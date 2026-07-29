Google Mapથી મંદિરો શોધી ચોરી કરતી ટોળકી ઝડપાઈ, ભાવનગર-અમરેલીના 26 મંદિરોમાં તસ્કરીનો ભેદ ઉકેલાયો
ભાવનગર અને અમરેલીમાં માત્ર મંદિરોને નિશાન બનાવીને ચોરી કરતી ચાર સભ્યોની ટોળકીને પાલીતાણા રૂરલ પોલીસે સફળતાપૂર્વક પકડી પાડી છે.
Published : July 29, 2026 at 1:38 PM IST
ભાવનગર: અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લામાં માત્ર મંદિરોને ટાર્ગેટ કરીને ચોરી કરતી ચાર સભ્યોની ટોળકીને પોલીસે પકડી પાડી છે. પોતાની મનોકામના પૂર્ણ થતાં લોકો મંદિરોમાં ચાંદીના સત્તરો ચડાવે છે તેને ગૂગલ મેપ પરથી શોધીને આ ટોળકી છેલ્લા બે વર્ષથી ચોરી કરતી હતી. પોલીસે 6.35 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
ભાવનગર જિલ્લામાં પાલીતાણા રૂરલ પોલીસ, એલસીબી અને ઘોઘા પોલીસના સહયોગથી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. પાલીતાણા રૂરલ પોલીસની 12 પોલીસ કર્મચારીઓની ટીમે આ ટોળકીને ઝડપી લીધી છે.
માતાજીના મઢને નિશાન બનાવતા આરોપીઓ ક્યાંથી ઝડપાયા?
પાલીતાણા રૂરલ પોલીસના હેડ કોન્સ્ટેબલ વિજયભાઈ મેહુરભાઈ અને ધ્રુવરાજસિંહ ગોહિલને કુંભણ ગામની ઘોડીઢાળ પાસે બે મોટરસાયકલ સાથે ચાર શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ ઊભા હોવાની બાતમી મળી હતી. પોલીસે સ્થળ પર પહોંચીને તેમને પકડ્યા અને પૂછતાછ કરી. તેમની પાસેથી મળેલા રોકડ અને મુદ્દામાલ પરથી સંતોષકારક જવાબ ન મળતા વધુ પૂછતાછમાં ૨૬ મંદિરોની ચોરીનો ભેદ ખુલ્યો. આ તમામ ચોરીઓ ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લામાં માત્ર મંદિરોમાં જ કરવામાં આવી હતી.
પકડાયેલા આરોપીઓ અને મુદ્દામાલ
પોલીસે કુલ 4 આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે. જેમાં સિહોરના 3 અને કચ્છનો 1 આરોપી સામેલ છે. પકડાયેલા આરોપીઓમાં મેહુલ ગણેશભાઈ મકવાણા (ભાંખલ ગામ, સિહોર), અશ્વિન અશોકભાઈ મકવાણા (ભાંખલ ગામ, સિહોર), ભરત વજેરામભાઈ જાની (ભાંખલ ગામ, સિહોર) અને પ્રત્યક્ષ હસમુખભાઈ પાટડીયા (અંજાર, કચ્છ)નો સમાવેશ થાય છે.
આરોપીઓએ આપેલ કબુલાત મુજબની ચોરીવાળી જગ્યાની વિગત
આરોપી મેહુલભાઇ ગણેશભાઇ મકવાણા, અશ્વીનભાઇ અશોકભાઇ મકવાણા, ભરતભાઇ વજેરામભાઇ જાનીએ સાથે મળી કરેલ ચોરીની વિગતો નીચે મુજબ છે.
- (1) આશરે દોઢથી બે વર્ષ પહેલા તળાજા તાલુકાના પિંગળી ગામથી બાખલકા જવાના રસ્તે ડેમ પાસે આવેલ ખોડીયારમાના મંદીરેથી દાનપેટીમાથી રોકડા રૂ.300/- તેમજ ચાંદી જેવી ધાતુની લાગતી મગરની મુર્તી ચોરી કરેલ.
