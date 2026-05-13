ETV Bharat / state

'હવે દીકરીના લગ્ન માટે ખેતર નથી વેચવા પડતા', બંધારણનો અમલ થતા સમાજની બદીઓ દૂર થઇ- ગેનીબેન ઠાકોર

ઠાકોર સમાજ દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા નવા સામાજિક બંધારણ અને તેના સકારાત્મક પરિણામોને લઇને સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.

ઠાકોર સમાજના બંધારણનો અમલ થતા ગેનીબેન ઠાકોરે ખુશી વ્યક્ત કરી હતી
ઠાકોર સમાજના બંધારણનો અમલ થતા ગેનીબેન ઠાકોરે ખુશી વ્યક્ત કરી હતી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 13, 2026 at 7:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા: ઠાકોર સમાજ દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા નવા સામાજિક બંધારણ અને તેના સકારાત્મક પરિણામોને લઇને સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે ખુશી વ્યક્ત કરી છે. ગેનીબેન ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, સમાજે એક થઇને જે કુરીવાજો અને બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, તેનાથી ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને મોટી આર્થિક રાહત મળી છે. ખાસ કરીને ડીજે પર પ્રતિબંધ અને લગ્ન પ્રસંગોમાં કરવામાં આવેલા સુધારાને કારણે હવે પરિવારોને દેવું કરવા કે ખેતર વેચવાની નોબત આવતી નથી.

ગેનીબેને ઠાકોર સમાજના બંધારણની અમલવારી પર ખુશી વ્યક્ત કરી

બનાસકાંઠામાં એક લગ્ન પ્રસંગમાં હાજરી આપવા પહોંચેલા ગેનીબેન ઠાકોરે ઠાકોર સમાજના બંધારણની સંપૂર્ણ અમલવારી પર ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, 'પહેલા લગ્ન પ્રસંગો માટે ખેતર વેચવું પડતુ કે અડાણે (ગિરવી) મુકવુ પડતું જે હવે નથી મુકવુ પડતું. પહેલા અઘટિત ઘટનાઓથી પરિવારની આબરૂ નતી રહેતી, હવે આ બદીઓ દૂર થઇ છે. હું સમાજના લોકોને અભિનંદન પાઠવું છું.'

ઠાકોર સમાજના બંધારણનો અમલ થતા ગેનીબેન ઠાકોરે ખુશી વ્યક્ત કરી હતી (ETV Bharat Gujarat)

બનાસકાંઠાના સાંસદે જણાવ્યું કે, આપણા સમાજના લોકોએ બંધારણનો અમલ કર્યો જેથી સમાજમાં બનતી અઘટિત ઘટનાઓ ઉપર રોક લાગી છે. સાથે જ દારૂડિયા નશો કરતા અટક્યા છે અને જે લોકોને આમંત્રિત કરવામાં ન આવ્યા હોય તેવા લોકો ડીજે સમયે લગ્નમાં ઘુસી બદીઓ ઉભી કરી પ્રસંગ બગાડતા હતા તેવા બનાવો પણ અટક્યા છે.

પહેલા પ્રસંગોમાં ખેતરનું કટકુ અડાણે મુકવું પડતુ કે વેચવું પડતું કે પૈસા લેવા પડતા હતા પરંતુ બંધારણ બનાવ્યા બાદ આ વખતે સમાજના લોકોને ખેતર અડાણે મૂકવું નથી પડ્યું કે વેચવુ નથી પડ્યું.પહેલા પ્રસંગોમાં દારૂની ગંધ આવતી દારૂડિયાઓના કારણે માથું ચડતુ પરંતુ આ વખતે આ બદી દૂર થઈ છે. ભગવાન દારૂડિયાઓને સદ્દબુધ્ધિ આપે અને દારૂ બંધ કરે એવી ભગવાન અને સદારામ બાપુને પ્રાર્થના કરુ છું.

ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું કે, બંધારણનો અમલ નહતો તે પહેલા સામાજિક પ્રશ્નોને લઈ પીડાતા લોકો મારા ઘરે આવતા પરંતુ હવે ડીજે બંધ થતા બદીઓ દૂર થઈ છે. ડીજે બંધ થતા નુતરા વગરના મેહમાન ડીજેવાળામાં જેવા ને તેવા બધા આવી જતા જે લોકો બદી કરીને જાય અને રસોડું બઘુ ભેળીને જતા હતા. લગન મૂકવાની પ્રથા બંધ કરી એટલે ઘરધણી લગનિયા 5 -10 કે 20 મૂકે પરંતુ પહેલા આખા ગામમાંથી પૂછ્યા વગર લગને જતા રહેતા. વેવાઈને ખબર ન હોય ક્યાંથી આવ્યા છે, મેલેનારને પણ ખબર ન હોય ક્યાંથી આવ્યા છે.

આ બે બદીઓના કારણે જે અઘટિત ઘટનાઓ બનતી હતી. પરિવારની આબરૂ નતી રહેતી એમાં પણ ખૂબ મોટો ફાયદો સમાજને થયો છે. સમાજ ઉપર સદારામ બાપુના આશીર્વાદ છે. બીજા સમાજે તો પછી કર્યું પરંતુ આપણા સમાજે પહેલા કર્યું જે ખૂબ અઘરું હતુ છતાંય આપણે કર્યું છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GENIBEN THAKOR
THAKOR SAMAJ CONSTITUTION
CONSTITUTION IMPLEMENTATION
GENIBEN THAKOR SAMAJ CONSTITUTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.