વાપી: ફોરેક્સ અને ક્રિપ્ટોમાં ઊંચા વળતરની લાલચ આપી છેતરપિંડી આચરતી ગેંગ ઝડપાઇ, દુબઇ કનેક્શન ખૂલ્યું
વાપી GIDC પોલીસે ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ અને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ઊંચા નફાની લાલચ આપી રોકાણકારો સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરતી એક આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
Published : July 10, 2026 at 5:35 PM IST
વાપી: વાપી GIDC પોલીસે ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ અને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં દર મહિને 5થી 6 ટકા જેવા ઊંચા નફાની લાલચ આપી રોકાણકારો સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરતી એક આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે આ મામલે એક મહિલા સહિત બે મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી કોર્ટમાંથી બે દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે, જ્યારે દુબઈ અને મુંબઈ સ્થિત અન્ય ચાર સૂત્રધારો હજુ ફરાર છે. પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ આખી ગેંગ ઓનલાઈન અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ અને TLC નામના નકલી કોઈન બતાવીને લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયા પડાવતી હતી અને આ સમગ્ર કૌભાંડનું સંચાલન દુબઈથી કરવામાં આવી રહ્યું હતું.
ઊંચા વળતરની લાલચ આપી છેતરપિંડી આચરતી ગેંગ ઝડપાઇ
વાપી GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં તા. 07 જુલાઈ, 2026ના રોજ એક ફરિયાદીએ અરજી આપી હતી કે અંજલી યાદવ અને મિલન માહલા સહિતના આરોપીઓએ દર મહિને 5થી 6 ટકા સુધીનું નિશ્ચિત વળતર આપવાની લાલચ આપી ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ અને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ કરાવ્યું હતું. ફરિયાદીના જણાવ્યા મુજબ માત્ર તેમને જ નહીં પરંતુ અન્ય અનેક રોકાણકારોને પણ આ જ રીતે વિશ્વાસમાં લઈ કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ રોકાણની રકમ અને નફો પરત ન આપતા છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યાની ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી.
ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો
બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસ.પી. ગોહિલે સમગ્ર ઘટનાની જાણ વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક યુવરાજસિંહ જાડેજા (IPS) અને વાપી વિભાગના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક બી.એન. દવેને કરી હતી. સુરત વિભાગના પોલીસ મહાનિરીક્ષક પ્રેમ વીર સિંહ (IPS)ના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. વાપી GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની કલમ 316(2), 318(4), 336(2), 336(3), 338, 61(2), 3(5), ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટની કલમ 66(ડી) તેમજ ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝિટર્સ એક્ટ-2003ની કલમ 3 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
'બોટબ્રો'થી શરૂ થયેલી ઠગાઈ અનેક ઓનલાઈન કંપનીઓ સુધી પહોંચી
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે નવેમ્બર-2023 દરમિયાન આરોપીઓએ "બોટબ્રો" નામથી ઓનલાઈન કંપની શરૂ કરી હતી. રોકાણકારોને કંપનીમાં રોકાણ કરવા માટે દર મહિને 5થી 6 ટકા વ્યાજ મળવાની ખાતરી આપવામાં આવતી હતી. યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ આધારિત ઓનલાઈન એકાઉન્ટ બનાવી રોકાણકારોને TLC 1.0 અને TLC 2.0 નામના કોઈન બતાવવામાં આવતા હતા. આ કોઈનની ભારતીય કિંમત આશરે રૂ.11 હજાર હોવાનું અને વર્ષ 2027 સુધીમાં તેની કિંમત રૂ.1 લાખ સુધી પહોંચી જશે તેવો વિશ્વાસ અપાવી વધુ રોકાણ કરાવવામાં આવતું હતું. આ લોભામણી વાતોમાં આવી ફરિયાદી સહિત અનેક લોકોએ અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓ તેમજ રોકડ મારફતે કુલ રૂ.3,40,68,599નું રોકાણ કર્યું હતું.
એક પછી એક નવી કંપનીઓ બનાવી રોકાણકારોને ભ્રમિત કરવામાં આવ્યા
તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે "બોટબ્રો" કંપની બંધ કર્યા બાદ આરોપીઓએ "ALGOBOT", "BOTALPHA.BIZ", "BOTALPHA.COM", "BOTALPHA.ME", "CROSS MARKET.AI" અને "TRADE CRAFT.BUZZ" નામની નવી ઓનલાઈન કંપનીઓ શરૂ કરી હતી. આ તમામ પ્લેટફોર્મ દ્વારા રોકાણકારોને અગાઉની જેમ જ ઊંચા નફાની લાલચ આપી વધુ રકમ રોકાવવા પ્રેરિત કરવામાં આવતા હતા. જોકે રોકાણકારોને તેમની મૂળ મૂડી અથવા પ્રોફિટ ઉપાડવાની મંજૂરી આપવામાં આવતી નહોતી. પ્રોફિટ દર્શાવતી ઓનલાઈન માહિતી પણ ખોટી હોવા છતાં સાચી હોવાનું બતાવવામાં આવતું હતું. અંતે તા.14 નવેમ્બર, 2025થી તમામ ઓનલાઈન કંપનીઓ અચાનક બંધ કરી આરોપીઓએ રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત કર્યો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
બે આરોપીઓની ધરપકડ, ચાર આરોપીઓ હજુ ફરાર
આ ગુનામાં પોલીસે અંજલી રાહુલ યાદવ, રહે. આશાપુરા રો-હાઉસ, ચણોદ ગામ, તા. વાપી અને મિલન દિનેશભાઈ માહલા, રહે. બીલપુડી ગામ, ઝાડી ફળિયું, તા. ધરમપુરની ધરપકડ કરી છે. બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી બે દિવસના રિમાન્ડ મેળવવામાં આવ્યા છે અને તેમની પૂછપરછના આધારે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. બીજી તરફ કલીમ શેખ, વિકાસ બારીક અને અરવિંદ દુબે (તમામ રહે. મુંબઈ) તેમજ લવીશ ચૌધરી ઉર્ફે નવાબઅલી (રહે. દુબઈ) હજુ ફરાર છે. તેમની ધરપકડ માટે વાપી GIDC પોલીસ દ્વારા અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસનો દોર તેજ કરવામાં આવ્યો છે.
રોકાણકારોને સાવચેત રહેવા પોલીસે કરી અપીલ
વાપી GIDC પોલીસે લોકોને સોશિયલ મીડિયા, ઓનલાઈન ટ્રેડીંગ પ્લેટફોર્મ અને ક્રિપ્ટોકરન્સીના નામે ઊંચા વળતરની લાલચ આપતી કોઈપણ અજાણી કંપનીમાં રોકાણ કરતા પહેલાં તેની સંપૂર્ણ ચકાસણી કરવાની અપીલ કરી છે. પોલીસે જણાવ્યું છે કે ઓછા સમયમાં વધુ નફો આપવાના દાવા કરતી કંપનીઓથી સાવચેત રહેવું જરૂરી છે. જો કોઈ વ્યક્તિ આવી લાલચ આપીને રોકાણ કરાવવા પ્રયાસ કરે તો તાત્કાલિક નજીકના પોલીસ સ્ટેશન અથવા સાયબર ક્રાઇમ સેલનો સંપર્ક કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. હાલમાં સમગ્ર કૌભાંડના નાણાકીય વ્યવહારો, અન્ય સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કડીઓ અંગે વાપી GIDC પોલીસ દ્વારા વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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