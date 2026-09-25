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અમદાવાદ: 38 કૃત્રિમ કુંડ, 10 હજાર પોલીસ જવાનોના બંદોબસ્ત વચ્ચે ભીની આંખે બાપ્પાને અપાઈ વિદાય

ગણેશોત્સવ પૂર્ણ થતા અમદાાવદમાં રિવરફ્રન્ટ પર ભીની આંખે ગણપતિ બાપ્પાને વિદાય આપતા ભક્તો નજરે પડ્યા હતા.

અમદાાવદમાં રિવરફ્રન્ટ પર વાજતે ગાજતે ભક્તોએ ગણપતિ બાપ્પાને વિદાય આપી હતી
અમદાાવદમાં રિવરફ્રન્ટ પર વાજતે ગાજતે ભક્તોએ ગણપતિ બાપ્પાને વિદાય આપી હતી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 10:35 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 10:44 PM IST

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અમદાવાદ: 10થી 12 દિવસ સુધી ગણપતિ બાપ્પાની ભક્તિ અને ઉત્સવમાં લીન રહેલા ભક્તોએ આજે ભારે હૈયે બાપ્પાને વિદાય આપી હતી. અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતે ગણપતિજીની પ્રતિમાઓનું ક્રેનની મદદથી વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. વિસર્જન દરમિયાન ‘ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા’ના નાદ સાથે ભક્તોમાં ઉત્સાહ અને વિદાયનું દુઃખ બંને જોવા મળ્યું હતું.

ગણપતિજીને 10 દિવસ ઘરે રાખનાર નિમેષે જણાવ્યું કે, “આ દસ દિવસ બાપ્પાને ઘરે રાખીને બહુ જ આનંદ આવ્યો. આજે વિસર્જનનો દિવસ છે એટલે આનંદ પણ છે અને સાથે દુઃખ પણ છે કે બાપ્પા આજે જતા રહ્યા. 10 દિવસ ક્યાં પૂરા થઈ ગયા તેની ખબર જ ન પડી. આશા રાખીએ કે બાપ્પા આવતા વર્ષે જલ્દી પાછા પધારે અને ફરીથી બધા સાથે મળીને ઉત્સવ ઉજવીએ.”

અમદાવાદમાં ભક્તોએ વાજતે ગાજતે અને ભીની આંખે ગણપતિ બાપ્પાને વિદાય આપી (Etv Bharat Gujarat)

તો એવા જ એક ગણેશ ભક્ત અક્ષયે કહ્યું કે, “અમે દર વર્ષે ગણપતિ લાવીએ છીએ, પરંતુ આ વખતેનો ઉત્સવ કંઈક અલગ હતો. સામાન્ય રીતે બાપ્પા 10-11 દિવસ રહે છે, પરંતુ આ વખતે 12 દિવસ રહ્યા. 12 દિવસ સુધી જે ઉત્સાહ હોય છે, તે 13માં દિવસે જોવા મળતો નથી. બાપાના વિસર્જન બાદ આખું ઘર સૂનું થઈ જાય છે. હવે દર વર્ષની જેમ આવતા વર્ષ માટે બાપાની રાહ જોઈશું.”

આ તરફ મનીષાબેને જણાવ્યું કે, “અમે આખો પરિવાર મળીને ગણપતિ બેસાડીએ છીએ. અમારા ઘરમાં લગભગ 20 લોકો છે અને બધા સાથે મળીને ગણપતિજીની ઉજવણી કરીએ છીએ. અમારા દાદા છેલ્લા 50 વર્ષથી ગણપતિ લાવે છે. ગણપતિ બાપ્પા આવે ત્યારે આખો પરિવાર ભેગો થાય છે અને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. પરંતુ વિસર્જન બાદ આખું ઘર સૂનું થઈ જાય છે.”

અમદાાવદમાં રિવરફ્રન્ટ પર ભીની આંખે ગણપતિ બાપ્પાને વિદાય આપતા ભક્તો નજરે પડ્યા હતા.
અમદાાવદમાં રિવરફ્રન્ટ પર ભીની આંખે ગણપતિ બાપ્પાને વિદાય આપતા ભક્તો નજરે પડ્યા હતા. (Etv Bharat Gujarat)

કોર્પોરેટ જગત સંકળાયેલા શિવમે કહે છે કે, “આ અમારા ત્યાં ગણપતિજી લાવવાનું પાંચમું વર્ષ છે. હું કોર્પોરેટમાં કામ કરું છું અને અમે ઓફિસ બદલીએ ત્યાં પણ ગણપતિજીને બેસાડીએ છીએ. દર વખતે પ્રયાસ કરીએ છીએ કે, 10 દિવસ સુધી ગણપતિજી અમારી સાથે રહે. આજે એક તરફ ખુશી હતી કે ગણપતિજીનો મુખ્ય તહેવાર છે, પરંતુ બીજી તરફ દુઃખ પણ હતું કે આજે બાપ્પા જઈ રહ્યા છે. અમારા અડધા સ્ટાફની છોકરીઓ આજે છેલ્લી વખત બાપાને વિદાય આપતી વખતે રડી હતી. દુઃખ તો છે, પરંતુ ખુશી એ વાતની પણ છે કે આવતા વર્ષે બાપ્પા ફરી આવશે. કદાચ આ જ જીવન છે, સારી અને ખરાબ બાબતો આવતી રહે છે અને જતી રહે છે.”

