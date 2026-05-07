ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવાની માંગ પ્રબળ બની, રાજ્યમાં અનેક જિલ્લાઓમાં વિશાળ રેલીનું આયોજન

દેશભરના સાધુ-સંતો 16 ઓગસ્ટ 2027થી આમરણાંત ઉપવાસ પર ઉતરશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 10:08 PM IST

રાજકોટ, નવસારી, સાબરકાંઠા : રાજ્યમાં ઠેર ઠેર જગ્યાએ ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતાની માંગ સાથે ગૌ રક્ષકોએ વિશાળ રેલી યોજીને પ્રાંત અધિકારીને આવેદવ પત્ર આપીને ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારને રજૂઆત કરી છે. હાથમાં બેનરો અને સૂત્રોચ્ચારો સાથે ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય સન્માન અને સુરક્ષા આપવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી હતી. દેશભરના સાધુ-સંતો 16 ઓગસ્ટ 2027થી આમરણાંત ઉપવાસ પર ઉતરશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી.

ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય માતાનો દરજ્જો આપો તેવું જસદણ પ્રાંત કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર

ગુજરાતના ભરવાડ અને રબારી સમાજના ધર્મ ગુરુ દ્વારા ભરવાડ અને રબારી સમાજને ગુજરાતભરમાં આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું કે ગાય માતા આપણી માતા છે, તેમાં 33 કરોડ દેવતાનો વાસ છે. તેમજ ભરવાડ રબારી સમાજનું આજીવન ગાય માતાનું દૂધ વેચીને ચાલતું હોય છે, ત્યારે આપણા હિન્દુ સમાજમાં પૂજાતી ગાય માતા કતલખાનામાં કપાતી હોય તો તે માતાને રાષ્ટ્રીય માતા જાહેર કરવામાં આવે તેવી ભરવાડ અને રબારી સમાજ દ્વારા આવેદનપત્ર પાઠવી ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકારને રજૂઆત કરી છે.

જસદણના જુના માર્કેટિંગ યાર્ડ પાસેથી ભરવાડ અને રબારી સમાજના આગેવાનો અને યુવાનો દ્વારા શાંતિ સ્વરૂપે અને રામ ધુન સાથે જસદણ પ્રાંત કચેરી ખાતે થી બહોળી સંખ્યામાં સૂત્રોચાર કરતા કરતા ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય માતાનો દરજ્જો આપો તેવું જસદણ પ્રાંત કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર પાઠવીને રજૂઆત કરી હતી. આવેદનપત્રની સરકાર દ્વારા નોંધ લેવામાં નહીં આવે ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય માતાનો દરજ્જો આપવામાં નહીં આવે તો પછી ગુજરાતના ભરવાડ અને રબારી સમાજના લોકો જે ધર્મગુરુ આહવાન કરશે તેમનું પાલન કરશે.

નવસારી શહેરમાં ગૌ સન્માન આહવાન અભિયાન અંતર્ગત વિશાળ રેલી યોજાઈ

નવસારી શહેરમાં ગૌ સન્માન આહવાન અભિયાન અંતર્ગત ગૌરક્ષકો અને સનાતનીઓ દ્વારા વિશાળ રેલી યોજાઈ હતી. જગદગુરુ રામાનંદાચાર્યની આગેવાનીમાં યોજાયેલી આ રેલી સર્કિટ હાઉસ નજીકથી શરૂ થઈ મામલતદાર કચેરી સુધી પહોંચી હતી. રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં ગૌભક્તો, સંતો અને સનાતન ધર્મના અનુયાયીઓ જોડાયા હતા. હાથમાં બેનરો અને સૂત્રોચ્ચારો સાથે ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય સન્માન અને સુરક્ષા આપવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી હતી.

રેલી બાદ નવસારી મામલતદાર મારફતે દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. ગૌરક્ષકોએ કેન્દ્ર સરકાર પાસે કેન્દ્રીય ગો સેવા એવં સંરક્ષણ અધિનિયમ લાગુ કરવાની સાથે કેન્દ્રીય ગો સેવા મંત્રાલય શરૂ કરવાની માંગ કરી હતી. સાથે જ ગાયને “રાષ્ટ્ર માતા” અથવા “રાષ્ટ્ર આરાધ્યા” જાહેર કરીને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સંરક્ષણ આપવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

