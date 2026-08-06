સુરતમાં ગેંગવોર: GF સાથે કારમાં બેઠેલા સતીશ મરાઠાની ઘાતકી હત્યા, રસ્તા પર લોહીનું ખાબોચિયું ભરાયું
સુરતમાં કાલુના અડ્ડા પાસે સતીશ પોતાની કારમાં ગર્લફ્રેન્ડ સાથે બેસી દારૂની ચુસ્કીઓ માણી રહ્યો હતો તે દરમિયા 4થી 5 લોકોએ હત્યા કરી હોવાનું આવ્યું સામે
Published : August 6, 2026 at 1:28 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 2:25 PM IST
સુરત: શહેરમાં ગેંગવોરે ફરી એકવાર લોહિયાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. ભેસ્તાનના ભીમનગર વિસ્તારમાં કુખ્યાત સૂર્યા મરાઠી હત્યા કેસના આરોપી અને રીઢા ગુનેગાર સતીશ મરાઠા ઉર્ફે સત્યા સુરેશભાઈ ધાગડે (ઉ.વ. 32, રહે. રામરાજ્ય સોસાયટી, ગોડાદરા)ની જાહેરમાં જ ઘાતકી હત્યા કરી દેવામાં આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે દહેશત ફેલાઈ ગઈ છે. હુમલાખોરોએ ફિલ્મી ઢબે હુમલો કરી સતીશને બચવાની કોઈ તક જ આપી નહોતી. જો કે, પોલીસે પ્રેમ પ્રકરણ કે જૂની અદાવત સહિતનાં કારણો તરફ તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ભીમનગર ખાતે મંદિર નજીક આવેલા કાલુના અડ્ડા પાસે સતીશ પોતાની કારમાં ગર્લફ્રેન્ડ સાથે બેસી દારૂની ચુસ્કીઓ માણી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન મોપેડ પર આવેલા અંદાજે પાંચથી સાત જેટલા હથિયારધારી શખ્સોએ કારને ઘેરી લીધી હતી. ત્યારબાદ જીવ બચાવવા દોડી રહેલા હથિયારધારી લોકો સતીશ પર તૂટી પડી તેના મોઢા, છાતી અને હાથના ભાગે આડેધડ ઘા ઝીંક્યા હતા. હુમલો એટલો બર્બર હતો કે સતીશ લોહીના ખાબોચિયામાં ઢળી પડયો અને ઘટનાસ્થળે જ તેનું મોત નીપજ્યું. હત્યા બાદ હુમલાખોરો ખુલ્લેઆમ સ્થળ પરથી ફરાર થઈ જતા પોલીસ તંત્ર સામે પણ અનેક સવાલો ઊભા થયા છે.
હત્યાની જાણ થતાં ડીસીપી રાજેશ પરમાર એસીપી એન.પી.ગોહિલ, પીઆઈ એસ.બી.દેસાઈ અને ફોરેન્સિક ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરી પુરાવા એકત્ર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. નજીકના સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ કબજે કરી હુમલાખોરોની ઓળખ અને તેમના ભાગવાના રૂટ અંગે તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં સૂર્યા મરાઠાની હત્યાની અદાવતનું પરિણામ હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. પોલીસની શંકાની સોય સફી અને લાજપોરની જેલમાં રહેલા પ્રવીણ રાઉત, રાહુલ મંડલ અને શિવા ટકલા તરફ વળી છે. થયેલી સતીશની હત્યામાં ફુદુ, સની સહિતની સંડોવણી હોવાનું ચર્ચા રહ્યું છે. ત્યારે પ્રેમ પ્રકરણ કે જૂની અદાવતમાં હત્યા છે, એ બાબત ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.જો કે સતીશની હત્યામાં ગોડાદરાના આકાશ ઉર્ફે બટકાની સંડોવણીની શંકા સાથે તેની પણ પોલીસે શોધખોળ આદરી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષ 2020માં સુરતના કુખ્યાત સૂર્યા મરાઠીની થયેલી હત્યામાં સતીશ મરાઠા મુખ્ય આરોપીઓ પૈકીનો એક હતો. એ પછી 2025માં સતીશ જેલમાંથી બહાર આવ્યો હતો. પોલીસ વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા છે કે વર્ષો જૂની અદાવતનો હિસાબ ચૂકવવા આ લોહિયાળ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે. જોકે, આ અંગે પોલીસ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. હાલ મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડી પોલીસે હત્યારાઓ સુધી પહોંચવા તમામ દિશામાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
ભીમનગર પાસે કારમાં બેઠેલા રીઢા સતીશ મરાઠાને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવા હત્યારા ઓ એ રેકી કરી રહ્યા હતા. ભેસ્તાન ભીમનગરમાં કારમાં બેઠેલા સતીશને શોધી કાઢ્યો હતો. હત્યારાઓ તેની કાર નજીક સાથે સાથેની ટોળકીથી બચવા માટે સતીશ ખુલ્લા મેદાનમાં દોડાદોડી કરતો હતો, પરંતુ મેદાનની ઊંચી દીવાલ કૂદી શક્યો ન હતો અને પડી જતાં લબરમૂછિયાઓની ટોળકીએ આડેધડ ઘા મારીને સતીશને રહેંસી નાંખ્યો હતો.
એસીપી નીરવ ગોહિલના જણાવ્યા મુજબ મૃતક સતીશ મરાઠા ભેસ્તાનમાં ભીમ આવાસ પાસે પોતાની કારમાં મહિલા મિત્ર સાથે બેઠો હતો. કાર પાર્ક કર્યાના અડધા કલાક બાદ અચાનક 4થી 5 હુમલાખોરો હથિયારો સાથે ધસી આવ્યા હતા. સતીશને મહિલા મિત્રની સામે જ મોતને ઘાટ ઉતારતા તેણે મૃતકના પરિવારજનોને ફોન કરી જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ પોલીસને જાણ કરતા એમ્બ્યુલન્સ સહિત પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.
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