જિલ્લાએ ઉત્તમ દેખાવ કર્યો છે. જિલ્લાના બંને પ્રવાહોમાં પરિણામ 90 ટકાથી ઉપર રહેતા વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકોમાં ખુશીનો માહોલ છે. ખાસ કરીને દીકરીઓએ મોટા પાયે બાજી મારી છે અને અનેક પ્રેરણાદાયી સિદ્ધિઓ સામે આવી છે.
સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, સામાન્ય પ્રવાહમાં કુલ 16,171 નોંધાયેલા વિદ્યાર્થીઓમાંથી 16,122 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. જેમાં A1 ગ્રેડ 434, A2 ગ્રેડ 2,250, B1 ગ્રેડ 3,279 અને B2 ગ્રેડ 3,656 વિદ્યાર્થીઓએ પ્રાપ્ત કર્યો છે. જિલ્લાનું સામાન્ય પ્રવાહનું કુલ પરિણામ 95.90 ટકા રહ્યું. જ્યારે વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં કુલ 6,021 પૈકી 6,012 પરીક્ષાર્થીઓ પૈકી A1 ગ્રેડ 64, A2 ગ્રેડ 798, B1 ગ્રેડ 1,489 અને B2 ગ્રેડ 1,448 વિદ્યાર્થીઓને મળ્યા છે. આ પ્રવાહનું જિલ્લા પરિણામ 92.65 ટકા નોંધાયું છે.
આ પરિણામોમાં સરદારનગર ગુરુકુળની વિદ્યાર્થિની દીક્ષા જાનીએ વિશેષ ચમક દાખવી છે. તેણે કોમર્સ પ્રવાહમાં 97.42 ટકા ગુણ સાથે 99.99 પર્સન્ટાઈલ મેળવી છે. દીક્ષાએ જણાવ્યું, “ત્રણ વિષયમાં મને 100માંથી 100 ગુણ મળ્યા છે. શાળામાં બોર્ડની તૈયારી દરમિયાન કરાવેલા પ્રયાસોને કારણે જ આ શક્ય બન્યું.” દીક્ષા આગળ LLB કરવા માગે છે.
આ સિદ્ધિ વચ્ચે બે એવી દીકરીઓની કહાનીઓ પણ સામે આવી છે જેણે પિતાની છત્રછાયા ગુમાવ્યા પછી પણ હિંમત અને ખંતથી ઉત્તમ પરિણામો હાંસલ કર્યા. સરદારનગર ગુરુકુળમાં જ અભ્યાસ કરતી નંદિની ભાવેશભાઈ નાથાણીએ 95 ટકા અને 99.98 પર્સન્ટાઈલ મેળવી. તેણે જણાવ્યું, “મારા પિતા નથી, પણ મારા મમ્મી ફિઝિયોથેરાપી કરીને અમને ભણાવે છે. ત્રણ વિષયમાં 100માંથી 100 ગુણ મળ્યા છે અને એકમાં 99.” શાળાની મહેનત અને માતાની જીગરને તે પોતાની સફળતાનો આધાર માને છે.
આ જ શાળાની અન્ય વિદ્યાર્થિની ઋતવા જોષીએ 96 ટકા ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા. ઋતવાએ જણાવ્યું, “મારા પપ્પા નથી, મમ્મી ઘરકામ કરીને અમને ભણાવે છે. શાળાના આચાર્ય નીતાબેનનો અમને ઘણો સપોર્ટ મળ્યો.” ઋતવાની માતા કોમલબેન જોષીએ પૂર્તિ કરતા કહ્યું, “હું ગૃહિણી છું. બાળકોને ભણાવવા સંઘર્ષ કરું છું. શાળાના આચાર્યની મદદથી જ ઋતવા આગળ વધી શકી. તેના પિતાનું બ્રેનસ્ટ્રોકથી અવસાન થયું હતું.” આ સંજોગોમાં પણ ઋતવાની સિદ્ધિ અનેકો માટે મિસાલ છે.
ભાવનગર જિલ્લાના આ પરિણામો દર્શાવે છે કે નિયમિતતા, શિક્ષકોનું માર્ગદર્શન અને પ્રતિકૂળતાઓમાં પણ મક્કમ રહેવાનો સંકલ્પ કેવી રીતે સફળતાના શિખર સુધી લઈ જઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો...