લગ્ન નોંધણીના નવા સુધારાને ગેનીબેન ઠાકોરનુ ખુલ્લું સમર્થન, કહ્યું, 'સમયની માંગ હતી'
કોંગ્રેસ સાંસદે કહ્યું કે, ખોટા લવ મેરેજમાં માતા પિતાની સંમતિ ફરજિયાત રાખવી જોઈએ
Published : February 20, 2026 at 9:49 PM IST
બનાસકાંઠા: કોંગ્રેસ સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે સરકાર દ્વારા લગ્ન નોંધણીના નવા સુધારાને ખુલ્લુ સમર્થન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ખોટા લવ મેરેજમાં માતા પિતાની સંમતિ ફરજિયાત રાખવી જોઈએ. ગેનીબેન ઠાકોરે સરકાર દ્વારા સંસદમાં પસાર કરવામાં આવેલા લગ્ન નોંધણીના નવા સુધારાને ખુલ્લુ સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે તેમને કહ્યું કે આ બિલ ખૂબ જ જરૂરી હતું. અગાઉ હું ધારાસભ્યથી ત્યારે પણ આ બાબતે ચર્ચા થઈ હતી.
લગ્ન નોંધણીમાં ફેરફાર મુદ્દે સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરનુ નિવેદન આપતા કહ્યું કે સરકાર એવો સુધારો લાવવા જઈ રહી છે જે વર્તમાન સમયની માંગ છે. ક્રિમિનલ લોકો દીકરીઓને ખોટી રીતે ફસાવી પ્રેમ લગ્ન કરતા હોય છે જેનું અંતે પરિણામ ખૂબ ખરાબ આવે છે.
બનાસકાંઠાથી સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, 'હું લવ મેરેજ વિરોધી નથી પરંતુ સંમતિવાળા લવ મેરેજ થાય તો વિરોધ ન હોય પરંતુ ખોટી રીતે ફસાવવા માટે થતા લગ્ન માટે આ બિલ જરૂરી છે. ભૂતકાળમાં પણ મુખ્યમંત્રી બોલ્યા હતા અને આજે બિલ લાવ્યું છે. 2019 માં હું ધારાસભ્ય હતી ત્યારે પણ લવ જેહાદનું બિલ આવ્યું ત્યારે પણ આ વાત મૂકી હતી કે લવ મેરેજના કાયદામાં સુધારો તે જરૂરી છે. સરકાર પાસે અપેક્ષા છે અનેક સંગઠનનોને સાંભળ્યા છે હવે વહેલામાં વહેલું બિલ લાવી અમલ થાય તેવી સરકાર પાસે અપેક્ષા છે.'
બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે સરકાર દ્વારા લગ્ન નોંધણી માટે લેવાયેલા મહત્વપૂર્ણ નવા નિયમો અંગે પોતાનું નિવેદન આપીને એ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે હાલના સમય પ્રમાણેની જે માંગ છે તે પ્રકારે સરકારે આ લગ્ન નોંધણી માટે ફેરફાર કર્યા છે. જોકે જે ખોટા લવ મેરેજ છે તેના વિરોધી છું પરંતુ જે સંમતિથી લવ મેરેજ કરવામાં આવે છે તે થવા જોઈએ પરંતુ માતા પિતાની સંમતિ ફરજિયાત છે સરકાર દ્વારા વહેલી તકે બિલનો અમલ થાય તેવી અપેક્ષા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વિધાનસભા ગૃહમાં લગ્ન નોંધણીના નિયમોમાં સુધારા રજૂ કર્યા હતા. જાહેર અગત્યની બાબત પર નિયમ 44 મુજબ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ લગ્ન નોંધણીમાં ફેરફાર રજૂ કર્યા.
ગુજરાત રજીસ્ટ્રેશન ઓફ મેરેજ એક્ટ 2006 હેઠળ ફેરફાર થશે. 30 દિવસ સુધી નિયમો પર વાંધા સૂચનો આપી શકાશે. લગ્ન નોંધણીને લઈને આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગને મળનારા વાંધા સૂચનો અંગે નવા નિયમો લાવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: