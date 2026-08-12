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15 ઓગસ્ટે Gen Zનો ‘અલગ અંદાજ’: રીલ્સ-ફોટોઝથી આગળ વધી દેશ માટે કંઈક કરવાની તૈયારી

‘દેશ આપણું ઘર છે’ એવી ભાવના સાથે જાહેર સ્થળોએ કચરો ન ફેંકવો અને નાની-નાની જવાબદારીઓને પણ તેઓ દેશ માટેના સક્રિય યોગદાન તરીકે જુએ છે.

15 ઓગસ્ટે Gen Zનો ‘અલગ અંદાજ’: રીલ્સ-ફોટોઝથી આગળ વધી દેશ માટે કંઈક કરવાની તૈયારી
15 ઓગસ્ટે Gen Zનો ‘અલગ અંદાજ’: રીલ્સ-ફોટોઝથી આગળ વધી દેશ માટે કંઈક કરવાની તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 10:12 PM IST

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અમદાવાદ: 15 ઓગસ્ટ એટલે માત્ર રજા માણવાનો, સોશિયલ મીડિયા પર દેશભક્તિના સ્ટેટસ મૂકવાનો કે તિરંગા સાથે ફોટો પડાવવાનો દિવસ નથી. અમદાવાદના Gen Z યુવાનો માટે આ વખતે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીનો અંદાજ કંઈક અલગ જ જોવા મળી રહ્યો છે. યુવાનો દેશભક્તિને માત્ર સોશિયલ મીડિયા સુધી સીમિત રાખવાને બદલે પોતાના સ્તરે કંઈક સાર્થક કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.

કોલેજમાં ડાન્સ પરફોર્મન્સથી લઈને જાગૃતિનો સંદેશ

કોલેજની વિદ્યાર્થીની ભૂમિ પટેલ અને તેના મિત્રો આ વર્ષે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીમાં એક વિશેષ ડાન્સ પરફોર્મન્સ આપવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. દેશભક્તિના સંદેશ સાથે વિવિધ ગીતોના મેશઅપ અને ફાસ્ટ બીટ્સ પર પરફોર્મન્સ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભૂમિ અને તેના મિત્રોનું માનવું છે કે 15 ઓગસ્ટ માત્ર સેલિબ્રેશન પૂરતો સીમિત ન રહેવો જોઈએ, પરંતુ યુવાનોને દેશ માટે કંઈક કરવાની પ્રેરણા પણ આપવી જોઈએ.

15 ઓગસ્ટે Gen Zનો ‘અલગ અંદાજ’: રીલ્સ-ફોટોઝથી આગળ વધી દેશ માટે કંઈક કરવાની તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)

અન્નદાન અને જરૂરિયાતમંદોની મદદનો સંકલ્પ

બીજી તરફ વિદ્યાર્થીની ઋતવા શ્રીમાળી 15 ઓગસ્ટે કોલેજ દ્વારા આયોજિત ફૂડ ડ્રાઈવમાં જોડાવાની તૈયારીમાં છે. જરૂરિયાતમંદ અને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને ભોજન મળી રહે તે માટે વિદ્યાર્થીઓ સાથે મળીને આ ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવશે. આ સાથે ઋતવા અને તેના મિત્રો વ્યક્તિગત રીતે પણ NGO સાથે જોડાઈને અસહાય લોકોની મદદ કરવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યા છે.

B.Comના પ્રથમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતી કોમલ શર્મા પણ આ ફૂડ ડ્રાઈવમાં જોડાઈ રહી છે. કોમલનું માનવું છે કે Gen Zએ શક્ય તેટલા લોકોની મદદ કરવી જોઈએ. જેમને ભોજન નથી મળતું અથવા જેઓ અસહાય છે, તેમના સુધી મદદ પહોંચાડવી એ જ સ્વતંત્રતા દિવસની સાચી ભાવના છે.

‘દેશ આપણું ઘર છે’ – નાની નાની બાબતોથી મોટી જવાબદારી

યુવાનો માટે દેશભક્તિનો અર્થ માત્ર સોશિયલ મીડિયા પર સ્ટેટસ મૂકવો નથી. ‘દેશ આપણું ઘર છે’ એવી ભાવના સાથે જાહેર સ્થળોએ કચરો ન ફેંકવો અને રસ્તા પર કચરો જોવા મળે તો તેને ડસ્ટબિનમાં નાખવો જેવી નાની-નાની જવાબદારીઓને પણ તેઓ દેશ માટેના સક્રિય યોગદાન તરીકે જુએ છે.

આ રીતે અમદાવાદની Gen Z માટે આ વખતે 15મી ઓગસ્ટનો પ્લાન થોડો અલગ અને ખાસ છે જેમાં સેલિબ્રેશન પણ છે, ક્રિએટિવિટી પણ છે અને સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ. ડાન્સના સ્ટેપ્સથી લઈને ફૂડ ડ્રાઈવ સુધી અને રીલ્સથી લઈને રિયલ લાઈફમાં મદદ કરવા સુધી ભૂમિ પટેલ, ઋતવા શ્રીમાળી અને કોમલ શર્મા જેવી યુવા પેઢી પોતાના અનોખા અંદાજમાં સ્વતંત્રતા દિવસને યાદગાર બનાવવાની તૈયારી કરી રહી છે.

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