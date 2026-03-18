વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે પણ ગુજરાતના હોસ્ટેલોમાં ગેસ પુરવઠો યથાવત: 19 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને રાહત
Published : March 18, 2026 at 8:51 PM IST
ગાંધીનગર: વૈશ્વિક સ્તરે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે ઊર્જા સપ્લાય ચેઇન પર અસર થવાની આશંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે. ખાસ કરીને એલપિજી (રાંધણ ગેસ) જેવા આવશ્યક સાધનોની અછત સર્જાય તેવી ચર્ચાઓ વચ્ચે ગુજરાત રાજ્યમાંથી રાહતભરી સ્થિતિ સામે આવી છે.
રાજ્યના અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ વિભાગ હેઠળ સંચાલિત સરકારી તેમજ સમરસ છાત્રાલયોમાં ગેસ પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સ્થિર છે. આ હોસ્ટેલો અને નિવાસી શાળાઓમાં રહેલા વિદ્યાર્થીઓના દૈનિક જીવનમાં કોઈ વિક્ષેપ ન આવે તે માટે રાજ્ય સરકારે આગોતરા તૈયારી કરી હતી.
આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો રાજ્યમાં કુલ 79 સરકારી છાત્રાલયો કાર્યરત છે, જેમાં 5302 વિદ્યાર્થીઓ વસવાટ કરે છે. આ ઉપરાંત 25 આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં 1841 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ સાથે નિવાસ કરે છે. સૌથી વધુ ક્ષમતા ધરાવતા 23 સમરસ છાત્રાલયોમાં કુલ 12529 વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો છે. આમ, કુલ મળીને 19,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ માટે ગેસ સપ્લાય મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે.
આ તમામ સંસ્થાઓમાં રસોડાની વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે ગેસ આધારિત હોવાથી ગેસ પુરવઠામાં નાની ખામી પણ વિદ્યાર્થીઓના ભોજન પર સીધી અસર કરી શકે છે. પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિમાં કોઈપણ પ્રકારની અછત કે વિક્ષેપ નોંધાયો નથી.
રાજ્યના શિક્ષણ અને અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ મંત્રી ડૉ. પ્રદ્યુમ્ન વાજાએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે વૈશ્વિક તણાવ શરૂ થતાની સાથે જ રાજ્ય સરકારે સજાગતા દાખવી હતી. ગેસ સપ્લાયમાં અડચણ ન આવે તે માટે આગોતરા સ્ટોક જાળવવાની તેમજ વિતરણ વ્યવસ્થા મજબૂત બનાવવાની સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.
જિલ્લા સ્તરે કલેક્ટર કચેરીઓ તેમજ પુરવઠા વિભાગને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા હતા, જેથી કોઈપણ પ્રકારની તાત્કાલિક સમસ્યા ઊભી થાય તો તેનો તરત ઉકેલ લાવી શકાય. ગેસ એજન્સીઓ સાથે સતત સમન્વય રાખીને સપ્લાય ચેઇનને અવિરત રાખવામાં આવી છે.
મંત્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે હાલ તમામ આદર્શ નિવાસી શાળાઓ, સરકારી અને સમરસ હોસ્ટેલોમાં ગેસ પુરવઠો સુચારૂ રીતે ચાલી રહ્યો છે અને ક્યાંયથી કોઈ ફરિયાદ પ્રાપ્ત થઈ નથી. આ સમગ્ર પરિસ્થિતિમાં રાજ્ય સરકારે પૂર્વ તૈયારી અને સંકલનના આધારે સંવેદનશીલ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તેની ખાતરી કરી છે.
