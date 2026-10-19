અમદાવાદની ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીમાં ગરબા, પાસ વગર પરિવાર સાથે મોજ
અમદાવાદની આ સોસાયટી બની ‘ગોકુલધામ’, 615 ફ્લેટના રહીશો સાથે મળીને ઉજવે છે નવરાત્રી
Published : October 19, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 5:04 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં નવરાત્રી આવે એટલે મોટા ગરબા ગ્રાઉન્ડ, મોંઘા પાસ, જાણીતા ગાયકોના કાર્યક્રમો અને મોડી રાત સુધી ગરબે ઘૂમતા ખેલૈયાઓની તસવીર સામે આવે છે. પરંતુ શહેરની એક સોસાયટીમાં નવરાત્રીનો ઉત્સાહ માણવા માટે લોકોને બહાર જવાની જરૂર પડતી નથી. અહીં પરિવાર, મિત્રો અને પડોશીઓ સાથે મળીને પોતાની સોસાયટીમાં જ ગરબાની રમઝટ જામે છે. વાત છે ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીની ઇડન G2R સોસાયટીની, જ્યાં 615 ફ્લેટના રહીશો સાથે મળીને નવરાત્રીની ઉજવણી કરે છે. માતાજીની આરતી, સ્તુતિ, પરંપરાગત ગરબા, વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને ઇનામ વિતરણ સાથે અહીં ઉત્સવનો માહોલ સર્જાય છે.
2014થી સાથે મળીને ઉજવે છે નવરાત્રી
ઇડન G2R સોસાયટીમાં વર્ષ 2014થી નવરાત્રી અને ગણેશોત્સવ સહિતના તહેવારો સામૂહિક રીતે ઉજવવામાં આવે છે. સોસાયટીના સભ્ય સુરેશભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, ગરબાની શરૂઆત માતાજીની આરતીથી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સોસાયટીના પરિવારો અને સભ્યો એકઠા થઈને સાથે ગરબા રમે છે. નાના બાળકોથી લઈને વડીલો સુધીના સૌ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લે છે.
ગરબા દરમિયાન વિવિધ વયજૂથના લોકો માટે ઇનામોનું આયોજન પણ કરવામાં આવે છે. બાળકો અને મોટાઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે પુરસ્કારો આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત દરરોજ નાસ્તાની વ્યવસ્થા પણ રાખવામાં આવે છે, જેથી રહીશો સાથે મળીને ઉત્સવનો આનંદ માણી શકે. સુરેશભાઈના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ આયોજનમાં માતાજીના આશીર્વાદ સાથે સોસાયટીના રહીશોનો સહકાર સૌથી મહત્ત્વનો છે. સૌ સાથે મળીને કામ કરે છે અને તહેવારને યાદગાર બનાવે છે.
આરતી અને સ્તુતિ બાદ શરૂ થાય છે ગરબાની રમઝટ
સોસાયટીના કલ્ચરલ કમિટી સાથે જોડાયેલા ચંદ્રેશ ભાવસાર જણાવે છે કે, ઇડન G2Rમાં નવરાત્રીનું આયોજન દર વર્ષે ઉત્સાહપૂર્વક કરવામાં આવે છે. સૌથી પહેલાં માતાજીની આરતી અને સ્તુતિ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ગરબાનો કાર્યક્રમ શરૂ થાય છે.
તેમણે જણાવ્યું કે, રાત્રે આશરે 11 વાગ્યા પછી વચ્ચે વિરામ રાખવામાં આવે છે, જેમાં તમામ રહીશો માટે નાસ્તાની વ્યવસ્થા હોય છે. ત્યારબાદ ફરી ગરબા શરૂ થાય છે, જે રાત્રે 12, 12:30 કે ક્યારેક 1 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહે છે.
ચંદ્રેશ ભાવસારના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ સમગ્ર આયોજનમાં સોસાયટીના દરેક રહીશનો સહયોગ મળે છે. કલ્ચરલ કમિટી દ્વારા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે, પરંતુ રહીશોનો સાથ અને સહકાર જ આ ઉત્સવને સફળ બનાવે છે. તેમણે સોસાયટીના તમામ સભ્યોનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો હતો.
‘બહાર જવાની જરૂર જ નથી પડતી’
સોસાયટીમાં વર્ષ 2016થી રહેતાં કપિલાબેન પટેલ કહે છે કે, અહીં નવરાત્રીનું આયોજન એટલું સારું થાય છે કે બહાર ગરબા રમવા જવાની જરૂર અનુભવાતી નથી. બધા લોકો હળીમળીને આયોજન કરે છે અને સાથે મળીને ઉત્સવનો આનંદ માણે છે.
બીજી તરફ, લગ્ન બાદ ત્રણ વર્ષ પહેલાં ઇડન G2Rમાં રહેવા આવેલી રેણુકા ઠક્કર માટે પણ સોસાયટીની નવરાત્રી ખાસ બની ગઈ છે. તેઓ પહેલાં બહાર ગરબા રમવા જતાં હતાં, પરંતુ હવે સોસાયટીમાં જ ગરબા રમે છે.
