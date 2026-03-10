રાજ્યમાં એકપણ ઘરમાં રસોઈ માટેનો ચૂલો બંધ ન થાય તે સરકારની ચિંતા: મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ
રાજ્યમાં ગેસનો પુરવઠો ખોરવાય નહીં અને સામાન્ય નાગરિકોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે આગોતરા આયોજન કરાયુંહોવાનું રાજ્યના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું છે.
Published : March 10, 2026 at 1:15 PM IST
અમદાવાદ: મધ્ય-પૂર્વ એશિયમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિને કારણે ઊર્જા બજારમાં અનિશ્ચિતતા વધી રહી છે. ખાસ કરીને ગેસ અને ક્રૂડ ઓઈલના પુરવઠા પર તેની અસર પડવાની શક્યતા વચ્ચે ગુજરાત સરકાર સતર્ક બની છે. રાજ્યમાં ગેસનો પુરવઠો ખોરવાય નહીં અને સામાન્ય નાગરિકોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે આગોતરા આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું હોવાનું રાજ્યના ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું છે.
મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ખાડી દેશોમાં ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકાર સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે. વિશ્વના મોટા પ્રમાણમાં ગેસ અને તેલનો પુરવઠો ગલ્ફ વિસ્તારમાંથી થતો હોવાથી ત્યાં કોઈપણ પ્રકારનો તણાવ ઊભો થાય તો તેની અસર વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠા પર જોવા મળે છે.
આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારની પ્રથમ પ્રાથમિકતા ઘરગથ્થુ ગેસ સિલિન્ડરનો પુરવઠો જાળવી રાખવાની છે. ગુજરાતના કોઈપણ ઘરમાં રસોઈ માટે ગેસની અછત ન સર્જાય અને એકપણ પરિવારનો ચૂલો બંધ ન રહે તે માટે ખાસ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઉપલબ્ધ ગેસના જથ્થાનો સંતુલિત ઉપયોગ થાય તે માટે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગેસના વપરાશમાં આશરે 50 ટકા સુધી કાપ મૂકવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ઉદ્યોગોમાં ગેસના ઉપયોગને મર્યાદિત કરીને ઘરગથ્થુ સિલિન્ડરના પુરવઠાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે.
આ ઉપરાંત ખાતર બનાવતી ફર્ટિલાઈઝર કંપનીઓ અને દૂધ ઉત્પાદન કરતી ડેરીઓમાં વપરાતા ગેસના પુરવઠામાં પણ લગભગ 40 ટકા સુધી ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. સરકારનો ઉદ્દેશ છે કે ગેસનો ઉપલબ્ધ જથ્થો પહેલા ઘરેલુ ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ રહે. મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હાલ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરમાં હજુ સુધી કોઈપણ પ્રકારનો કાપ મૂકવામાં આવ્યો નથી. હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ અને અન્ય વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રોમાં ગેસ પુરવઠો યથાવત્ રાખવામાં આવ્યો છે.
રાજ્ય સરકાર સતત ગેસ સપ્લાય કરતી કંપનીઓ સાથે સંકલન રાખીને પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી રહી છે. જો આવનારા સમયમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બને તો પુરવઠાને સ્થિર રાખવા માટે વધુ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે. મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ સરકારની સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે ગુજરાતમાં એકપણ ઘરમાં રસોઈ માટેનો ચૂલો બંધ ન થાય અને સામાન્ય નાગરિકોને ગેસના અભાવે કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે.