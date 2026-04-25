'પોલીસ બુટલેગરો પાસેથી હપ્તા લે છે', ગેનીબેને રાજ્યમાં દારૂબંધીને લઈને પોલીસ અને સરકારને લીધી આડેહાથ
સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે ફરી ગુજરાત પોલીસને આડે હાથે લીધી છે, તેમને કહ્યું કે રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતમાં દારૂની ગાડીઓ ઠલવાય છે. પોલીસવાળા તેમને સહયોગ આપે છે.
Published : April 25, 2026 at 7:14 AM IST
બનાસકાંઠા: સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર ધાનેરાના સાકડ ગામ ખાતે ઉમેદવારોના સમર્થનમાં જન સંપર્ક કાર્યક્રમમાં પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. તેમને કહ્યું કે ભાજપના હોદ્દેદારો અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા ઉમેદવારોને ક્યાંકને ક્યાંક ધમકાવવામાં આવે છે. ગેનીબેન ઠાકોરે પોલીસ સામે પણ ગંભીર આક્ષેપો સાથે પોલીસ ઉપર હપ્તા લેવાના અને દારૂની ગાડીઓનું પાયલોટિંગ કરતા હોવાના આરોપ લગાવ્યા છે.
બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, દારૂની ગાડીઓ માટે વોટ્સએપ ગ્રુપ થી પોલીસ સહયોગ આપે છે. જેમ રાજા મહારાજાના વરઘોડા નીકળે તેમ દારૂની ગાડીઓનુ પોલીસ પાયલોટિંગ કરે છે. ગરીબ માણસ ફરિયાદ કરવા જાય તો પોલીસને ટાઈમ નથી, પરંતુ બુટલેગરોની ગાડીઓ માટે પોલીસને ટાઈમ છે તેવા ગંભીર આક્ષેપો બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે લગાવ્યા છે. સાંસદે કહ્યું પોલીસને કોઈ દયા નથી એમને માત્ર પૈસામાં જ રસ છે.
અહીંથી ન અટકાતા સાંસદ ગેનીબેને આક્ષેપો કરતા કહ્યું કે, ભાજપના હોદ્દેદારો અને વહીવટી તંત્રના લોકો ક્યાંકને ક્યાંક કોંગ્રેસના ઉમેદવારો અને કાર્યકર્તાઓને ધમકાવતા હોવાની માહિતી મળી રહી છે. જે ભાજપના નેતાઓ વિકાસના કામો નહીં કરે તે પ્રકારની ધમકીની ભાષામાં વાત કરે છે, તેમને પણ બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે જવાબ આપતા કહ્યું કે, લોકોના ટેક્સના પરસેવાના પૈસાથી બજેટ બને છે અને યોજનાઓ બને છે અને તેનાથી અધિકારીઓનો પગાર મળે છે, આ કોઈની માલિકીની પેઢી નથી કે આ પ્રકારે ધમકી આપે.
જોકે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભાજપના નેતાઓ સાથે હવે પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર સામે પણ આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. ગુજરાતમાં દારૂ ઘુસાડવાની વાત હોય કે બૂટલેગરોને સહયોગ આપવાની વાત હોય કે, ગેનીબેન ઠાકોર હંમેશા પોલીસ સામે આક્ષેપો કરી પોલીસ તંત્રની કામગીરી સામે તીખા સવાલો ઉઠાવતા રહે છે. જોકે આ વખતની ચૂંટણીમાં જે લોકો કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને ધમકાવવાની વાત કરતા હોય તેમને પણ ગેનીબેન ઠાકોરે જાહેર મંચ પરથી જવાબ આપ્યો છે.