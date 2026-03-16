ગેસ સિલિન્ડરની સમસ્યા આવનારી ચૂંટણીઓમાં દેખાશે?, જાણો વિશ્લેષકો શું કહી રહ્યા છે
ગુજરાતમાં પણ ગમે ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ જાહેર થઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં પીઢ પત્રકાર અને વિશ્લેષક શું માને છે, ચાલો જાણીએ વિગતે...
Published : March 16, 2026 at 8:36 PM IST
ભાવનગર : ઈરાન અમેરિકા ઈઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે વિશ્વના દેશોને ભારે મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધા છે. ભારતમાં ગેસ સિલિન્ડરની સર્જાયેલી સમસ્યા વચ્ચે 5 રાજ્યોની ચૂંટણી જાહેર કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં પણ ગમે ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ જાહેર થઈ શકે છે.
પત્રકાર અને વિશ્લેષક અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, "ગઈકાલે રવિવારે જ પાંચ રાજ્યની ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર કરી દેવાયો છે. ઈરાન અમેરિકાનું જે યુદ્ધ છે. જેના કારણે ઇરાને પોતાની હોર્મોઝ ખાડી બંધ કરી દીધી છે. જેના કારણે વિશ્વનો 25 ટકા પુરવઠો બંધ થઈ ગયો છે. જે દેશ પાસે વાધારે સ્ટ્રોક હતો, ત્યાં વિતરણ ચાલુ છે. આપણી સરકાર પાસે પણ સ્ટોક છે, પણ લોકો વધુ ખરીદી કરવા માંગ્યા છે. આપણે પેટ્રોલ અને ગેસની તંગી વધી ગઈ છે, એવું લાગે છે પરંતુ એવું નથી લોકો વધુ ખરીદી કરવા લાગ્યા છે."
ચૂંટણીમાં ગેસની અસર થશે?
પીઢ પત્રકાર અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, "જો વાત કરીએ તો પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી છે. આ ચૂંટણી અમેરિકાને ઈરાન વચ્ચેની સ્થિતિ છે એ નિર્ણાયક થઈ શકે છે. તો એવું કહી શકાય કે એપ્રિલમાં કદાચ યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું હોય તો આ મુદ્દો ચર્ચામાં નહીં હોય, પરંતુ જો યુદ્ધ ચાલુ હશે તો 100 ટકા ગેસનો મુદ્દો અસર કરશે. જો કે સરકારને ખબર છે, એટલે હાલમાં આપણે જોઈએ છીએ કે બે શિપ આવી રહ્યા છે એટલે સરકાર તેનો કોઈ હલ જરૂર લાવશે. એપ્રિલમાં યુદ્ધ ચાલુ હશે કે કેમ જે હાલ કંઈ ન શકાય તે સમય ઉપર ખ્યાલ આવશે."
પીઢ પત્રકાર ભરતભાઈ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, સૌથી મોટુ ખાડી યુદ્ધ જે ઇઝરાયેલ ઈરાન અને અમેરિકા કરી રહ્યું છે, તેના કારણે પેટ્રોલ અને ગેસની પરિસ્થિતિ વિકટ બનતી જાય છે, તેમાં ખાસ કરીને જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ છે. ગેસના બાટલાઓ અત્યારે લોકોને મળતા નથી. સરકાર દાવો કરે છે બે ત્રણ દિવસમાં થઇ જશે પણ ક્યારે થશે તે પ્રશ્ન છે. હા બે શીપ આવી રહ્યા છે, એલપીજી ભરીને એ ગુજરાતમાં આવી રહ્યા છે પણ ક્યારે અને ક્યાં આવશે તે કેમ ખબર પડશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "બે દિવસમાં જો પરિસ્થિતી હળવી થાય તો સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી વહેલી આવી શકે. પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણીની વાત કરીએ તો પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનર્જી છે, જ્યાં ભાજપ માટે ઘુસવું કે થોડુ અઘરું છે. જ્યારે અસમમાં ભાજપ પોતાની સત્તા જાળવી શકશે કે કેમ તે પણ એક ચર્ચા છે. બાકીના ત્રણ રાજ્યોમાં વિવિધ પ્રાદેશિક પક્ષો સત્તા ઉપર છે."
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં અસર
અરવિંદ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જે એપ્રિલ મહિનામાં યોજાઈ શકે છે. મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત હોય કે નગરપાલિકા હોય હાલમાં ગેસની અછત છે, તે મુદ્દો અસર થઈ શકે છે, પરંતુ તેનું કારણ વૈશ્વિક કટોકટી છે. સરકાર કયા રસ્તેથી પુરવઠો લાવે તેના ઉપર નિર્ભર કરે છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં મહાનગરપાલિકા છે, તો પાણી, રસ્તા, રોડ, ગટર આ બધા જે મુદ્દાઓ છે, તેને પગલે લોકો વધારે વિચારતા હોય છે. એટલે કોઈ રાજ્ય કે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના પ્રશ્ન આ ચૂંટણીમાં અસર કરે તેવું નથી. આથી ચૂંટણીમાં સ્થાનિક પ્રશ્નો ઉપર જ લોકો વધારે વિચારતા હોય છે."