બીજી તરફ અપેક્ષા કહે છે કે, “ગણપતિજી જ્યારે આવ્યા, ત્યારે પહેલો દિવસ ખૂબ જ ગ્રાન્ડ અને જોયફુલ હતો, પરંતુ હવે જ્યારે બાપા જઈ રહ્યા છે ત્યારે ખૂબ જ વધારે રડવું આવે છે. જ્યારે મેં ગણપતિજીના હાથ કુંડમાં પધરાવતા જોયા, ત્યારે મને ખરેખર લાગ્યું કે, આ રીતે તો હું ગણપતિજીને જવા જ નથી દેવા માંગતી.”

મોટી મૂર્તિઓની ક્રેન દ્વારા વિસર્જિત કરવામાં આવી હતી
મોટી મૂર્તિઓની ક્રેન દ્વારા વિસર્જિત કરવામાં આવી હતી (Etv Bharat Gujarat)

38થી વધુ કૃત્રિમ કુંડની વ્યવસ્થા

અનંત ચતુર્દશીના પવિત્ર દિવસે અમદાવાદ શહેરમાં ગણેશજીની મૂર્તિઓનું મુખ્ય વિસર્જન કરવામાં આવ્યું. ગણેશોત્સવના અંતિમ દિવસે ગણપતિ બાપ્પાને વિદાય આપવા માટે ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. બીજી તરફ સાબરમતી નદીમાં પ્રદૂષણને અટકાવવા અને વિસર્જન દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી હતી. શહેરના સાતેય ઝોનમાં વિસર્જન માટે કૃત્રિમ કુંડ બનાવવામાં આવ્યા હતા. પશ્ચિમ ઝોનમાં વસ્ત્રાપુર તળાવ, સોલા, બોપલ અને રાંચરડા તળાવ સહિતના વિસ્તારોમાં વિસર્જન માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. ઉત્તર ઝોનમાં કોતરપુર ગામ, ભદ્રેશ્વર સ્મશાન, રણમુક્તેશ્વર મંદિર અને સૈજપુર તળાવ ખાતે કુંડ બનાવાયા હતા. તો દક્ષિણ ઝોનમાં મણિનગર ઢેઢકી નર્સરી, વટવા આકૃતિ ટાઉનશીપ અને લાંભા સહિતના વિસ્તારોમાં વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ તરફ મધ્ય ઝોનમાં જમાલપુર, રાયપુર અને શાહીબાગ સહિતના વિસ્તારોમાં પણ વિસર્જન માટે સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી.

ફાયર બ્રિગેડ અને પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત

વિસર્જન દરમિયાન ભક્તોની સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર બ્રિગેડના આશરે 290 જવાનોને તૈનાત કરાયા હતા. વિસર્જન સ્થળોએ રેસ્ક્યૂ બોટ અને ક્રેનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, જેથી મોટી મૂર્તિઓના વિસર્જન દરમિયાન પણ સુરક્ષિત કામગીરી થઈ શકે. કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોલીસ વિભાગ દ્વારા પણ વિશેષ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. 325 પોલીસ અધિકારીઓ ઉપરાંત આશરે 10 હજાર પોલીસ જવાનો અને હોમગાર્ડના જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. BSF અને SRPની ટીમો પણ બંદોબસ્તમાં જોડાઈ હતી. સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ડ્રોન અને CCTV કેમેરા દ્વારા નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

શહેરના અનેક રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન

ગણેશ વિસર્જનના પગલે શહેરના કેટલાક મુખ્ય માર્ગો પર ટ્રાફિક નિયંત્રણ અને ડાયવર્ઝનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પોલીસના જાહેરનામા મુજબ, બપોરે 1 વાગ્યાથી ગીતામંદિરથી પાલડી તરફ જમાલપુર બ્રિજ ઉપરનો માર્ગ બંધ રાખવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત ગીતામંદિરથી રાયપુર, સારંગપુર અને કાલુપુર તરફના માર્ગો તેમજ કાલુપુરથી ટાઉનહોલ તરફના માર્ગ પર પણ વાહન વ્યવહાર બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. વાહનચાલકોને વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવા અને ટ્રાફિક પોલીસની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

POPની મૂર્તિઓ નદીમાં પધરાવવા પર પ્રતિબંધ

પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ (POP)ની મૂર્તિઓનું નદીમાં વિસર્જન ન કરવા અને AMC દ્વારા બનાવવામાં આવેલા કૃત્રિમ કુંડમાં જ વિસર્જન કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. સાથે જ નવ ફૂટથી મોટી મૂર્તિઓ અંગે પણ નિયંત્રણો લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા.

આમ અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર ક્રેનથી થયેલા ગણપતિ વિસર્જન દરમિયાન ભક્તોએ ઢોલ-નગારાં અને ‘ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા’ના નાદ સાથે બાપાને વિદાય આપી હતી. ઉત્સવની ખુશી વચ્ચે વિદાયની લાગણી અને આવતા વર્ષે ફરી બાપ્પાના આગમનની આશા સાથે ગણેશોત્સવનું સમાપન થયું હતું.

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Last Updated : September 25, 2026 at 10:44 PM IST

TAGGED:

GANESHOTSAV 2026
GANPATI VISARJAN
ગણપતિ વિસર્જન 2026
અમદાવાદમાં ગણેશોત્સવની પૂર્ણાહૂતિ
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