યુવતીના પ્રેમજાળમાં ફસાવી ‘નકલી પોલીસ’ બની ગેંગે મજૂર પાસેથી રૂ. 2.05 લાખ પડાવ્યા; ડ્રગ્સ કેસમાં ફસાવવાની ધમકીથી ચકચાર

આરોપીઓએ પોતે “જૂનાગઢ પોલીસ” હોવાનો દાવો કરીને ડ્રગ્સ કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી મારપીટ સાથે રૂ. 2.05 લાખની લૂંટ કરી હોવાનો ગંભીર આરોપ છે.

ગીરગઢડા પોલીસ સ્ટેશન
Published : May 20, 2026 at 8:30 PM IST

ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડા તાલુકામાં હનીટ્રેપ અને ‘ફેક પોલીસ’ ગેંગનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર જામી ગઈ છે. દ્રોણેશ્વર ગુરુકુલ ખાતે ધાર્મિક સ્ટોલમાં નોકરી કરતા વિઠ્ઠલભાઈ ગગજીભાઈ રૂપાળાને એક અજાણી યુવતીએ વોટ્સએપ દ્વારા મિત્રતા કરી વિશ્વાસમાં લીધા બાદ રસ્તામાં ગેંગને બોલાવી અપહરણ જેવી સ્થિતિ સર્જી હતી. આરોપીઓએ પોતે “જૂનાગઢ પોલીસ” હોવાનો દાવો કરીને ડ્રગ્સ કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી મારપીટ સાથે રૂ. 2.05 લાખની લૂંટ કરી હોવાનો ગંભીર આરોપ છે.

ફરિયાદ અનુસાર, ગત 12 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ વિઠ્ઠલભાઈના મોબાઇલમાં “શિવાની પટેલ” નામની યુવતીનો વોટ્સએપ મેસેજ આવ્યો હતો. ત્યારબાદ બંને વચ્ચે નિયમિત વાતચીત શરૂ થઈ. યુવતીએ દ્રોણેશ્વર ગુરુકુલના ધાર્મિક સ્ટોલના વીડિયો તથા ફોટા પણ મંગાવ્યા હતા. ધીરે ધીરે વિશ્વાસ કેળવીને યુવતીએ 19 ફેબ્રુઆરીએ ભાવનગરથી દ્રોણેશ્વર આવવાની વાત કરી.

વિઠ્ઠલભાઈ ગીર ગઢડાની દ્રોણ ચોકડી સુધી યુવતીને લેવા ગયા હતા. ત્યાંથી બંને દ્રોણેશ્વર ગુરુકુલ પહોંચ્યા, જ્યાં યુવતીએ સ્ટોલમાંથી રૂ. 540ની ખરીદી કરી. ત્યારબાદ યુવતીએ ઘોકડવા મૂકવાની વિનંતી કરતાં વિઠ્ઠલભાઈ તેને પોતાની મોટરસાયકલમાં બેસાડીને નીકળ્યા.

અંબાડા ગામના પાટિયા પાસે પહોંચતા યુવતીએ પાણી પીવા અને આરામ કરવાના બહાને મોટરસાયકલ રોકાવી. બંને રસ્તાની કિનારે બેઠા હતા ત્યારે અચાનક એક કાળી ફોર વ્હીલર કાર આવીને ઊભી રહી. કારમાંથી ચાર અજાણ્યા વ્યક્તિઓ નીચે ઊતર્યા અને પોતે “જૂનાગઢ પોલીસ” હોવાનું કહીને વિઠ્ઠલભાઈનો મોબાઇલ ફોન તથા મોટરસાયકલની ચાવી કબજે કરી લીધી.

આરોપીઓએ યુવતીને ડ્રગ્સ કેસમાં સંડોવાયેલી હોવાનું કહી વિઠ્ઠલભાઈને પણ ખોટા ડ્રગ્સ કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી કારમાં બેસાડી લીધા. તેમને ઘોકડવા, વડવીયાળા અને દ્રોણેશ્વર સહિત અલગ-अલગ જગ્યાએ ફેરવવામાં આવ્યા. દરમિયાન મારપીટ કરીને કેસમાંથી છોડાવવા માટે પહેલા રૂ. 10 લાખ અને પછી રૂ. 5 લાખની માંગણી કરી.

ભયભીત વિઠ્ઠલભાઈ પાસેથી તેમના ઘરેથી રૂ. 20 હજાર, મિત્ર વિપુલભાઈ પાસેથી રૂ. 15 હજાર અને હરિપ્રિય સ્વામી મારફતે રૂ. 1.70 લાખ મેળવીને કુલ રૂ. 2.05 લાખ બળજબરીથી વસૂલ કરી લેવાયા. આરોપીઓએ વધુ રૂ. 3 લાખ ન આપે તો ખોટા ડ્રગ્સ કેસમાં ફસાવીને અખબારમાં નામ છાપવાની અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી.

આ ઘટના ફેબ્રુઆરી મહિનામાં બની હતી. થોડા દિવસ પહેલા ફરિયાદ મળતાં જ ગીર ગઢડા પોલીસે ગુનો નોંધી વિવિધ દિશાઓમાં તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ ટોળકીએ અગાઉ પણ અનેક વ્યક્તિઓને આ જ રીતે હનીટ્રેપમાં ફસાવીને રૂપિયા પડાવ્યા હશે. પોલીસે આરોપીઓ સુધી પહોંચવા ટેક્નિકલ તેમજ સ્થાનિક સ્તરે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.

વિઠ્ઠલભાઈએ ગીર ગઢડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં “શિવાની પટેલ” (રહે. ભાવનગર) સહિત ચાર અજાણ્યા આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

