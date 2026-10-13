જામનગરના લાલપુરમાં લૂંટ વિથ મર્ડર, એકલા રહેતા નિવૃત્ત GEB વૃદ્ધ કર્મચારીની નિર્મમ હત્યા
જામનગર જિલ્લાના લાલપુર ટાઉનમાં એકલા રહેતા નિવૃત્ત GEB કર્મચારી મનસુખભાઈની ઘરમાં ઘાતકી હત્યા થતાં હાલારમાં ચકચાર મચી છે.
Published : October 13, 2026 at 6:57 PM IST
જામનગર: જિલ્લાના લાલપુર ટાઉન વિસ્તારમાં એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને હચમચાવી મૂકનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીં એકલા રહેતા અને જીઈબી (GEB)માંથી નિવૃત્ત થયેલા એક વૃદ્ધની તેમના જ ઘરમાં અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી છે. આ લૂંટ વિથ મર્ડરની ઘટનાને પગલે સમગ્ર લાલપુર અને હાલાર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.
પોલીસ અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલી સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, ગઈકાલે રાત્રે લાલપુર ટાઉન વિસ્તારમાં મનસુખભાઈ નામના એક વ્યક્તિનો મૃતદેહ તેમના ઘરમાંથી મળી આવ્યો હતો. પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, પીડિત મનસુખભાઈ જીઈબીમાંથી નિવૃત્ત થયા હતા અને અહીં એકલા રહેતા હતા. અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા તેમના માથાના ભાગે કોઈ હથિયારથી ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડીને તેમની નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સ્પષ્ટ થયું છે, કારણ કે પીડિતના માથાના ભાગે ઈજાના નિશાન હતા.
આ સમગ્ર હત્યાકાંડ પાછળનો મુખ્ય હેતુ લૂંટ હોવાનું પોલીસ માની રહી છે. પોલીસની તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે તેમના ઘરના કબાટનું તાળું તૂટેલું હતું. જેથી હત્યારાઓએ લૂંટના ઈરાદે જ ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો હોવાની અને વૃદ્ધનો પ્રતિકાર થતાં તેમના પર જીવલેણ હુમલો કરી, કબાટમાંથી માલસામાન અથવા રોકડની લૂંટ ચલાવી ફરાર થઈ ગયા હોવાની પ્રબળ આશંકા છે.
આ ગંભીર બનાવની જાણ થતાં જ લાલપુર પોલીસ મથકનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને મૃતદેહનો કબજો મેળવી તેને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડ્યો છે. આ બનાવના આધારે લાલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં મર્ડર અને લૂંટનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
ગુનેગારોને સત્વરે ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આસપાસના વિસ્તારના ફૂટેજની ચકાસણી તેમજ બાતમીદારોના નેટવર્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. લાલપુર જેવા શાંત વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાથી સ્થાનિક લોકોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે અને એકલવાયું જીવન જીવતા વૃદ્ધોની સુરક્ષાને લઈને ફરી એકવાર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
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