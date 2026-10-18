ભારતના બહાદૂર પાઇલોટ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના સન્માનમાં જુનાગઢમાં યોજાયા ગરબા
પાછલા દસ વર્ષથી નાગર નવરાત્રિ મહોત્સવ કોઈ પણ પ્રકારના પાસ કે ચાર્જ વગર નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન થાય છે, જેમાં ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમતા જોવા મળે છે.
Published : October 18, 2026 at 4:15 PM IST
જુનાગઢ: નવરાત્રીના તહેવારને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે. ત્યારે ખેલૈયાઓ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમતા જોવા મળી રહ્યા છે. તાજેતરમાં જ વિમાન પ્રવાસીઓના જીવ બચાવનાર કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના સમર્થનમાં જુનાગઢમાં નાગર નવરાત્રી મહોત્સવમાં ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમ્યા હતા. પાછલા દસ વર્ષથી નાગર નવરાત્રિ મહોત્સવ કોઈ પણ પ્રકારના પાસ કે ચાર્જ વગર નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન થાય છે, જેમાં ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમતા જોવા મળે છે.
નાગર નવરાત્રી મહોત્સવમાં કેપ્ટન મચ્છર ને કરાયા યાદ
જૂનાગઢમાં પાછલા દસેક વર્ષથી નાગર નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન થાય છે. જેમાં આ વર્ષે સાથી પાઇલોટના હુમલામાં ઈજાગ્રસ્ત થવા છતાં વિમાનમાં બેઠેલા પ્રવાસીઓના જીવ બચાવનાર કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરને વિશેષ રૂપે યાદ કરીને તેમના માનમાં ગરબાનું આયોજન થયું હતું. દુબઈથી રવાના થયેલી ફ્લાઇટમાં બેસેલા પ્રવાસીઓના જીવ જોખમમાં ન મુકાય તેને લઈને કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરે ખૂબ પ્રયાસો કર્યા હતા, જેને આજે નાગર નવરાત્રી મહોત્સવમાં વિશેષ રૂપે યાદ કરીને મા જગદંબા તેમને શક્તિ આપે અને આ જ પ્રકારના પરાક્રમો તેમની કારકિર્દીમાં કરે તેવી પ્રાર્થના સાથે ખેલૈયાઓ ગરબે ઘુમ્યા હતા.
કોઈ પણ પ્રકારના પાસ કે ફી વગર ગરબા
નવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન પાસ અને ફી સાથે ગરબાનું આયોજન વિવિધ ગરબા પંડાલોમાં થતું હોય છે. પરંતુ પાછલા દસ વર્ષથી નાગર ગરબા મહોત્સવ આયોજિત થતો આવે છે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારના પાસ કે ફી ખેલૈયાઓ માટે રાખવામાં આવતી નથી. વધુમાં ગરબે રમવા આવનાર પ્રત્યેક ખેલૈયા માટે દરરોજ વિનામૂલ્ય નાસ્તો અને ઠંડા પીણાની વ્યવસ્થા પણ ગરબા મંડળ દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે. જેમ જેમ નવરાત્રીના દિવસો અંતિમ પ્રયાણ તરફ આગળ વધતા જાય છે તેમ તેમ ગરબે રમવા આવતા ખેલૈયાઓના ઉત્સાહ અને જોમમાં પણ ખૂબ મોટો વધારો થતો જોવા મળે છે.
ગરબા રમવા આવેલા ખેલૈયાઓ અવની માકડ અને રોનક બક્ષીએ ETV ભારત સાથે તેમનો પ્રતિભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો, જેમાં તેમણે વિશેષ રૂપે કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરને યાદ કર્યા હતા અને તેમના આ પરાક્રમને બિરદાવીને ખેલૈયાઓ ગરબે ઘુમ્યા હતા. તો મા જગદંબા સૌ કોઈની આશા અપેક્ષા અને મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરે તે માટે પણ સૌ ખેલૈયાઓ આસ્થા સાથે ગરબે ઘૂમતા જોવા મળ્યા હતા.
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