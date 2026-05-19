UP પોલીસના 'ઓપરેશન લંગડા'ના ડરે સુરતમાં છુપાયેલો 1.50 લાખનો ઈનામી ગેંગસ્ટર 'શોલે સિંહ' બે પિસ્તોલ સાથે ઝડપાયો
'શોલે' ફિલ્મથી પ્રભાવિત આનંદ સિંહે જોનપુર અને પ્રતાપગઢ વિસ્તારમાં પોતાનો સિક્કો જમાવવા માટે 'શોલેસિંગ જોનપુર વાળા' ગેંગ બનાવી હતી
Published : May 19, 2026 at 7:10 PM IST
સુરત: ઉત્તર પ્રદેશમાં યોગી સરકાર અને યુપી પોલીસ દ્વારા ગુનેગારો સામે ચલાવવામાં આવી રહેલા 'ઓપરેશન લંગડા' અને UP STFના એન્કાઉન્ટરના ડરથી બચવા માટે સુરતમાં આવીને છુપાયેલો યુપીનો કુખ્યાત ગેંગસ્ટર આખરે સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચના સકંજામાં આવી ગયો છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પલસાણાથી આ ડેન્જરસ ગેંગસ્ટરને બે અત્યાધુનિક પિસ્તોલ અને 6 જીવતા કારતૂસ સાથે દબોચી લીધો છે. પકડાયેલા આરોપી પર યુપી પોલીસ દ્વારા કુલ રૂપિયા 1.50 લાખનું ઈનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.
પોલીસના સકંજામાં આવેલા આ શાતિર આરોપીનું અસલી નામ આનંદ સિંહ ઉર્ફે શોલે સિંહ ઉર્ફે સચિન સિંહ અશોક સિંહ ઠાકુર (ઉંમર 26) છે, જે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના જોનપુર જિલ્લાના લખોંવા ગામનો વતની છે. આનંદ સિંહ પોલીસની નજરોથી બચવા માટે સુરતમાં આવીને પલસાણાના પરવેશ પાર્ક ખાતે રૂમ રાખીને રહેતો હતો અને ઓળખ છુપાવવા ટેલરિંગ કામ તેમજ સિક્યોરિટી ગાર્ડ તરીકે નોકરી કરતો હતો.
આનંદ સિંહ બોલિવૂડની ઓલ-ટાઇમ બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ 'શોલે'થી ભારે પ્રભાવિત છે. તેણે પોતાનું નામ પણ બદલીને આનંદ સિંહ ઉર્ફે 'શોલે સિંહ' રાખી લીધું હતું. નવાઈની વાત એ છે કે આ આરોપીના સગા કાકાનું નામ પણ ગબ્બર સિંહ છે. શોલે ફિલ્મના પાત્રો અને ડાયલોગ્સથી પ્રભાવિત થઈને આનંદ સિંહે જોનપુર અને પ્રતાપગઢ વિસ્તારમાં પોતાનો સિક્કો જમાવવા માટે 'શોલેસિંગ જોનપુર વાળા' ગેંગ બનાવી હતી. આ ગેંગ દ્વારા તે જોનપુરના મોટા વેપારીઓ, બિલ્ડરો તેમજ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ પાસે કરોડો રૂપિયાની ખંડણી માંગતો હતો.
સુરતના એડિશનલ CP કરણસિંહ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, આનંદ સિંહ ઉત્તર પ્રદેશના અલગ-અલગ પાંચ જેટલા ગંભીર ગુનાઓમાં વોન્ટેડ હતો, જેમાંથી ચાર ગુના 'એટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડર' (હત્યાની કોશિશ) અને એક ધમકીનો છે.
2018માં મર્ડર: જમીન વિવાદમાં પ્યારેલાલ યાદવ નામના વ્યક્તિની ગોળી મારીને કરપીણ હત્યા કરી હતી, જેમાં તે 4 વર્ષ જેલમાં રહ્યો હતો.
ડૉક્ટર પર ફાયરિંગ: બક્સામાં એક બંગાલી ડૉક્ટર પાસે 50 લાખની ખંડણી ન મળતા, ડૉક્ટર પર 5 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી પગમાં ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી.
બેંક મેનેજરને ધમકી: દાદાના ખાતામાંથી 2 લાખ રૂપિયા ઉપડી જવાની શંકા રાખી બેંક મેનેજરને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.
આરોપી પોલીસ પકડથી બચવા માટે અત્યંત શાતિર મોડસ ઓપરેન્ડી ધરાવતો હતો. તે જ્યાં રહેતો ત્યાં પોતાનો મોબાઈલ હંમેશા સ્વિચ ઓફ રાખતો હતો. જ્યારે પણ યુપીમાં કોઈને ધમકી આપવી હોય, ત્યારે તે પોતાના રહેઠાણથી 50થી 100 કિલોમીટર દૂર વિરુદ્ધ દિશામાં જતો અને નવું સીમકાર્ડ ખરીદી ફોન કરીને સીમકાર્ડ ફેંકી દેતો હતો, જેથી ટેકનિકલ સર્વેલન્સમાં તેનું લોકેશન ટ્રેસ ન થાય.
ગુનાનો લાઈવ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરતો
આનંદ સિંહની ગેંગની સૌથી ભયાનક રીત એ હતી કે, જ્યારે પણ તેઓ વેપારીઓ પર હુમલો કે ફાયરિંગ કરતા, ત્યારે સાગરીતો પાસે તેનો લાઈવ વીડિયો શૂટ કરાવતા. બાદમાં આ વીડિયોને ખાસ એડિટિંગ અને બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક સાથે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરીને સમગ્ર પટ્ટામાં દહેશત ઊભી કરતા હતા, જેથી વેપારીઓ ડરીને સીધી જ ખંડણી આપી દે
આ કુખ્યાત આરોપી પર વારાણસી પોલીસ દ્વારા 1 લાખ અને પ્રયાગરાજ રેન્જ આઈજી દ્વારા 50 હજાર એમ મળી કુલ 1.50 લાખનું ઈનામ હતું. યુપી પોલીસે અગાઉ તેને પકડવા સુરતમાં 2-3 વાર દરોડા પાડ્યા હતા પરંતુ તે ભાગી છૂટ્યો હતો. આ વખતે ડીસીપી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ રોજીયા ના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે હ્યુમન અને એડવાન્સ ટેકનિકલ ઈન્ટેલિજન્સનું મજબૂત નેટવર્ક ગોઠવ્યું હતું. ચોક્કસ બાતમીના આધારે ખટોદરા ગોકુલનગર પાસે આવેલા બાયોડાયવર્સિટી પાર્કના ગેટની સામેથી એન્ટી ઓર્ગેનાઈઝડ ક્રાઈમ સ્ક્વોડે તેને દબોચી લીધો હતો. તેની પાસેથી 25,000ની કિંમતની 2 દેશી પિસ્તોલ અને 6 જીવતા કારતૂસ જપ્ત કરાયા છે.
હાલ સુરત ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશનમાં આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી, સુરતમાં તેણે કોઈ વેપારીને ધમકી આપી છે કે કેમ અને તેને સ્થાનિક સ્તરે કોણે આશ્રય આપ્યો હતો તે અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