- (2) આજથી આશરે દોઢથી બે વર્ષ પહેલા ભાંખલ ગામે ડુંગર પાસે આવેલ ખોડીયારમાની ડેરી ખાતેથી ચાંદીના નાના ચાર પાંચ છતર ચોરી કરેલ
- (3) આજથી આશરે દોઢથી બે વર્ષ ઘોઘા તાલુકાના તણસા તથા સોડવદરા ગામના ડુંગર પાસે પવનચક્કી પાસે આવેલ ખોડીયારમાના મંદીરેથી ચાંદીના નાના છ-સાત છતર ચોરી કરેલ
- (4) આજથી આશરે દોઢથી બે વર્ષ પહેલા તણસાથી પાણીયાળી જતા રોડ ઉપર આવેલ શિતળામાની ડેરી ખાતેથી ચાંદીના નાના ચાર-પાંચ છતર ચોરી કરેલ
- (5) આજથી આશરે દોઢથી બે વર્ષ પહેલા પીપરલા(થાળા) ગામથી અગીયાળી રોડ ઉપર આવેલ મેલડીમાના મંદીરેથી ચાંદીના નાના દશ થી અગીયાર છતર ચોરી કરેલ
- (6) આજથી આશરે દોઢથી બે વર્ષ પહેલા દિહોર પાસેના ચુડી ગામે આવેલ ખોડીયરમાની ડેરી ખાતેથી ચાંદીના છતરો વજન 300 ગ્રામના ચોરી કરેલ
- (7) આજથી આશરે એક વર્ષ પહેલા દિવસ દરમ્યાન મોટી જાગધાર ગામની વચ્ચે આવેલ મેલડીમાનો ઓટો આવેલ ત્યાંથી ચાંદીના નાના મોટા છતરો નંગ-70 થી 80 ચોરી કરેલ
- (8) આજથી આશરે એક વર્ષ પહેલા તળાજાના સખવદર ગામે આવેલ સતીમાના મંદીરેથી ચાંદીના નાના મોટા છતરો એક કિલો ગ્રામ વજનના ચોરી કરેલ
- (9) આજથી આશરે સવા એક વર્ષ પહેલા રાત્રીના તળાજાના ફુલસર વાવડી ગામે આવેલ આશાપુરામાના મંદીરેથી ચાંદીના નાના-મોટા છતરો નંગ આશરે- 200 ચોરી કરેલ.
- (10) આજથી આશરે દશ અગીયાર મહીના પહેલા સોનગઢ ગામથી પીપરલા તરફ જતા ઢાળ ઉપર જમણી બાજુએ આવેલ પહાડી હનુમાનજીના મંદીરે દાન પેટીમાથી રોકડા રૂપિયા રૂ.800/- કાઢેલ હતા.
- (11) આજથી આશરે દશ-અગીયાર મહીના પહેલા શ્રાવણ મહીનો પુરો થયાના સમયગાળા દરમ્યાન અમરેલી જીલ્લાના રાજુલા તાલુકાના પીપાવાવ ગામ પાસે આવેલ દશામાના મંદીરેથી ચાંદીના નાના મોટા છતરો નંગ 100 થી 120 ચોરી કરેલ.
- (12) આજથી આશરે એક વર્ષ પહેલા પીપરલા ગામથી સોનગઢ તરફ જતા પીપરલા ગામ વટી જમણી બાજુએ આવેલ મેલડીમાના મંદીરે ગયેલા ત્યાંથી ચાંદીના નાના મોટી છતરો ચોરી કરેલા
- (13) આજથી આશરે એક વર્ષ પહેલા તળાજા તાલુકાના પસવી ગામની બહાર હાઇવે રોડથી અડધો કિલોમીટર અંદર આવેલ ચાંમુડામાના મંદીરે ગયેલા અને ત્યાંથી ચાંદીના નાના મોટા છત્તરો તેમજ સોનાના નાના ચાર છતરો ચોરી કરેલા
- (14) આજથી આશરે આઠ નવ મહીના પહેલા મોટી જાગધાર ગામથી ટોલનાકા તરફ જવાના રોડ બાજુ જતા રસ્તામા આવેલ મેલડીમાના મંદીરે ગયેલા અને ત્યાંથી ચાંદીના નાના મોટી છ્તરો ચોરી કરેલા
- (15) આજથી આશરે આઠ નવ મહીના પહેલા શિહોર તાલુકાના સાગવાડી ગામે આવેલ ચાંમુડામાના મઢે ગયેલા અને ત્યાંથી ચાંદીના નાના મોટી છ્તરો ચોરી કરેલા
- (16) આજથી આશરે બે અઢી મહીના પહેલા બગદાણા પાસે આવેલ જુની(નાની) છાપરી ગામે ગામની પહેલા આવેલ ખોડીયારમાના મંદીરે ગયેલા અને ત્યાંથી ચાંદીના બે મોટા છતર તેમજ એક સોનાનુ નાનુ પેંડલ ચોરી કરેલ