રેણુકા ઠક્કર કહે છે કે, અહીંનું આયોજન અને માહોલ એટલો સરસ છે કે બહાર જવાની ઇચ્છા જ થતી નથી. સોસાયટીના રહીશો સાથે મળીને ગરબા રમે છે અને માતાજીની આરાધના કરે છે. સોસાયટીના માહોલને તેમણે ખુશીથી ‘અમારું ગોકુલધામ’ ગણાવ્યું હતું.
અલગ-અલગ રાજ્યોના લોકો, પણ ઉત્સવ એક
ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીની ઇડન G2Rમાં વિવિધ રાજ્યોના લોકો રહે છે. તેમ છતાં નવરાત્રીના દિવસોમાં સૌ એકસાથે ભેગા થઈને માતાજીની આરાધના કરે છે અને ગરબા રમે છે.
અરવિંદભાઈ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, અહીં વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવેલા પરિવારો એકબીજા સાથે હળીમળીને તહેવારની ઉજવણી કરે છે. ગરબા અને માતાજીની આરાધના સૌને એક મંચ પર લાવે છે. આ રીતે સોસાયટીમાં રહેતા લોકો વચ્ચે પરસ્પર સંબંધો વધુ મજબૂત બને છે.
હેતલ ઉન્મેષભાઈ વ્યાસ જણાવે છે કે, 615 ફ્લેટ ધરાવતી સોસાયટીમાં નવરાત્રીનું આયોજન તમામ પરિવારોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે. પ્રિન્સ-પ્રિન્સેસ સ્પર્ધા સહિતની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ યોજાય છે અને વિજેતાઓને ઇનામ આપવામાં આવે છે. બાળકો, યુવાનો અને વડીલો સૌને ભાગ લેવાની તક મળે છે. આ જ કારણ છે કે રહીશોને બહારના મોટા ગરબા કાર્યક્રમોમાં જવાની જરૂરિયાત અનુભવાતી નથી.
વર્ષો બાદ અમદાવાદમાં માણ્યા શેરી ગરબાના રંગ
જ્યોતિ પટેલ માટે આ વર્ષની નવરાત્રી વધુ ખાસ રહી છે. ઘણા વર્ષો સુધી અમદાવાદની બહાર રહ્યા બાદ તેઓ આ વખતે ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીમાં ગરબાનો આનંદ માણી રહ્યાં છે. તેમણે જણાવ્યું કે, સોસાયટીમાં નવરાત્રીનું આયોજન અને લોકોનો ઉત્સાહ જોઈને તેમને ખૂબ આનંદ થયો છે.
જ્યોતિ પટેલના મતે, આજના સમયમાં ઘણા લોકો ક્લબ અને મોટા ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં જવાનું પસંદ કરે છે, પરંતુ શેરી ગરબા અને લોકસાહિત્ય આધારિત પરંપરાગત ગરબાની મજા અલગ જ હોય છે. આવા ગરબામાં માત્ર સંગીત અને નૃત્ય જ નહીં, પરંતુ આપણી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાની પણ અનુભૂતિ થાય છે.
તેમણે કહ્યું કે, આ વર્ષે સોસાયટીમાં આવીને ગરબા રમવાનો અનુભવ ખૂબ જ આનંદદાયક રહ્યો છે. આ પ્રકારનાં આયોજનથી જૂની પરંપરાઓને ફરી માણવાની તક મળે છે.
યુવાનોને પણ સોસાયટીના ગરબા જ પસંદ
સોસાયટીમાં રહેતા જય વ્યાસ પણ અહીંના ગરબા અને નવરાત્રીના આયોજનથી ખુશ છે. બહાર ગરબા રમવા જવાનો ક્રેઝ હોવા છતાં તેઓ સોસાયટીમાં જ ગરબા રમવાનું પસંદ કરે છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, અહીં ગરબાનું આયોજન સારું થાય છે અને સોસાયટીમાં સૌ સાથે મળીને ગરબા રમવાની મજા જ અલગ છે.
શેરી ગરબાની સંસ્કૃતિને જીવંત રાખતો પ્રયાસ
મોટા ગરબા ગ્રાઉન્ડ અને ક્લબની ચમકધમક વચ્ચે ઇડન G2R સોસાયટીનું આયોજન સામૂહિક ઉજવણીનું એક અલગ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. અહીં નવરાત્રી માત્ર ગરબા રમવા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ રહીશો વચ્ચે એકતા, સહકાર અને પરસ્પર સંબંધો મજબૂત કરવાનો અવસર પણ બને છે.
2014થી ચાલી આવતી આ પરંપરામાં માતાજીની આરાધના, પરિવાર સાથેનો સમય, બાળકો માટેની પ્રવૃત્તિઓ અને પરંપરાગત ગરબાનો આનંદ એકસાથે જોવા મળે છે. સોસાયટીના રહીશો માટે નવરાત્રીનો સાચો ઉત્સવ પોતાની વચ્ચે જ ઉજવાય છે. આ રીતે ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીની ઇડન G2R સોસાયટીના રહીશો શેરી ગરબાની સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવાની સાથે આવનારી પેઢીને પણ સાથે મળીને તહેવાર ઉજવવાનું મહત્ત્વ સમજાવી રહ્યા છે.
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