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'4 મહિનાથી પગાર નથી થયો, CM અમને ઈચ્છામૃત્યુની પરવાનગી આપો એટલે મુશ્કેલીમાં જીવવા કરતાં દુનિયાને અલવિદા કહી દઈએ'

ચાર મહિનાથી પગાર નહીં મળતા જીસીઈઆરટીના 8 સફાઈ કર્મચારીઓની વેદના, CM સમક્ષ ઈચ્છામૃત્યુની માંગ

જીસીઈઆરટી ભવનમાં પ્રમુખ સર્વિસીસ એજન્સી મારફતે આઠ સફાઈ કર્મચારીઓ છેલ્લા પાંચથી પંદર વર્ષથી ફરજ બજાવી રહ્યા છે.
જીસીઈઆરટી ભવનમાં પ્રમુખ સર્વિસીસ એજન્સી મારફતે આઠ સફાઈ કર્મચારીઓ છેલ્લા પાંચથી પંદર વર્ષથી ફરજ બજાવી રહ્યા છે. (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 12:46 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગરના સેક્ટર-12 સ્થિત જીસીઈઆરટી ભવનમાં કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત સફાઈ કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવતા આઠ કર્મચારીઓએ છેલ્લા ચાર મહિનાથી પગાર નહીં મળતા મુખ્યમંત્રી સમક્ષ ઈચ્છામૃત્યુની મંજૂરી આપવા લેખિત રજૂઆત કરી છે. લાંબા સમયથી પગાર નહીં મળવાને કારણે પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવું મુશ્કેલ બન્યું હોવાનું જણાવી કર્મચારીઓએ સરકાર સમક્ષ પોતાની વ્યથા રજૂ કરી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, જીસીઈઆરટી ભવનમાં પ્રમુખ સર્વિસીસ એજન્સી મારફતે આઠ સફાઈ કર્મચારીઓ છેલ્લા પાંચથી પંદર વર્ષથી ફરજ બજાવી રહ્યા છે. જોકે, છેલ્લા ચાર મહિનાથી તેમને પગાર ચૂકવવામાં આવ્યો નથી. પગાર બાબતે કર્મચારીઓએ એજન્સીના સંચાલકને રજૂઆત કરતાં બિલ અગાઉથી પાસ નહીં થયા હોવાથી પગાર ચૂકવી શકાયો નથી તેવો જવાબ આપવામાં આવ્યો હોવાનું કર્મચારીઓએ જણાવ્યું હતું.

સફાઈ કર્મચારી મૂળજીભાઈ સોલંકીએ પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરી (ETV Bharat Gujarat)

પગાર નહીં મળવાના કારણે આઠેય કર્મચારીઓએ જીસીઈઆરટી ભવનમાં ફરજ બજાવતા ઉચ્ચ અધિકારીઓ સમક્ષ પણ પોતાની સમસ્યા રજૂ કરી હતી. જોકે, ત્યાંથી પણ યોગ્ય ઉકેલ નહીં મળતા કર્મચારીઓએ સચિવાલયનો સંપર્ક કર્યો હતો. સચિવાલયમાં સંબંધિત અધિકારીઓ સમક્ષ રજૂઆત કરવા છતાં સમસ્યાનું નિરાકરણ નહીં આવતાં કર્મચારીઓમાં ભારે નિરાશા ફેલાઈ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ વચ્ચે કર્મચારીઓએ હવે મુખ્યમંત્રી સમક્ષ લેખિત રજૂઆત કરી પોતાના ચાર મહિનાના બાકી પગારની ચુકવણી કરાવવા માંગ કરી છે. સાથે જ જો સરકાર તેમનો પગાર ચૂકવી શકતી ન હોય તો તેમને ઈચ્છામૃત્યુની પરવાનગી આપવામાં આવે તેવી ગંભીર રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

સફાઈ કર્મચારી મૂળજીભાઈ સોલંકીએ પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, “છેલ્લા ચાર મહિનાથી પગાર નહીં મળતા ઘરના ચૂલા સળગાવવા પણ મુશ્કેલ બની રહ્યા છે. મોંઘવારીના સમયમાં ચાર મહિના સુધી પગાર વગર પરિવાર ચલાવવો અત્યંત મુશ્કેલ છે. પરિવારના સભ્યો અમારી પાસેથી પૈસાની અપેક્ષા રાખે છે, પરંતુ પગાર નહીં મળતા અમે તેમને પણ જવાબ આપી શકતા નથી.”

પગાર બાકી હોવા અંગેનો પત્ર
પગાર બાકી હોવા અંગેનો પત્ર (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, “અમે લાંબા સમયથી સફાઈ કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છીએ. અમારી મહેનતનું વેતન સમયસર મળે તે જ અમારી માંગ છે. જો અમારો પગાર કરાવી શકતા ન હોય તો અમને ઈચ્છામૃત્યુની પરવાનગી આપવામાં આવે. રોજેરોજ મુશ્કેલીમાં જીવવા કરતાં એક દિવસ આ દુનિયાને અલવિદા કહી દઈએ.”

પગાર બાકી હોવા અંગેનો પત્ર
પગાર બાકી હોવા અંગેનો પત્ર (ETV Bharat Gujarat)

હવે ચાર મહિનાથી પગાર વગર જીવન નિર્વાહ કરવા મજબૂર આ સફાઈ કર્મચારીઓની રજૂઆત બાદ સરકાર અને સંબંધિત વિભાગ દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તે જોવું રહ્યું. તે ઉપરાંત કર્મચારીઓને માત્ર 10500 પગાર જ આપવામાં આવી રહ્યો છે. જો તમે ક્યાંય રજૂઆત કરશો તો તમને કાઢી મૂકવામાં આવશે તેવી ધમકી આપવામાં આવી છે.

જીસીઈઆરટીના અધિકારીઓ દ્વારા મારા બિલ રોકવામાં આવે છે

આ બાબતે પ્રમુખ એજન્સીના પ્રોપરાઇટર ઋષિ જોગદીયાએ કહ્યું હતું કે, જીસીઈઆરટીના અધિકારીઓ દ્વારા મારા બિલ રોકવામાં આવે છે તેમાં પેનલ્ટી નાખવામાં આવી છે. આ બાબતે મેં તેમનું ધ્યાન દોર્યું અને તેમની સાથે લેખિત પણ રજૂઆત કરી છે. પરંતુ તેમના દ્વારા યોગ્ય ઉત્તર આપવામાં આવ્યો નથી. તે ઉપરાંત કર્મચારીઓના ચાર મહિનાનું નહીં પરંતુ બે મહિનાનો પગાર અટવાયો છે. આ બાબતે મને જે પેનલ્ટી આપવામાં આવી છે તે બાબતે મેં ખુલાસો પૂછ્યો છે પરંતુ અધિકારીઓ દ્વારા કોઈ યોગ્ય ઉત્તર આપવામાં આવતો નથી. આ બાબતે મારા દ્વારા પણ લીગલ પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી છે અને જીસીઆરટીને લીગલ પ્રક્રિયા દ્વારા જવાબ આપવામાં આવશે.

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TAGGED:

સફાઇ કર્મચારીઓ
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