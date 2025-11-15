ETV Bharat / state

સુરતમાં તાપી નદીમાં રેતી માફિયાઓ પર ભૂસ્તર વિભાગનો સપાટો, 2 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત

રેતી માફિયાઓ હંમેશા અંધારાનો લાભ લઈને મોડી સાંજથી કામગીરી શરૂ કરતા હોય છે. જોકે, આ વખતે સુરત જિલ્લા ભૂસ્તર ટીમને ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતી મળી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2025 at 10:03 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લામાં તાપી નદીની સંપત્તિ લૂંટી રહેલા બેફામ રેતી માફિયાઓ પર ગઈકાલે મોડી સાંજે ભૂસ્તર વિભાગનું 'સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક' જેવું ઓપરેશન થયું છે. ગેરકાયદેસર ખનન કરતા માફિયાઓના આખા નેટવર્કને હચમચાવી દેતા આ દરોડામાં 10 ડમ્પર સહિત રેતી ઉલેચવાના અદ્યતન સાધનો જપ્ત કરવામાં આવ્યા. જેની અંદાજિત કિંમત રૂપિયા 2 કરોડથી પણ વધુ છે. વિભાગની આ કડક કાર્યવાહીના કારણે તમામ મોટા રેતી માફિયાઓ હાલ ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે.

મોડી સાંજે રેડ
રેતી માફિયાઓ હંમેશા અંધારાનો લાભ લઈને મોડી સાંજથી કામગીરી શરૂ કરતા હોય છે. જોકે, આ વખતે સુરત જિલ્લા ભૂસ્તર ટીમને ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે માંડવી તાલુકાના ઉશ્કેર ખુર્દ અને જાખલા ગામો વચ્ચે તાપી નદીમાં પૂરજોશમાં રેતીની ચોરી થઈ રહી છે.

પ્લાનિંગ સાથે કાર્યવાહી
માહિતી મળતા જ સુરત જિલ્લા ભૂસ્તર શાસ્ત્રી પ્રવીણ ખાંભલાએ સમય બગાડ્યા વિના તાત્કાલિક દરોડાનો આદેશ આપ્યો. રોયલ્ટી ઇન્સ્પેક્ટર રોહિતસિંહ જાદવ અને ડી. એન. પ્રજાપતિની ટીમે કોઈને ખબર ન પડે તે રીતે સ્થળ પર ઘેરો ઘાલ્યો. ભૂસ્તર ટીમને જોઈને રેતી ખનન કરી રહેલા કામદારો અને માફિયાઓમાં ભારે ભાગદોડ મચી ગઈ હતી અને તેઓ નદી કિનારે પોતાનો સામાન છોડીને ભાગી છૂટ્યા હતા.

ટીમે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને 10 જેટલા હાઇ-ટેક ડમ્પરો તેમજ રેતી કાઢવા માટે વપરાતા મોંઘા સાધનોને સ્થળ પર જ જપ્ત કર્યા. આટલું જ નહીં, ટીમે સ્થળ પર જ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ બદલ માફિયાઓને લાખોનો મસમોટો દંડ પણ ફટકાર્યો હતો

ગ્રામજનોમાં ખુશીની લહેર
તાપી નદીમાં ચાલતા બેફામ ખનનથી પર્યાવરણને મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું હતું અને નદીના કિનારાઓ જોખમમાં મુકાયા હતા. ભૂસ્તર વિભાગની આ દરોડાની કાર્યવાહીથી સ્થાનિક ગ્રામજનોમાં સંતોષની લાગણી અને ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે.

