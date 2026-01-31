ETV Bharat / state

બાઈકની ડિકીમાં 2.75 લાખ ભરેલું પાકીટ તફડાવી ગઠિયા ઓ ફરાર થઈ જતા હડકંપ મચી ગયો છે.

દાહોદના ભરચક વિસ્તારમાંથી 2.75 લાખની તફડંચી કરી ગઠિયાઓ ફરાર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 2:10 PM IST

દાહોદ: પૂર્વ ધારાસભ્ય બચુભાઈ કિશોરી અને દાહોદના વર્તમાન ધારાસભ્ય કનૈયાલાલ કિશોરીની સંસ્થાના એકાઉન્ટન્ટ મંડળના નાણાં બેંકમાંથી લઈને જતા હતા તે દરમિયાન શહેરના સ્ટેશન રોડ ઉપર શેરડીનો રસ પીવા રોકાયા અને બાઈકની ડિકીમાં 2.75 લાખ ભરેલું પાકીટ તફડાવી ગઠિયા ઓ ફરાર થઈ જતા હડકંપ મચી ગયો છે.

એકાઉન્ટન્ટને પોતાના મિત્ર સાથે શેરડીનો રસ પીવાનો મોંઘો પડ્યો

મિત્રને મળી શેરડીનો રસ પીધા બાદ બાઇક લઈને થોડે દૂર ગયા જ્યાં ડિકી ખખડવાનો અવાજ સાંભળીને બાઇક રોકી જોયું તો ડિકીનું લોક તૂટેલું હતું અને રૂપિયા ભરેલું પાકીટ ગાયબ હતું ત્યારે લૂંટ થઈ હોવાનું ખ્યાલ આવ્યો. જ્યારે આસપાસના સીસીટીવી જોયા તો બે ગઠિયાઓ બાઇક ઉપર વાઘજીભાઈની પાછળ પાછળ આવે છે અને વાઘજીભાઇએ બાઈક ઉભુ રાખતા એક ગઠિયો ઉતરીને પાકીટની ઉઠાંતરી કરી બાઈક ઉપર બેસી ફરાર થતા સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે.

દાહોદના વર્તમાન ધારાસભ્ય કનૈયાલાલ કિશોરીના પિતા બચુભાઈ કિશોરીની પંચમહાલ આદિવાસી પ્રગતિ મંડળમાં એકાઉન્ટન્ટ તારીખ ફરક બજાવતા વાઘજીભાઈ પરમાર દાહોદની બેંક ઓફ બરોડામાંથી મંડળના 2.65 લાખ અને પોતાના ખાનગી ખાતામાંથી 10 હજાર ઉપાડી કુલ 2.75 લાખ રૂપિયા પાકીટમાં રાખ્યા હતા. પાકીટ બાઇકની ડિકીમાં મૂક્યું હતું અને રસ્તામાં દાહોદના સ્ટેશન રોડ ઉપર આવેલ ચાર થાંભલા વિસ્તાર કે જે સતત ટ્રાફિકથી ધમધમતો વિસ્તાર છે ત્યાં શેરડીનો રસ પીવા રોકાયા હતા. દરમિયાન બે ગઠિયાઓ ડિકીમાંથી પાકીટની ઉઠાંતરી કરી ફરાર થઈ જતા હાહાકાર મચી ગયો હતો.

બનાવને પગલે પોલીસે ગુનો નોધી સીસીટીવીના આધારે ગઠિયાઓની શોધખોળ હાથ ધરી છે. ધોળા દિવસે ટ્રાફિકથી ધમધમતા વિસ્તારમાં તફડંચીની ઘટનાથી શહેરમાં હાહાકાર મચી ગયો હતો.

