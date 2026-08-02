સુરેન્દ્રનગર: સરકારી નોકરી આપવાની લાલચે યુવાનો સાથે વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડી કરનાર ટોળકી ઝડપાઇ
તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ ટોળકીએ અત્યાર સુધી 10 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી 23 લાખથી વધુ રૂપિયા ખંખેરી
Published : August 2, 2026 at 6:19 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં શિક્ષિત વર્ગ અને યુવા વર્ગ સાથે છેતરપિંડીની ઘટનાઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને બેરોજગારીનું પ્રમાણ વધ્યું હોવાના કારણે નોકરી મેળવવા માટે યુવા વર્ગ રૂપિયા આપી, નોકરી લેવાની લાલચમાં અને લોભામણી સ્કીમમાં ફસાઈ જતા હોય તે પ્રકારની ઘટનાઓમાં પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરના કટુડા ગામના વિદ્યાર્થીઓ આ મુદ્દે ભોગ બન્યા હતા અને જોરાવરનગર પોલીસને આ મુદ્દે અરજી કરવામાં આવી હતી અને આ અરજીની તપાસ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવતા અનેક પ્રકારના ધડાકા થયા હતા.
ત્યારે આ તબક્કે તપાસ કરવામાં આવતા અલગ અલગ 10 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી સરકારી નોકરી અપાવવાના બહાને એક વિદ્યાર્થી દીઠ 13 થી 14 લાખ રૂપિયા માંગણી કરવામાં આવતા હતા અને પ્રથમ તબક્કાનો હપ્તો 4.30 લાખથી લઈને 2 લાખની રકમનો હપ્તો લઈ લેવામાં આવ્યો હતો. આ મુદ્દે જોરાવર નગર પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ મામલે મુખ્ય આરોપી કેતન ભરતભાઈ પનારાની અમદાવાદ ખાતેથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેને જોરાવનગર પોલીસ સ્ટેશને લાવી અને પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
પૂછપરછમાં અત્યાર સુધીમાં 23.24 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી અને અલગ-અલગ વિદ્યાર્થીઓ પાસે નોકરી અપાવવાની લાલચે રૂપિયા પડાવવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું અને આ આધારે કેતન ભરતભાઈ પનારા (રહે. મેમ્કો) પૂછપરછ કરવામાં આવતા તેના સસરા અને અન્ય એક આધેડ પણ તેની સાથે હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ મુદ્દે દિનેશભાઈ મંગાભાઈ વાઘેલા (રહે કટુડા), કેશાભાઈ પેથાભાઇ વાઢેર (રહે. લીમડી), કેતન પનારા (રહે મેમ્કો) સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
કેતનની અમદાવાદ ખાતેથી જોરાવનગર પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવતા અમદાવાદ ખાતે આવેલા તેના મકાનમાં ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતા ત્યાંથી અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓની માર્કશીટ અને અલગ અલગ ડોક્યુમેન્ટ મળી આવ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓના આધારકાર્ડ પણ મળી આવ્યા છે અને અલગ અલગ પ્રકારના ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ પણ કેતનના ઘરેથી મળી આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોરાનગર પોલીસે તમામ પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ લીધા છે અને આ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. કેતન મુખ્ય આરોપી તેની સાથે અન્ય બે આરોપીઓ પણ સામેલ કેતન ગેમીંગમાં પૈસા હારતો રહ્યો અને વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી નોકરી અપાવવાની લાલચે પૈસા ઉઘરાવતા રહ્યા હોવાનો પણ ધડાકો થયો છે.
અત્યાર સુધીમાં 10થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી 23.24 લાખ રૂપિયા જેવી રકમ પડાવી લીધી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ વિદ્યાર્થથીઓના માતાપિતા મોટાભાગે મજૂરીકામ દ્વારા ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં તેમજ રેલવેમાં નોકરી અપાવવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી અને આ અંગે વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડી કરવામાં આવતી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. તપાસ કરવામાં આવતા કેતન પનારા પોતે ઓનલાઈન ગેમિંગ રમી રહ્યો હતો તે દરમિયાન ઓનલાઇન ગેમ્સ માટે રૂપિયા હારતો ગયો અને અલગ અલગ વિદ્યાર્થીઓને નોકરી અપાવવાની લાલચ આપતો ગયો અને તેમની પાસેથી રૂપિયા પડાવતો રહ્યો હોવાનો ધડાકો થયો છે. તેની સાથે તેના સસરા અને અન્ય આધેડ પણ સામેલ હોવાનું બહાર આવ્યું છે અને તે હજુ ધરપકડથી દૂર છે.
ભોગ બનેલાઓ સુરેન્દ્રનગર પોલીસનો સંપર્ક કરે - વૈદિકા બિહાની ASP
સમગ્ર તપાસ સુરેન્દ્રનગર એએસપી વૈદિકા બિહાની ચલાવી રહ્યા છે ત્યારે આ અંગે લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે ઝડપાયેલી ટોળકી ના કોઈ ભોગ બન્યા હોય અથવા તો લોભ લાલચમાં આવી અથવા નોકરી લેવા ની લાલચમાં આવી અને રૂપિયા આપ્યા હોય તો તમામ લોકો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસનો સંપર્ક કરે જેથી વધુ કાર્યવાહી કરી શકાય અને ભોગ બનનાર પીડિત લોકોને ન્યાય માટે યોગ્ય તપાસ કરી શકાય અત્યાર સુધીમાં દસથી વધુ લોકો ભોગ બન્યા છે ત્યારે અન્ય લોકો પણ ભોગ બન્યા હોવાની શંકા છે ત્યારે જિલ્લા પોલીસનો સંપર્ક કરે અને તો જિલ્લા પોલીસ તેમને ન્યાય અપાવી શકશે તે પ્રકારની અપીલ એએસપી દ્વારા કરવામાં આવી છે.
ભોગ બનાર વિદ્યાર્થીઓ
જીવણભાઈ ગોવિંદભાઈ વાલેરા પાસેથી તેમના દીકરાને નોકરી અપાવવાની લાલચે 4.30 લાખ રૂપિયા પડાવવામાં આવ્યા
મનસુખભાઈ જીવણભાઈ સોલંકી પાસેથી નોકરી અપાવવાની લાલચે 2.16 લાખ પડાવવામાં આવ્યા
ભરતભાઈ મુકેશભાઈ વાઘેલા પાસેથી નોકરી અપાવવાની લાલચે 2 લાખ રૂપિયા પડાવવામાં આવ્યા
ભરતભાઈ મુકેશભાઈ વાઘેલા પાસેથી નોકરી અપાવવાની લાલચે 2.16 લાખ રૂપિયા પડાવવામાં આવ્યા
હર્ષદભાઈ દલાભાઈ ડોડીયા પાસેથી 2.30 લાખ રૂપિયા પડાવવામાં આવ્યા
જયદેવભાઈ મુકેશભાઈ વાઘેલા પાસેથી નોકરી અપાવવાના બહાને 50000 રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવ્યા
દીપકભાઈ મોતીભાઈ વાઘેલા પાસેથી 4.90 લાખ રૂપિયા નોકરી અપાવવાના બહાને પડાવી લેવાયા
દીપકભાઈ બેચરભાઈ વાઘેલા પાસેથી નોકરી અપાવવાના બહાને 2.08 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા
લલિતભાઈ ગોવિંદભાઈ મકવાણા પાસેથી નોકરી અપાવવાના બહાને 05 લાખ રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવ્યા.
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