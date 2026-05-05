મોજ-શોખ અને ગર્લફ્રેન્ડના ખર્ચા પૂરા કરવા સ્પોર્ટ્સ બાઇક ચોરતી ગેંગનો પર્દાફાશ, ત્રણ આરોપી ઝડપાયા
અમદાવાદમાં મોજ-શોખ પુરા કરવા માટે સ્પોર્ટ્સ બાઇકની ચોરી કરતી આંતર રાજ્ય ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે.
Published : May 5, 2026 at 2:18 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી વધતી સ્પોર્ટ્સ બાઇક ચોરીની ઘટનાઓ પર આખરે પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. ઝોન-1 LCB ટીમે આંતર રાજ્ય ગેંગને ઝડપી પાડીને 12 જેટલી ચોરાયેલી સ્પોર્ટ્સ બાઇકો સાથે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
સ્પોર્ટ્સ બાઇક ચોરતી ગેન્ગનો પર્દાફાશ
અમદાવાદમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી સ્પોર્ટ્સ બાઇક ચોરીની ફરિયાદો વધતા પોલીસ એલર્ટ થઇ હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી પોલીસે તપાસ હાથ ધરતા ત્રણ આરોપીને ઝડપી લીધા હતા. પકડાયેલા આરોપીઓમાં કૈલાસ, બ્રિજેશ અને સુનિલનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણેય આરોપી રાજસ્થાનના ડુંગરપુર અને શિહોરી વિસ્તારના રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે. જ્યારે ગેંગનો મુખ્ય આરોપી થાવા સહિત અન્ય બે વ્યક્તિઓ હાલ ફરાર છે, જેમની શોધખોળ ચાલુ છે.
આ ગેંગ છેલ્લા 5 મહિનાથી અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં સક્રિય હતી. ખાસ કરીને ઘાટલોડિયા, વસ્ત્રાપુર, સાબરમતી અને સોલા જેવા વિસ્તારોમાં ટાર્ગેટ કરીને મોંઘી સ્પોર્ટ્સ બાઇકોની ચોરી કરવામાં આવતી હતી. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી કુલ 12 જેટલી બાઇકો કબજે કરી છે. પોલીસ દ્વારા પ્રાથમિક તપાસ કરતા સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ પોતાના મોજ-શોખ અને ગર્લફ્રેન્ડના ખર્ચા પૂરા કરવા માટે આ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી હતી. સરળ રીતે પૈસા કમાવાની લાલચમાં તેઓ ચોરી તરફ વળ્યા હતા.
ઝોન-1ના DCP ડૉ હર્ષદ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસને બાઇક ચોરી અંગે સતત ફરિયાદો મળી રહી હતી, જેના આધારે ખાસ ટીમ બનાવી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે આખી ગેંગ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી છે. ફરાર આરોપીઓને ઝડપવા માટે અલગ અલગ ટીમો કામ કરી રહી છે અને જલ્દી જ તેમની ધરપકડ થવાની શક્યતા છે.પોલીસ હાલ સમગ્ર ગેંગના નેટવર્કને ખોલવા અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકોને બહાર લાવવા દિશામાં વધુ તપાસ કરી રહી છે."
