ભાવનગરમાં કચરાની સમસ્યા વધી: જૂની એજન્સીનો કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થયા પછી એક વર્ષ સુધી વિલંબ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં ઘરે-ઘરેથી કચરો ઉપાડવાની વ્યવસ્થામાં પણ વિક્ષેપો પડવા લાગ્યા છે.
Published : March 24, 2026 at 4:47 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા હાલ સરકારના વહીવટદાર દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે. ત્યારે શહેરમાં કચરાના નિકાલની સમસ્યા વધી ગઈ છે. 3 થી 5 દિવસ સુધી ટેમ્પલ બેલ ન આવતાં નાગરિકોમાં કકળાટ વધ્યો છે. આ ઉપરાંત, શાસકોએ એક વર્ષ પહેલાં જ કચરો ભેગો થવા છતાં નવી એજન્સી નિયુક્ત કરી ન હતી. હવે નવી એજન્સીને કામ સોંપવામાં આવ્યું છે, જેનાથી કામગીરી સરળ બનશે.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં ઘરે-ઘરેથી કચરો ઉપાડવાની વ્યવસ્થામાં પણ વિક્ષેપો પડવા લાગ્યા છે. શહેરમાંથી ઉપડતો રોજનો કચરો કુંભારવાડા ખાતે આવેલી ડમ્પિંગ સાઇટ પર નાખવામાં આવે છે. આ ડમ્પિંગ સાઇટ પર છેલ્લા ઘણા સમયથી કચરાનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો નથી. હવે મહાનગરપાલિકા નવી એજન્સીને કામ આપવા જઈ રહી છે.
શહેરમાં રોજના નીકળતા કચરાની સ્થિતિ
મહાનગરપાલિકાની ટર્મ પૂરી થતાં જ શાસકો અને વિપક્ષો બંને પાલિકામાં કાર્યરત નથી. શહેરમાં કચરાના વ્યવસ્થાપનમાં વિક્ષેપો પડવાની શરૂઆત થઈ છે અને ફરિયાદો વધી રહી છે. સોલિડ વેસ્ટ વિભાગના અધિકારી સૂર્યદીપસિંહે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર શહેરમાં વિવિધ સ્થળેથી કચરો ઉપાડીને એકત્રિત કરવામાં આવે છે અને રોજ 270 થી 280 ટ્રિપ કચરો કુંભારવાડાની ડમ્પિંગ સાઇટ પર નાખવામાં આવે છે.
જૂની એજન્સીનો પ્રોજેક્ટ વર્ષ પહેલાં પૂર્ણ
કુંભારવાડામાં આવેલી સૌથી મોટી કચરાની ડમ્પિંગ સાઇટ પર રોજ અંદાજે 200 થી 270 ટન કચરો નાખવામાં આવે છે. અધિકારી સૂર્યદીપસિંહે કહ્યું કે, જૂનો વેસ્ટ પ્રોસેસિંગ પ્રોજેક્ટ વર્ષ પહેલાં જ પૂર્ણ થઈ ગયો હતો. હવે નવી એજન્સી નિયુક્ત કરીને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો છે. આ એજન્સી લગભગ સાત દિવસમાં કામગીરી શરૂ કરશે અને ચાર મહિનાની અવધિમાં કામ પૂર્ણ કરવાનું છે.
સોલિડ વેસ્ટ વિભાગના અધિકારી સૂર્યદીપસિંહે વધુમાં જણાવ્યું કે, જૂનો કોન્ટ્રાક્ટ એકથી સવા વર્ષ પહેલાં પૂરો થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ નવી એજન્સી માટે પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. નવી એજન્સીને આરડીએમ (RDF), સિમેન્ટ પ્લાન્ટ કે અન્ય ઉદ્યોગોમાં વેચવાનું તેમજ ખાતર તરીકે નિકાલ કરવાનું કામ કરવાનું રહેશે. નવા પ્રોજેક્ટમાં 201 ભાવ મૂકવામાં આવ્યા છે. આ કામમાં પ્રોસેસિંગ કરવાનું હોય છે અને મશીનરીનો ખર્ચ મહાનગરપાલિકાએ કરવાનો રહેતો નથી.