ગૌવંશની કતલ કરનારાઓ સામે બિનજામીનપાત્ર ગુનો નોંધવાની અને આજીવન કારાવાસની સજાની જોગવાઈ કરવાની માંગ પણ ઉઠાવી હતી. દરેક ગામમાં નંદીશાળા અને જિલ્લા સ્તરે આદર્શ ગો અભયારણ્ય અથવા બૃહદ ગૌશાળા શરૂ કરવાની માંગ સાથે ગોવંશ માટે અલગ ચારા નીતિ અને ગોચર વિકાસ બોર્ડ રચવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

ગૌ સન્માન આહવાન અભિયાનના આગેવાનોના જણાવ્યા મુજબ આગામી દિવસોમાં જિલ્લા, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે. સાથે જ 15 ઓગસ્ટ 2027 સુધી ગાયને રાષ્ટ્રીય સન્માન ન આપવામાં આવે તો દેશભરના સાધુ-સંતો 16 ઓગસ્ટ 2027થી આમરણાંત ઉપવાસ પર ઉતરશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી.

રાજકોસરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્ટેચ્યુ પાસે બહુમાળી ભવન ચોક ખાતે મોટી સંખ્યામાં સાધુ-સંતો, ગૌભક્તો, જીવદયા પ્રેમીઓ અને ગૌશાળાઓ સાથે જોડાયેલા કાર્યકરો એકત્ર થયા હતા. ત્યારબાદ રેલી સ્વરૂપે મામલતદાર કચેરી સુધી પહોંચી ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવાની માંગ સાથે આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું.

આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત આગેવાનો દ્વારા જણાવાયું હતું કે, ગૌમાતા ભારતીય સંસ્કૃતિ, કૃષિ વ્યવસ્થા અને આધ્યાત્મિક પરંપરાનો અભિન્ન હિસ્સો છે. ગૌમાતા માત્ર ધાર્મિક આસ્થાનું પ્રતિક જ નહીં પરંતુ પર્યાવરણનું સંતુલન, માનવ આરોગ્ય અને ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર માટે પણ મહત્વપૂર્ણ કડી સમાન છે. દેશભરમાં લાંબા સમયથી ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવાની માંગ ઉઠી રહી છે અને ગૌહત્યા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ સાથે કડક કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવે તેવી લાગણી સમાજના વિવિધ વર્ગોમાં વ્યાપક રીતે વ્યક્ત થઈ રહી છે.

કાર્યક્રમ દરમિયાન ગૌસેવા, જીવદયા અને માનવતાના મૂલ્યોને મજબૂત બનાવવાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. ઉપસ્થિત લોકોએ ગૌરક્ષણ અને ગૌસંવર્ધન માટે સમાજને વધુ જાગૃત બનવા આહ્વાન કર્યું હતું.

આ રેલીમાં પરમ પૂજ્ય સ્વામી પરમાત્માનંદ સરસ્વતીજી, શંકર મહારાજ, પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી ડો. વલ્લભભાઈ કથીરિયા, કિશનભાઈ દવે, ચંદ્રેશભાઈ પટેલ, રમેશભાઈ ઠક્કર, વસંતભાઈ લીંબાસીયા, ડો. હિતેષ જાની, સ્વામી અચ્યુતાનંદજી, ધીરેન્દ્ર કાનાબાર, પ્રભાતભાઈ ડાંગર સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉપરાંત ગોંડલ રોડ સ્થિત સ્વામીનારાયણ ગુરૂકુળના સંતો તેમજ સહજાનંદ ગૌશાળા, રાધે રાધે ગૌશાળા, ગોકુલ ગૌશાળા, રાધેશ્યામ ગૌશાળા, રામદેવ ગૌશાળા (લાપાસરી), વેલનાથ ગૌશાળા (બેડી), સંતોષી ગૌશાળા (રામપર) અને બજરંગ ગૌશાળા (નવાગામ)ના પ્રતિનિધિઓ પણ જોડાયા હતા. બાળકલાકાર શૌર્ય કાકરેચા સહિત આશરે 300થી વધુ લોકો કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા.

