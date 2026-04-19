ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણીની સહ-પરિવાર તારંગા જૈન તીર્થની મુલાકાત: ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે દર્શન અને વનીકરણનું કર્યું નિરીક્ષણ

મંદિર પરિસરમાં દર્શન અને પૂજા પૂર્ણ કર્યા બાદ, ગૌતમ અદાણીએ તારંગા હિલ વિસ્તારમાં હાથ ધરવામાં આવેલા વનીકરણ પ્રોજેક્ટની પણ મુલાકાત લીધી (X/Adani Group)
Published : April 19, 2026 at 9:53 PM IST

મહેસાણા: ભારતના ટોચના ઉદ્યોગપતિ અને અદાણી જૂથના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ આજે મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલા સુપ્રસિદ્ધ અને ઐતિહાસિક તારંગા જૈન તીર્થની મુલાકાત લીધી હતી. તેઓ પોતાના પરિવાર સાથે આ પવિત્ર યાત્રાધામમાં દર્શનાર્થે પહોંચ્યા હતા, જેને પગલે વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. વીવીઆઈપી (VVIP) મુલાકાત હોવાથી ખેરાલુ તાલુકામાં વહીવટી પ્રવૃત્તિઓ સઘન બની હતી.

ડભોડા હેલીપેડ પર આગમન અને ભવ્ય સ્વાગત

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ગૌતમ અદાણી અને તેમના પરિવારનું આગમન વિશેષ હેલિકોપ્ટર મારફતે થયું હતું. ખેરાલુ તાલુકાના ડભોડા ગામ ખાતે આ માટે એક વિશેષ હેલીપેડ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં તેમણે સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું હતું. હેલિકોપ્ટર લેન્ડ થતાં જ, સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને જૈન સમાજના અગ્રણીઓએ તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું. ડભોડા ખાતે ઉપસ્થિત જૈન આગેવાનો દ્વારા પરંપરાગત રીતે તેઓને આવકારવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે ગ્રામજનોમાં પણ ભારે ઉત્સુકતા જોવા મળી હતી, પરંતુ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થાના કારણે નિર્ધારિત લોકો જ તેમની નજીક પહોંચી શક્યા હતા.

ઐતિહાસિક તારંગા મંદિરમાં દર્શન અને પૂજા-અર્ચના

ડભોડા હેલીપેડ પરથી ગૌતમ અદાણીનો કાફલો સીધો તારંગા જૈન મંદિર જવા રવાના થયો હતો. અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓ વચ્ચે આવેલું તારંગા એ ગુજરાતના સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને પ્રાચીન જૈન તીર્થસ્થાનોમાંનું એક છે, જેનું ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક મૂલ્ય અનેરું છે. ગૌતમ અદાણીએ પોતાના પરિવાર સાથે આ ભવ્ય અને કલાત્મક દેરાસરમાં ભગવાન અજિતનાથ સમક્ષ શીશ ઝુકાવીને દર્શન કર્યા હતા અને વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરી હતી. આધ્યાત્મિક વાતાવરણમાં પરિવારે થોડો સમય વિતાવ્યો હતો.

વનીકરણ પ્રોજેક્ટની વિશેષ મુલાકાત

મંદિર પરિસરમાં દર્શન અને પૂજા પૂર્ણ કર્યા બાદ, ગૌતમ અદાણીએ તારંગા હિલ વિસ્તારમાં હાથ ધરવામાં આવેલા વનીકરણ (Afforestation) પ્રોજેક્ટની પણ મુલાકાત લીધી હતી. અદાણી ગ્રુપ હંમેશાથી ગ્રીન એનર્જી અને પર્યાવરણ જાળવણીના ક્ષેત્રમાં અગ્રેસર રહ્યું છે. આ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે ડુંગરાળ વિસ્તારમાં હરિયાળી વધારવાના પ્રયાસો અને વૃક્ષારોપણની કામગીરીનું ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

સ્પેશિયલ એસ્કોર્ટ ગ્રુપ દ્વારા ઝેડ-સ્તરની સુરક્ષા વ્યવસ્થા

દેશના સૌથી મોટા ઉદ્યોગપતિઓમાં સામેલ હોવાને કારણે ગૌતમ અદાણીની સુરક્ષાને લઈને તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની કચાશ રાખવામાં આવી ન હતી. તેમની આ મુલાકાત દરમિયાન 'સ્પેશિયલ એસ્કોર્ટ ગૃપ' (SEG) દ્વારા અત્યંત કડક અને ચુસ્ત સિક્યુરિટી પૂરી પાડવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, સ્થાનિક પોલીસ પણ એલર્ટ પર હતી. ખેરાલુના ડીવાયએસપી (DySP) અને સ્થાનિક પીઆઇ (PI) કરેણ જાતે જ સમગ્ર સ્થળ પર ઉપસ્થિત રહીને સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું મોનિટરિંગ કરી રહ્યા હતા. ડભોડા હેલીપેડથી લઈને તારંગા મંદિર અને વનીકરણ વિસ્તાર સુધી પોલીસનો મોટો કાફલો તૈનાત કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી સમગ્ર રૂટ પર ટ્રાફિક કે અન્ય કોઈ અડચણ ઊભી ન થાય.

ફાયર અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમો ખડેપગે

વીવીઆઈપી પ્રોટોકોલ અનુસાર સુરક્ષાની સાથે સાથે ઈમરજન્સી સેવાઓને પણ હાઈ-એલર્ટ પર રાખવામાં આવી હતી. હેલિકોપ્ટરના ઉતરાણ અને પ્રસ્થાનને ધ્યાનમાં રાખીને, ડભોડા હેલીપેડ ખાતે ખેરાલુ નગરપાલિકાની ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને ફાયર ફાઈટર વાહન સંપૂર્ણ સજ્જતા સાથે સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવ્યા હતા. કોઈપણ પ્રકારની મેડિકલ ઈમરજન્સીને તાત્કાલિક પહોંચી વળવા માટે આરોગ્ય વિભાગની વિશેષ ટીમ અને 108 ઈમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ પણ સ્થળ પર જ ખડેપગે તૈનાત કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ વિભાગના સંકલનથી ગૌતમ અદાણીની આ ધાર્મિક અને પર્યાવરણીય મુલાકાત અત્યંત શાંતિપૂર્ણ અને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ હતી. દર્શન અને મુલાકાત બાદ તેઓ પોતાના કાફલા સાથે હેલીપેડ પરથી નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ પરત ફર્યા હતા.

