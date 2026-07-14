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ચોટીલા દર્શનાર્થે આવતા યાત્રિકોના દાગીના ચોરતી ગેંગ ઝડપાઈ, મોજશોખ માટે કરતા હતા ચોરી

સુરેન્દ્રનગર LCBએ મોજશોખ માટે મંદિરોમાં ચોરી કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

ચોટીલા દર્શનાર્થે આવતા યાત્રિકોના દાગીના ચોરતી ગેંગ ઝડપાઈ
ચોટીલા દર્શનાર્થે આવતા યાત્રિકોના દાગીના ચોરતી ગેંગ ઝડપાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 8:25 AM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ પવિત્ર યાત્રાધામ ચોટીલા ખાતે ચામુંડા માતાજીના દર્શનાર્થે આવતી મહિલા યાત્રિકોને ટાર્ગેટ કરી ચેન સ્નેચિંગની ઘટનાઓને અંજામ આપતી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. મહેમદાબાદના હરીપુરાથી ચોટીલા આવીને રોકાતી આ ગેંગે છેલ્લા એક મહિનામાં ત્રણ જેટલી મહિલાઓના ગળામાંથી સોના-ચાંદીના કિંમતી દાગીના ચીલઝડપ કર્યા હોવાની કબૂલાત કરી છે. LCB પોલીસે ટોળકીના બે સાગરીતોની ધરપકડ કરી અન્ય ત્રણ ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ હાથ ધરી છે.

ચોટીલામાં ચેન સ્નેચિંગ કરતી ટોળકી ઝડપાઇ

ચોટીલામાં ચામુંડા માતાજીના દર્શન માટે આવતા યાત્રિકો સાથે ચેન સ્નેચિંગની ઘટનાને અંજામ આપતી ટોળકી ઝડપાઇ છે. સુરેન્દ્રનગર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસમાં એક મહિનામાં ત્રણ જેટલી ચેન સ્નેચિંગની ઘટનાઓને અંજામ આપવામાં આવ્યો હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આ ટોળકી દર્શનાર્થે આવતી મહિલાઓના ગળામાં પહેરેલા સોના-ચાંદીના દાગીના સહિતની વસ્તુઓ લઇ ફરાર થઇ જતી હતી. મહેમદાબાદ હરીપુરાથી આ ટોળકી સુરેન્દ્રનગર આવતી હતી અને ત્યારબાદ ચોટીલા ખાતે રોકાઇને દર્શનાર્થે આવી મહિલાઓના દાગીના ચોરીને ફરાર થઇ જતી હતી.

ચોટીલા દર્શનાર્થે આવતા યાત્રિકોના દાગીના ચોરતી ગેંગ ઝડપાઈ (ETV Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગર લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા ઘટનાને અંજામ આપતી ટોળકીના ભૂરીઓ શંકરભાઈ ઠાકોર, રહે-મહેમદાબાદ તેમજ રાકેશ અશોકભાઈ વાઘેલાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સાહિલ દિનેશભાઈ દતાણી, રાહુલ પુનમભાઈ વાઘેલા, જીતુ પ્રકાશભાઈ દેવીપુજકની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે.

ચોટીલામાં ચેન સ્નેચિંગ કરતી ટોળકી ઝડપાઇ
ચોટીલામાં ચેન સ્નેચિંગ કરતી ટોળકી ઝડપાઇ (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટનાને લઇને Dysp પાર્થ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, અન્ય મંદિરમાં જતા યાત્રિકોને પણ આ લોકો ટાર્ગેટ બનાવતા હોવાની શંકા છે. મોજશોખ માટે આ ટોળકી ચેન સ્નેચિંગ જેવા ગુનાઓને અંજામ આપતી હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું છે. મહેમદાવાદથી ચોટીલા આવતા અને ત્યારબાદ આ પ્રકારનું કાવતરૂં કરતા હતા.

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TAGGED:

GANG STEALING JEWELRY
CHOTILA PILGRIMS
SURENDRANAGAR LCB
CHOTILA SHRINE THEFT

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