- (17) ગત વર્ષ-2025 ના છઠ્ઠા મહીનાની અંદાજે નવ થી તેર તારીખ દરમ્યાન રાત્રીના તળાજાના દેવળીયા ગામે આવેલ ચાંમુડામાના મઢે ગયેલા અને ત્યાંથી ચાંદીના નાના મોટા છતર નંગ-100 ચોરી કરેલ
- (18) આશરે ગત તા.17/02/2026 તથા તા.19/02/2026 પાક્કી તારીખ યાદ નથી મહુવા તાલુકાના દયાળ ગામે આવેલ મેલડીમાના મંદીરે ગયેલા અને ત્યાંથી ચાંદીના નાના મોટા છતર નંગ-60 ચોરી કરેલ
- (19) આશરે ગત તા.11/07/2026 તથા તા.12/07/2026 પાક્કી તારીખ યાદ નથી રાત્રી દરમ્યાન ઘોઘા તાલુકાના ઓદરકા ગામે આવેલ ધોળીયાઓટા વાળા હનુમાનજીના મંદીરે ગયેલા ત્યાંથી ચાંદીનુ એક મોટુ છ્ત્તર તેમજ ચાંદીની ગદા તેમજ નાના મોટા ચાંદિના છતરો ચોરી કરેલા
- (20) આજથી આઠ નવ મહીના પહેલા શિહોર તાલુકાના ટાણા ગામે આવેલ પેટ્રોલપંપની બાજુમા આવેલ વાડીમા એક ઓટલો નાનુ મંદીર હતુ ત્યાં ગયેલ અને ત્યાંથી ચાંદીના નાના છતરો નંગ-10થી 11 જેટલા ચોરી કરેલ
- (21) આજથી આઠ સાડા મહીના પહેલા તળાજાના હમીરપરા ગામે આવેલ મેલડીમાતાજીના ઓટો આવેલ ત્યાં ગયેલ ત્યાંથી ચાંદીના નાના છતરો નંગ-9 થી 10 જેટલા ચોરી કરેલ.
- (22) આજથી આઠ સાડા મહીના પહેલા થાળા પીપરલા ગામની બાજુમા આવેલ શરમાળીયા દાદાનુ મંદીર આવેલ ત્યાં ગયેલ ત્યાંથી ચાંદીના સોથી દોઢસો ગ્રામ થાય તેટલા ચાંદીના છતરો ચોરી કરેલ
- (23) ગત વર્ષ નવેમ્બર 2025 માં અંદાજે 18 થી 20 તારીખ દરમ્યાન રાત્રીનાો ગારીયાધાર તાલુકાના માંડવી ગામે આવેલ ગોહિલ પરિવારના ચામુંડામાતાજીના મઢે ગયેલો અને ત્યાંથી ચાંદીના નાના મોટા છતરો તેમજ ચાંદીનો મુંગટ ચોરી કરેલ
- (24) આજથી એક વર્ષ પહેલા તણસા ગામની બાજુમા આવેલ બાંભણીયા ગામે આવેલ દશામાના મંદિરે ગયેલો અને ત્યાંથી ચાંદીના નાના મોટા છતરો ચોરી કરી લીધેલ
- (25) આજથી એક સવા એક વર્ષ પહેલા સિહોર તાલુકાના સરકડીયા (ટાણા) ગામે આવેલ ખજુરીયા વાળા મેલડીમાના મંદીરે ગયેલો અને ત્યાંથી ચાંદીના નાના છતરો નંગ-20 જેટલા ચોરી કરેલ
- (26) આજથી આઠ નવ મહીના પહેલા અમરેલીના મોટા લીલીયા ગામે આવેલ બુહા પરિવારના હનુમાનજીના મંદીરે ગયેલ અને ત્યાંથી ચાંદીના નાના છતરો નંગ-18 થી 20 જેટલા ચોરી કરેલ
પોલીસે 5.20 લાખ રોકડ સાથે મોટરસાયકલ, મોબાઈલ, બે લોખંડના કટર અને લોખંડનું આરીપાનું સહિત કુલ 6.35 લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે. આ કેસમાં ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા, ગારીયાધાર, ઘોઘા અને દાઠા પોલીસ સ્ટેશનની ચોરીનો પણ ભેદ ઉકેલાયો છે.
ચોરી કરવાની મોડસ ઓપરેન્ડી
આ ટોળકી માતાજીના મઢ અને ગામના છેવાડે આવેલા મંદિરોને જ ટાર્ગેટ કરતી હતી. તેઓ ગૂગલ મેપ પરથી આવા મંદિરોનું લોકેશન શોધીને ત્યાં જઈ સોના-ચાંદીના આભૂષણોની ચોરી કરતા હતા. છેલ્લા દોઢથી બે વર્ષથી આ રીતે ડિજિટલ માહિતીનો ઉપયોગ કરીને તેઓ મંદિરોમાં ચોરી કરતા હતા.
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