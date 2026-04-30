રાજપીપળા: 35 વર્ષથી ચાની લારી ચલાવતા ગીતાબેન બન્યાં કોર્પોરેટર, કિટલીને જ બનાવશે કાર્યાલય

ગીતાબેન પાટણવાડીયા ભાજપની ટિકિટ પરથી નગરપાલિકાની ચૂંટણી લડ્યા હતા જેમાં તેમણે જંગી જીત મેળવી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 5:10 PM IST

રાજપીપળા: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી સંપન્ન થઈ ચૂકી છે. ઘણી સીટો પર અનપેક્ષિત પરિણામો જોવા મળ્યા છે. ક્યાંય દિગ્ગજ નામોને નિષ્ફળતા મળી છે તો ક્યાંય બિલકુલ નવા ચહેરાઓએ જીત મેળવીને સૌને ચોંકાવ્યા છે. આ વખતની ચૂંટણીમાં અનેક એવા ચહેરા હતા જેઓ સામાન્ય ધંધા-રોજગાર સાથે જોડાયેલા હોય અને તેમને રાજકીય પાર્ટીઓ દ્વારા ચૂનાવી મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા હોય. આમાંથી કેટલાક લોકોને જનાદેશ મળ્યો પણ ખરો. આવું જ એક નામ છે રાજપીપળાના ગીતાબેન પાટણવાડીયાનું, જેઓ એક સામાન્ય ચાની કિટલી ચલાવતા હતા અને હવે ચૂંટણીમાં જીત મેળવીને કોર્પોરેટર બન્યાં છે.

રાજપીપલા નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં ભાજપે ચાની કિટલી ચલાવતી ગીતાબેન પાટણવાડીયાને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ટિકિટ આપી પોતાના ઉમેદવાર બનાવ્યા હતા. ભાજપ દ્વારા આ વખતે એક અનોખો અને લોકપ્રિય નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ભાજપે ચાની કિટલી ચલાવી રોજગારી મેળવતી મહિલા ગીતાબેન પર વિશ્વાસ મુકીને તેમને નગરપાલિકાની ટિકિટ આપી મેદાને ઉતાર્યા હતા. સામાન્ય જનજીવન સાથે જોડાયેલા આ બહેનને જ્યારે ભાજપ તરફથી ઉમેદવારી મળી ત્યારે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયો હતો.

કિટલીને જ બનાવશે કાર્યાલય

ઘરે-ઘરે જઈ કર્યો ચૂંટણી પ્રચાર, જીત્યાં લોકોના દિલ

ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ગીતાબેન પાટણવાડીયાએ ઘરઘર જઈને જનતા સાથે સીધો સંપર્ક સાધ્યો હતો. પોતાની સાદગી, મહેનત અને લોકો સાથેના લાગણીસભર સંબંધને કારણે તેઓ ઝડપથી મતદારોના મનમાં સ્થાન બનાવી શક્યા. મતદાન બાદ પરિણામ જાહેર થતાં જ ગીતાબેન પાટણવાડીયા વિજેતા જાહેર થયા અને તેમની ખુશીનો પાર રહ્યો નહીં. જીત બાદ ગીતાબેન પાટણવાડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, “આ જીત મારી નથી, આ વિસ્તારના દરેક નાગરિકની જીત છે. ભાજપે મારા જેવી સામાન્ય મહિલા પર વિશ્વાસ મુક્યો તે મારા માટે ગૌરવની વાત છે.”

ચાની કિટલીને જ બનાવશે પોતાનું કાર્યાલય

હાલમાં ગીતાબેન પોતાના રોજગાર માટે ચલાવતા ચાની કિટલીના ધંધાને ચાલુ રાખશે અને સાથે સાથે હવે તેઓ એ જ સ્થળ પર પોતાનું નાનું કાર્યાલય પણ શરૂ કરશે. આ કાર્યાલય દ્વારા તેઓ વિસ્તારના નાગરિકોની સમસ્યાઓ સાંભળી તેનું નિવારણ લાવવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. સ્થાનિક રહીશો પણ ગીતાબેનના આ પ્રયાસને બિરદાવે છે. આજુબાજુના લોકોનું માનવું છે કે, એક સામાન્ય પરિવારથી આવતી અને મહેનત કરીને જીવન ચલાવતી બહેન જ્યારે પ્રતિનિધિ બને છે ત્યારે તે જનતાની વાસ્તવિક સમસ્યાઓ વધારે સારી રીતે સમજી શકે છે. રહીશોએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે ગીતાબેન વિસ્તારમાં રોડ, પાણી, સફાઈ, લાઈટ, ગટર જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓમાં સુધારો લાવવા માટે અસરકારક કામગીરી કરશે. આ ચૂંટણીમાં ગીતાબેન પાટણવાડીયાની જીતને લોકો “સામાન્ય માણસના પ્રતિનિધિની જીત” તરીકે પણ જોઈ રહ્યા છે. ભાજપે મહિલાને આગળ લાવી એક ઉદાહરણ ઉભું કર્યું છે કે મહેનત અને વિશ્વાસ હોય તો સામાન્ય જીવન જીવતી વ્યક્તિ પણ જનસેવા માટે મોટું સ્થાન મેળવી શકે છે.

હવે સમગ્ર શહેરની નજર ગીતાબેનના કાર્ય પર છે અને લોકો આશા રાખી રહ્યા છે કે તેઓ વિકાસકાર્યોને આગળ ધપાવી રાજપીપલા શહેરને વધુ સુવિધાસભર અને સ્વચ્છ બનાવવા મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.

