ETV Bharat / state

"અતિથિ દેવો ભવ:" સુરતની સરકારી હોસ્પિટલની સેવાથી જર્મન પ્રવાસી અભિભૂત; કહ્યું- ‘મારા દેશમાં પણ આવું શક્ય નથી!’

ડેવિડને એક રખડતા શ્વાને બચકું ભર્યું હતું, તેને આશંકા હતી કે રસી લેવાની પ્રક્રિયા જટિલ હશે, ખર્ચ થશે. પરંતુ અનુભવ તદ્દન વિપરીત રહ્યો (indo.german.vibes (Instagram))
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 9:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: ભારતીય આરોગ્ય સેવાઓ અને મહેમાનગતિની સુવાસ હવે સાત સમંદર પાર પહોંચી રહી છે. તાજેતરમાં જર્મનીના એક ટ્રાવેલર ડેવિડ નેવેલનો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલો વીડિયો સુરતની સરકારી આરોગ્ય સુવિધાઓના ભરપેટ વખાણ કરી રહ્યો છે. સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં રખડતા શ્વાને બચકું ભર્યા બાદ મળેલી મફત અને ઝડપી સારવારથી પ્રભાવિત થઈને ડેવિડે ભારતની વ્યવસ્થાને ‘Dope’ (શાનદાર) ગણાવી છે.

જર્મનીથી ભારતની મુલાકાતે આવેલા ડેવિડ નેવેલ ગત રાત્રે સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં હતા, ત્યારે એક રખડતા શ્વાને તેમને બચકું ભર્યું હતું. હડકવા જેવી ગંભીર બીમારીનું જોખમ ટાળવા માટે તાત્કાલિક રસી લેવી અનિવાર્ય હતી. વિદેશી હોવાને કારણે ડેવિડને એવી આશંકા હતી કે કદાચ સરકારી પ્રક્રિયા જટિલ હશે અથવા મોટો ખર્ચ થશે. પરંતુ, જ્યારે તેઓ વેસુની સ્થાનિક સરકારી હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા ત્યારે તેમનો અનુભવ તદ્દન વિપરીત અને સુખદ રહ્યો હતો.

ડેવિડે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનું રસીકરણ કાર્ડ બતાવતા જણાવ્યું કે, હોસ્પિટલમાં તેમને એક પણ રૂપિયો ચૂકવવો પડ્યો નથી. તેમને જરૂરી તમામ ઇન્જેક્શન અને પ્રાથમિક સારવાર નિઃશુલ્ક આપવામાં આવી હતી. ડેવિડે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે,

"જો મારા દેશ જર્મનીમાં કોઈ વિદેશીને આવી ઈજા થાય, તો ત્યાં મફતમાં સારવાર મળવી લગભગ અશક્ય છે. ભારતની આ વ્યવસ્થા ખરેખર પ્રભાવશાળી અને પ્રશંસનીય છે."

સામાન્ય રીતે સરકારી હોસ્પિટલો વિશે જે નકારાત્મક છબી હોય છે તેને તોડતા ડેવિડે હોસ્પિટલની સ્વચ્છતા અને સ્ટાફની કાર્યક્ષમતાના ખૂબ વખાણ કર્યા હતા. તેને કુલ 4 ઈન્જેક્શન લેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે અને ડૉક્ટરોએ તેને શિડ્યુલ વિશે પણ સચોટ માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું.

આ વીડિયોને અત્યાર સુધીમાં 3.3 લાખથી વધુ વ્યૂઝ મળી ચૂક્યા છે. નેટીઝન્સ પણ આ અંગે વિવિધ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. એક યુઝરે રમૂજમાં લખ્યું કે, "જો તમે અમેરિકામાં હોત તો તમારી પાંચ વર્ષની બચત ખર્ચાઈ ગઈ હોત." જ્યારે અન્ય એક ભારતીય પ્રવાસીએ પોતાનો અનુભવ શેર કરતા જણાવ્યું કે, જર્મનીમાં લાંબા વેટિંગ પિરિયડને કારણે તેઓ સર્જરી કરાવવા ભારત આવ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GERMAN TRAVELLER
GERMAN TRAVELLER DOG BYTE
GERMAN TRAVELLER SURAT
DAVID NEVEL
GERMAN TRAVELLER DOG BYTE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.