તાપી નદીમાં ગેરકાયદેસર રેતી ખનન પર ભુસ્તર વિભાગના દરોડા, 75 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
તાપી નદીમાં ગેરકાયદેસર રેતી ખનન પર ભુસ્તર વિભાગે દરોડા પાડી 75 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
Published : March 17, 2026 at 7:30 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લાના નિઝરમાં સુલવાડા ગામ પાસે ગેરકાયદેસર રેતી ખનન પર થયેલી મોટી કાર્યવાહીથી ખનન માફિયાઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. ભુસ્તર વિભાગે નાવડી-ઇટાચી મશીન સહિત 75 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
તાપી નદીમાં ગેરકાયદેસર ખનન પર ભુસ્તર વિભાગના દરોડા
નિઝર તાલુકાના સુલવાડા ગામ નજીક તાપી નદીના પટ્ટામાં લાંબા સમયથી ગેરકાયદેસર રીતે રેતી ખનન ચાલતું હતું. ભુસ્તર વિભાગની ટીમે સુચિત આયોજન સાથે અચાનક દરોડા પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. દરોડા દરમિયાન ખનન કરતા તત્વોમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી અને કેટલાક લોકો સ્થળ છોડીને ફરાર થઈ ગયા હતા. રેતી ખનનથી પર્યાવરણ અને નદીની કુદરતી રચના પર મોટી અસર થતી હોય છે જેને લઈને હાલ તાપી નદી પર આવેલા રેતી ખનન પર નજર રાખવીએ ભુસ્તર વિભાગ માટે જરૂરી બન્યું છે.
આ કામગીરી દરમિયાન ભુસ્તર વિભાગે 5 નાવડી અને એક ઇટાચી મશીન કબ્જે કરી હતી.સાથે જ અંદાજિત 75 લાખ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ સાધનોનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર રીતે નદીમાંથી રેતી કાઢવા માટે થતો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ તાપી નદીમાં વધી રહેલા ગેરકાયદેસર ખનનથી પર્યાવરણને ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે.નદીની કુદરતી રચના બગડી રહી છે અને પાણીના પ્રવાહ પર પણ અસર જોવા મળી રહી છે જેના કારણે પ્રશાસન હવે આ મુદ્દે ખનન માફીયાઓને કાબુમાં લે તે જરૂરી બન્યું છે.
ભુસ્તર વિભાગે કબ્જે કરાયેલા તમામ મુદ્દામાલને કાયદેસરની પ્રક્રિયા હેઠળ જપ્ત કરી આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સાથે જ સંડોવાયેલા લોકોની ઓળખ કરી તેમની સામે કડક કાનૂની પગલાં લેવામાં આવશે તેવી સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. તાપી જિલ્લામાં સતત થઈ રહેલી આવી કાર્યવાહીથી ખનન માફિયાઓમાં ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો:
- ગુજરાતમાં UCC અમલીકરણ તરફ મોટું ડગલું, જસ્ટિસ રંજના દેસાઈ સમિતિએ મુખ્યમંત્રીને સોંપ્યો ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