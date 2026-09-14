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વડોદરાના રાજમહેલમાં વાજતેગાજતે બિરાજ્યા બાપ્પા, ગાયકવાડ પરિવારના શ્રીજીની ભવ્ય પધરામણી

વડોદરાના રાજમહેલ લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસના દરબાર ગઢમાં ગણપતિ બાપ્પાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે

વડોદરાના રાજમહેલમાં ગણપતિ બાપ્પાની સ્થાપના
વડોદરાના રાજમહેલમાં ગણપતિ બાપ્પાની સ્થાપના (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 5:13 PM IST

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વડોદરાઃ સંસ્કારીનગરી વડોદરામાં ગણેશોત્સવની ધૂમ વચ્ચે રાજવી પરિવારના ગણેશોત્સવની શાહી પરંપરાનો પણ પ્રારંભ થયો છે. શ્રીમંત ગાયકવાડ રાજવી પરિવારના શ્રીજીની ખાસ પાલખીમાં ભવ્ય પધરામણી કરવામાં આવી હતી. મેઘરાજાની મહેર વચ્ચે શરણાઈના મધુર સૂર અને ગણપતિ બાપ્પાના જયઘોષ સાથે શ્રીજીને લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ રાજવી પરંપરા અને ધાર્મિક રીતિ-રિવાજ સાથે દરબાર હોલમાં ગણેશજીની સ્થાપના કરવામાં આવી.

ઉત્સવપ્રિય નગરી વડોદરામાં ગણેશોત્સવની ધામધૂમથી શરૂઆત થઈ ગઈ છે. દર વર્ષે વડોદરાના રાજવી પરિવારમાં પણ ગણેશોત્સવનું પણ વિશેષ આયોજન થતું હોય છે. શ્રીમંત ગાયકવાડ રાજવી પરિવાર દ્વારા વર્ષોથી જાળવવામાં આવતી ગણેશ સ્થાપનની પરંપરા અનુસાર, શ્રીજી મહારાજની શાહી પધરામણી કરવામાં આવી હતી. ખાસ પાલખીમાં ગણેશજીને બિરાજમાન કરીને રાજમહેલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા.

વડોદરાના મહારાજા સમરજીતસિંહ ગાયકવાડે દેશની પ્રગતિ માટે બાપ્પાને પ્રાર્થના કરી (Etv Bharat Gujarat)

શ્રીજીની શાહી સવારી દરમિયાન મેઘરાજાએ હરખમાં આવીને ગણપતિ બાપ્પા પર અમી છાંટણા કર્યા હતા. વરસતા વરસાદ વચ્ચે રાજમાર્ગો પરથી ગણેશજીની સવારી પસાર થઈ, ત્યારે ભક્તિમય માહોલ સર્જાયો હતો. શરણાઈના મધુર સૂર, ગણપતિ બાપ્પાના જયઘોષ અને ભક્તોની હાજરી વચ્ચે શ્રીજીની પધરામણી કરવામાં આવી હતી. વરસતા વરસાદની વચ્ચે પણ વિઘ્નહર્તાની શાહી સવારીને લઈને લોકોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.

વડોદરાના રાજવી પરિવારના મહેલ ગણાતા લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસ ખાતે શ્રીજીની પધરામણી બાદ પરંપરાગત રીતિ-રિવાજો સાથે સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. રાજમહેલના આઇકોનિક દરબાર હોલમાં શ્રીજીને બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા હતા. રાજવી પરિવાર દ્વારા ગણેશોત્સવની ઉજવણી સાથે જોડાયેલી આ પરંપરા આજે પણ જાળવી રાખવામાં આવી રહી છે.

ગાયકવાડ રાજવી પરિવાર દ્વારા છેલ્લા સો વર્ષ કરતા પણ વધુ સમયથી ગણેશજીની સ્થાપના કરવામાં આવી રહી છે. આ વર્ષે રાજવી પરિવારે આ પરંપરાને આગળ ધપાવી છે. દર વર્ષે ખાસ પાલખીમાં શ્રીજીને બિરાજમાન કરીને રાજમહેલમાં લાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ધાર્મિક વિધિ અને પરંપરાગત રીત-રિવાજ સાથે ગણેશજીની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ શ્રીજીની પધરામણી સમયે સમગ્ર રાજમહેલ પરિસરમાં ‘ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા’નો જયઘોષથી ગૂંજી ઉઠ્યો હતો. વરસાદ વચ્ચે પણ ગણેશોત્સવને લઈને બાપ્પાના ભક્તોમાં શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. રાજવી પરિવારના ગણેશોત્સવની આ શાહી પરંપરા વડોદરાની સાંસ્કૃતિક ઓળખ સાથે પણ જોડાયેલી જોવા મળે છે.

લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસમાં શ્રીજીની સ્થાપના બાદ હવે આગામી દસ દિવસ સુધી ગણપતિ બાપ્પા રાજમહેલમાં બિરાજમાન રહેશે. આ દરમિયાન ભક્તોને પણ રાજવી પરિવારના શ્રીજીના દર્શન કરવાની તક મળશે. 17થી 21 તારીખ દરમિયાન બપોરે 3 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી ભક્તો લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસ ખાતે ગણેશજીના દર્શન કરી શકશે.

ગણેશોત્સવના આ પાવન પ્રસંગે વડોદરાના મહારાજા સમરજીતસિંહ ગાયકવાડે શ્રીજી સમક્ષ દેશ અને વિશ્વને અનેક પડકારોમાંથી મુક્તિ મળે તેવી પ્રાર્થના કરી હતી. આમ રાજવી પરિવારના ગણેશોત્સવમાં ધાર્મિક આસ્થા સાથે શહેરની ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાનો સંગમ જોવા મળ્યો હતો.

વડોદરામાં એક તરફ વિવિધ વિસ્તારોમાં ગણેશજીની સ્થાપના સાથે ગણેશોત્સવનો માહોલ જામ્યો છે, લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસ ખાતે યોજાતો રાજવી પરિવારનો ગણેશોત્સવ તેની શાહી પરંપરા અને વિશિષ્ટ ઉજવણીના કારણે અલગ ઓળખ ધરાવે છે. રાજમહેલમાં ગણેશોત્સવની આ વર્ષો જૂની પરંપરા ફરી એકવાર વડોદરાની સંસ્કૃતિ અને રાજવી વારસાની ઝલક રજૂ કરી રહી છે

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TAGGED:

VADODARA GANESHOTSAV
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