ઇડરમાં ગાયને વિશેષ દરજ્જો આપવા પ્રાંત કચેરીઓમાં આવેદનપત્ર

સાબરકાંઠાના ઇડર સહિત સમગ્ર દેશભરમાં આજે ગૌ માતાના સન્માન માટે તેમજ તેના રક્ષણ માટે તમામ પ્રાંત કચેરીઓમાં આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે સાથોસાથ આવનારા સમયમાં રાજ્ય સરકાર સહિત કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગાયને વિશેષ દરજ્જો આપવા રાષ્ટ્રવ્યાપી સહયોગની માંગ કરી છે. જોકે આવનારી 27મી જુલાઈ સુધી કોઈપણ પ્રકારનો કેન્દ્ર સરકારનો સહયોગ ન મળે તો જિલ્લા કક્ષાએ આવેદનપત્ર આપવાની રજૂઆત કરાઈ છે.

આજે 7મી મેના રોજ સાબરકાંઠાના ઈડર થી લઈ સમગ્ર રાજ્ય તેમજ રાષ્ટ્રમાં વિવિધ પ્રાંત કચેરી ખાતે ગાયને બચાવવા તેમજ તેને રક્ષણ આપવા માટે આવેદનપત્ર અપાઈ રહ્યા છે, તેમજ ઈડરમાં પણ આ મુદ્દે આવેદનપત્ર આપી ગાયને બચાવવા માટે રેલી સ્વરૂપે મોટી સંખ્યામાં ગૌ ભક્તો તેમજ સ્થાનિકો મોટી સંખ્યામાં પ્રાંત કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. સાથોસાથ વિવિધ સૂત્રોચાર વચ્ચે ઈડર પ્રાંત કચેરીએ આવેદનપત્ર આપી આવનારા સમયમાં ચોક્કસ પગલાં લેવા રજૂઆત કરાઈ છે.

જોકે ગાય એ માત્ર એક પશુ નથી, પરંતુ ભારતની રાષ્ટ્રમાતા છે અને તેના માટે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએથી વિવિધ કાયદાઓમાં સુધારો કરી ગાયને રાષ્ટ્રમાતાનો દરજ્જો આપવા આવેદનપત્રમાં પણ રજૂઆત કરાઇ છે. હાલમાં કેન્દ્ર સરકાર સહિત રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચોક્કસ પગલાં નહીં ભરાય તો 90 દિવસ બાદ સાબરકાંઠા જિલ્લા કલેકટર સહિત દેશભરમાં જિલ્લામાં આવેદનપત્ર આપવાની પણ રજૂઆત કરાઈ છે.

સમગ્ર દેશભરમાં આજે ગાયને રાષ્ટ્રમાતાનું સન્માન આપવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો દરેક પ્રાંત કચેરીએ પહોંચી લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત કરી રહ્યા છે ત્યારે આવનારા સમયમાં રાજ્ય સરકાર સહિત કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ચોક્કસ પગલાં ન ભરાય તો દિલ્હી સુધી કુચ કરવા પણ ગૌભક્ત તૈયાર થયા છે. 90 દિવસ સુધી સાબરકાંઠા ના ઈડર થી લઈ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી સુધી પ્રાર્થના પત્ર આપી રજૂઆત કરાશે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ મામલે ચોક્કસ પગલાં ન લેવાય તો આવનારા સમયમાં દિલ્હી સુધી પહોંચવાની ચીમકી અપવામાં આવી છે.

ભરૂચમાં પણ વિશાળ રેલી યોજાઈ

ભરૂચ જીલ્લામાં ગૌ સંરક્ષણ અને ગૌ માતાના સન્માનને લઈને એક વિશાળ પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગૌ માતાને રાષ્ટ્રીય ધરોહર જાહેર કરવાની માંગ સાથે ગરુડ સેના, સમસ્ત ગૌપ્રેમી મંડળ અને અન્ય ગૌરક્ષા સંગઠનો દ્વારા ભવ્ય રેલી કાઢી ભરૂચ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ગૌભક્તો અને ગૌપ્રેમીઓ જોડાતા શહેરમાં ધાર્મિક અને સામાજિક જાગૃતિનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આ પદયાત્રાનો પ્રારંભ ભરૂચ પાંજરાપોળ ખાતેથી કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યાંથી ગૌભક્તો હાથમાં બેનરો અને સૂત્રોચ્ચાર સાથે કલેક્ટર કચેરી સુધી પહોંચ્યા હતા. સમગ્ર યાત્રા દરમિયાન “ગૌ માતા રાષ્ટ્રની ધરોહર છે”, “ગૌ સંરક્ષણ બચાવો” જેવા સૂત્રો સાથે ગૌ માતાના જતન અને સંવર્ધન અંગે જાગૃતિ ફેલાવવામાં આવી હતી.

