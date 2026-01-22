ETV Bharat / state

ગેનીબેન ઠાકોરે સુરતમાં ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં મંદી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી, સંસદમાં મુદ્દો ઉઠાવશે

ગેનીબેન ઠાકોરે સુરતના કતારગામમાં ઠાકોર સમાજના ભવ્ય સમ્મેલનમાં સુરતમાં ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં મંદી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી

ગેનીબેન ઠાકોરે સુરતમાં ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં મંદી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી
ગેનીબેન ઠાકોરે સુરતમાં ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં મંદી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 22, 2026 at 9:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: બનાસકાંઠાના સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર સુરતની મુલાકાતે હતા. આ દરમિયાન તેમણે સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં ઠાકોર સમાજના ભવ્ય સમ્મેલનમાં હાજરી આપી હતી. ગેનીબેન ઠાકોરે સુરતમાં ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં મંદી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને આગામી બજેટ સત્ર દરમિયાન સંસદમાં આ મુદ્દો ઉઠાવવાની વાત કરી હતી.

રત્નકલાકારોની વહારે આવશે ગેનીબેન

સુરતના ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં ચાલી રહેલી મંદી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા ગેનીબેન ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, "મંદીને કારણે રત્નકલાકારોના પરિવારો આર્થિક મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. હું તમામ પુરાવાઓ સાથે નાણામંત્રી સમક્ષ રજૂઆત કરીશ જેથી રત્નકલાકારોને યોગ્ય આર્થિક સહાય મળી શકે." બનાસકાંઠાના સાંસદે સુરતને ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની ગણાવી અહીં વસતા લોકોની મહેનતને બિરદાવી હતી.

ગેનીબેન ઠાકોરે ડાયમંડ ઉદ્યોગમાં મંદી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી (ETV Bharat Gujarat)

SIR અને મતદાન યાદીમાં નામ નોંધાવવા અપીલ

ગેનીબેને સુરતમાં સ્થાયી થયેલા શ્રમિકો અને અન્ય સમાજના લોકોને ખાસ સૂચના આપી હતી કે, SIRની કામગીરી અંતર્ગત દરેક વ્યક્તિએ પોતાનું નામ નોંધણી કરાવવું જોઈએ. જો સુરતમાં કાયમી રોજગાર કરવો હોય, તો નામ ટ્રાન્સફર કરાવવાની પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂર્ણ કરવી જોઈએ જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે.

ખેડૂતો દેખાદેખીમાં જમીન વેચી પોતાની ઓળખ ગુમાવે છે- ગેનીબેન ઠાકોર

સમાજમાં આવતા આર્થિક ભારણ અંગે કટાક્ષ કરતા ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, લગ્નપ્રસંગોમાં સોના-ચાંદીના વહેવાર અને દેખાદેખીમાં ખેડૂતો પોતાની જમીન વેચી રહ્યા છે. ચાંદીના ભાવ આસમાને છે અને તેને પહોંચી વળવા ખેડૂત જમીન વેચે છે, જે ઇન્વેસ્ટરો ખરીદી લે છે. આ રીતે ખેડૂત પોતાની ઓળખ ગુમાવી રહ્યો છે. આ સાથે જ ગેનીબેન ઠાકોરે ઠાકોર સમાજ સહિત તમામ સમાજોને સામાજિક બંધારણ બનાવી ખોટા ખર્ચ પર રોક લગાવવાની અપીલ કરી હતી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DIAMOND INDUSTRY SURAT
GENIBEN THAKOR
GENIBEN THAKOR SLOWDOWN DIAMOND
DIOMOND INDUSTRY SLOWDOWN
GENIBEN THAKOR DIAMOND INDUSTRY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.