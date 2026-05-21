મર્ડર કેસમાં આજીવન કેદ થઈ, પેરોલ પર બહાર આવી બની ગયો એક્ટર, આખરે પોલીસે ઝડપી લીધો 'જયેશભાઈ જોરદાર', 'ઠગ્સ...'ના અભિનેતાને

2005ના હત્યા કેસમાં થઈ જેલ, 2014માં પેરોલ પર બહાર આવ્યા બાદ આરોપી એક્ટર બની ગયો અને તેણે બાકીની સજા ભોગવવાનું 'માંડી વાળ્યું' હતું

2005ના હત્યા કેસમાં થઈ જેલ, 2014માં પેરોલ પર બહાર આવ્યા બાદ આરોપી એક્ટર બની ગયો અને તેણે બાકીની સજા ભોગવવાનું 'માંડી વાળ્યું' હતું
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 21, 2026 at 9:30 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના નરોડામાં વર્ષ 2005 દરમિયાન થયેલી હત્યાના કેસમાં આજીવન કેદની સજા પામેલો આરોપી વર્ષો બાદ ફિલ્મી દુનિયામાં અભિનેતા તરીકે ઓળખ બનાવવા પહોંચ્યો હતો. જેલમાંથી પેરોલ પર બહાર આવ્યા બાદ આરોપીએ મુંબઈનો રસ્તો પકડ્યો હતો અને ત્યાં અભિનય ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરીને અનેક વેબ સિરીઝ, ફિલ્મો અને નાટકોમાં નાના-મોટા રોલ પણ કર્યા હતા. જોકે આખરે કાયદાની પકડમાંથી લાંબા સમય સુધી બચી શક્યો નહીં અને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેની ધરપકડ કરીને બાકીની સજા ભોગવવા ફરી જેલ હવાલે કર્યો છે. આરોપીની ઓળખ હેમંત મોદી તરીકે કરવામાં આવી છે.

આ કેસ સંદર્ભે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ પી.આઈ જી.પી ધાખડાએ જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2005માં નરોડા વિસ્તારમાં થયેલી એક હત્યા થઈ હતી અને તે ગુનામાં આરોપીને કોર્ટ દ્વારા 2008માં આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. સજા બાદ આરોપીના પરિવાર જીવન પર પણ મોટી અસર પડી હતી. જેલમાં જતાં પહેલાં જ આરોપીએ પોતાની પત્નીને છૂટાછેડા આપી દીધા હતા અને ત્યારબાદ જેલવાસ શરૂ કર્યો હતો.

પોલીસે ઘી કાંટા વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડ્યો

વર્ષો સુધી જેલમાં સજા ભોગવ્યા બાદ આરોપી 2014માં પેરોલ પર બહાર આવ્યો હતો. બહાર આવ્યા બાદ તેણે અમદાવાદ છોડીને મુંબઈમાં આશરો લીધો હતો. મુંબઈ પહોંચ્યા બાદ તેણે અભિનય ક્ષેત્રમાં પોતાની નવી ઓળખ બનાવવાનો પ્રયાસ શરૂ કર્યો હતો. શરૂઆતમાં નાના રોલ મળતા હતા પરંતુ ધીમે ધીમે તે વેબ સિરીઝ, ગુજરાતી અને હિન્દી ફિલ્મો તેમજ નાટકોમાં પણ દેખાવા લાગ્યો હતો. આ દરમિયાન હેમંતે રણવીર સિંહ સ્ટારર 'જયેશભાઈ જોરદાર', આમિર ખાન અને અમિતાભ બચ્ચનની 'ઠગ્સ ઑફ હિન્દુસ્તાન' અને ગુજરાતી ફિલ્મ '53મું પાનું' માં પણ કામ કર્યું.

અભિનયની દુનિયામાં વ્યસ્ત બનેલો આરોપી લાંબા સમય સુધી સામાન્ય જીવન જીવતો રહ્યો હતો. જોકે થોડા સમય પહેલાં તે અમદાવાદ આવ્યો હતો. આ દરમિયાન અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને તેની હાજરી અંગે બાતમી મળી હતી. જેના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કાર્યવાહી કરીને આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે, આરોપીએ પોતાની સજાનો બાકી રહેલો સમય પૂર્ણ કર્યો ન હતો. જેના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કાનૂની કાર્યવાહી કરીને આરોપીને ફરી જેલ હવાલે કર્યો હતો જેથી બાકીની સજા પૂર્ણ કરાવી શકાય.

