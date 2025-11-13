આધેડ ખેડૂતે કપાસની વચ્ચે વાવ્યો ગાંજો, ભાવનગરના દયાળ ગામની સીમમાં પોલીસની કાર્યવાહી
ભાવનગરના દયાળ ગામની સીમમાં ખેતર ધરાવતા એક આધેડ ખેડૂતના ખેતરમાં કપાસની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર કર્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : November 13, 2025 at 9:12 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં પોલીસ દ્વારા "નો ડ્રગ્સ ઇન ભાવનગર" અંતર્ગત અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે ભાવનગરની વિવિધ પોલીસ દ્વારા ડ્રગ્સ અને ગાંજા જેવા નશાકારક પદાર્થોને ઝડપી લઈને કાર્યવાહી થઈ રહી છે. ભાવનગર જિલ્લાના દાઠા પોલીસને મળેલી બાતમીના પગલે વાડી વિસ્તારમાં વાવેતર કરેલા લીલા ગાંજાના જથ્થાને ઝડપી લીધો છે. જો કે ગાંજાની સાથે હાજર શખ્સની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે.
દાઠા પોલીસની કાર્યવાહી
ભાવનગર જિલ્લાની દાઠા પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે મળેલી બાતમીના પગલે દયાળ ગામના વાડી વિસ્તારમાં અન્ય પાકોની વચ્ચે ગાંજાનું વાવેતર થયું હોવાની માહિતી મળતા દાઠા પોલીસ દયાળ ગામે રત્નેશ્વર મહાદેવ તરફ જવાના રસ્તે વાડી વિસ્તારમાં પહોંચી હતી. જ્યાં પોલીસે દયાળ ગામના રહેવાસી શખ્સની વાડીમાં તપાસ કરતા મોટી સંખ્યામાં લીલો ગાંજો મળી આવ્યો હતો. જેથી પોલીસે વાડીના કબજેદાર શખ્સને લીલા ગાંજા સાથે ઝડપી ધોરણસર ગુનો નોંધીને આગળની તપાસ હાથ ધરી હતી.
નાના-મોટા 22 જેટલા ગાંજાના છોડ પણ જપ્ત
દાઠા પોલીસે દયાળ ગામના સીમ વિસ્તારમાં વાડી ધરાવતા વીરકુભાઈ ચીથરભાઈ બાટીયાને ઝડપી લીધા હતા. પોલીસે લીલા ગાંજાના કુલ નાના-મોટા 22 જેટલા છોડ પણ જપ્ત કરવામા આવ્યાં છે, જેનું વજન 17.220 કિલો થવા જાય છે. જ્યારે આ લીલા ગાંજાની બજાર કિંમત 8,61,000 થવા જાય છે. આથી પોલીસે દયાળ ગામના 65 વર્ષીય વીરકુભાઇ ચીથરભાઈ બાટીયાને ઝડપીને ધોરણસર કાર્યવાહી કરી છે.
કપાસની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર
ભાવનગર જિલ્લામાં ગાંજાનું વાવેતર અત્યાર સુધીમાં અન્ય પાકોની વચ્ચે કરવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે દાઠા પોલીસે પણ વીરકુભાઈ ચીથરભાઈ બાટીયાની વાડીમાં તપાસ કરી ત્યારે કપાસની આડમાં લીલા ગાંજાનું મોટા પાયે વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે કપાસ જેવા પાકોની વચ્ચે લીલા ગાંજાનું વાવેતર નજરે પડતું નથી ત્યારે દાઠા પોલીસે કપાસની વચ્ચે પણ થયેલા લીલા ગાંજાના વાવેતર ઝડપી ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.