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અમદાવાદ: AMC કર્મચારીની ઓળખ આપી BSNLના કોપર કેબલ ચોરતી ગેંગ ઝડપાઇ, 31 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

અમદાવાદના વાસણા વિસ્તારમાં AMCના કર્મચારી હોવાનું ખોટું નાટક કરી BSNLના અંડરગ્રાઉન્ડ ડક્ટમાંથી કોપર કેબલ ચોરી કરતી કુખ્યાત ગેંગને વાસણા પોલીસે ઝડપી પાડી છે.

AMC કર્મચારીની ઓળખ આપી BSNLના કોપર કેબલ ચોરતી ગેંગ ઝડપાઇ
AMC કર્મચારીની ઓળખ આપી BSNLના કોપર કેબલ ચોરતી ગેંગ ઝડપાઇ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 11:40 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના વાસણા વિસ્તારમાં AMCના કર્મચારી હોવાનું ખોટું નાટક કરી BSNLના અંડરગ્રાઉન્ડ ડક્ટમાંથી કોપર કેબલ ચોરી કરતી કુખ્યાત ગેંગને વાસણા પોલીસે ઝડપી પાડી છે. પોલીસે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા ચાર આરોપીની ધરપકડ કરી તેમની પાસેથી 31 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

AMCના કર્મચારી બની BSNLનો કોપર કેબલ ચોરી કરતી ગેંગ ઝડપાઇ

અમદાવાદના વાસણા વિસ્તારમાં AMCના કર્મચારી હોવાની ખોટી ઓળખ આપીને BSNLના અંડરગ્રાઉન્ડ ડક્ટમાંથી કોપર કેબલ ચોરવાનો પ્રયાસ કરતી ગેંગને વાસણા પોલીસે ઝડપી પાડી છે. પોલીસે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી 220 મીટર લાંબો 1,200 પેરનો કોપર કેબલ, ક્રેન અને અન્ય સાધનો સહિત આશરે 31 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.

AMC કર્મચારીની ઓળખ આપી BSNLના કોપર કેબલ ચોરતી ગેંગ ઝડપાઇ (ETV Bharat Gujarat)

આ ઘટના 15 ઓગસ્ટની મોડી રાત્રે આશરે 2 વાગ્યે વાસણા વિસ્તારમાં આવેલી G.B. શાહ કોલેજ અને ગાંઠિયા રથ નજીક બની હતી. BSNLના ડિવિઝનલ એન્જિનિયર રમેશ ઝાલાને સ્ટાફ તરફથી માહિતી મળી હતી કે કેટલાક શખ્સો ક્રેન સાથે આવી BSNLની અંડરગ્રાઉન્ડ ડક્ટમાંથી વાયર બહાર કાઢી રહ્યા છે. માહિતી મળતાં તેઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા અને શંકાસ્પદ હિલચાલ જણાતાં પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરી હતી.

પોલીસની ટીમ સ્થળ પર પહોંચતાં કેટલાક શખ્સો નાસી છૂટ્યા હતા, જ્યારે ચાર આરોપીઓને સ્થળ પરથી ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે આરોપીઓએ સિક્યુરિટી ગાર્ડ કમલેશ મનાતને પોતે AMCના કર્મચારી હોવાનું કહી ગેરમાર્ગે દોર્યા હતા. ત્યારબાદ ક્રેનની મદદથી BSNLની ડક્ટ ખોલી અંદરથી કોપર કેબલ બહાર કાઢી તેને કાપવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસે રવિકાંત શર્મા (38), વિષ્ણુ યાદવ (38), જીતેશ યાદવ (24) અને રાહુલ ભરવાડ (28)ની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ મુજબ રવિકાંત ક્રેન હેલ્પર છે, જ્યારે વિષ્ણુ અને જીતેશ ક્રેન ડ્રાઇવર તરીકે કામ કરે છે. રાહુલ ભરવાડ પશુપાલન સાથે સંકળાયેલો છે.

પૂછપરછ દરમિયાન ત્રણ આરોપીઓએ કથિત રીતે જણાવ્યું હતું કે તેઓ રાહુલ ભરવાડના કહેવાથી કેબલ કાપી રહ્યા હતા અને ચોરેલો કેબલ રાહુલ લઈ જવાનો હતો. જોકે, આ વિગતો હાલ પોલીસ તપાસનો ભાગ છે.

PI આર.એન.પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ અગાઉ પણ આ પ્રકારની ચોરી કરી છે કે કેમ અને આ ગેંગ સાથે અન્ય કોઈ શખ્સો સંકળાયેલા છે કે કેમ તે અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓએ AMCના કર્મચારી તરીકે ખોટી ઓળખ આપીને સ્થળ પર કામ કરવાનું વિશ્વાસ ઊભું કર્યું હતું અને ત્યારબાદ ક્રેનની મદદથી BSNLની અંડરગ્રાઉન્ડ ડક્ટમાંથી કેબલ બહાર કાઢ્યો હતો. પોલીસ હવે કેબલ ચોરી પાછળના સમગ્ર નેટવર્ક અને અગાઉની સંભવિત ચોરીઓ અંગે પણ તપાસ કરી રહી છે.

વાસણા પોલીસે સ્થળ પરથી આશરે ₹7 લાખની કિંમતનો 220 મીટર કોપર કેબલ અને ગુનામાં વપરાયેલી આશરે ₹24 લાખની કેસરી રંગની ક્રેન જપ્ત કરી છે. આ ઉપરાંત 5 હેલ્મેટ, 4 લોખંડની ચેન, 6 લોખંડ કાપવાની કરવત, 1 બેટન લાઇટ, 1 હથોડી અને 1 ટોર્ચ સહિતનો સામાન પણ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.

PI આર.એન.પટેલના જણાવ્યા મુજબ આ કાર્યવાહીથી BSNLની સંપત્તિ ચોરીના એક વણઉકેલાયેલા ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે. સમગ્ર મામલે અન્ય કોઈ શખ્સોની સંડોવણી છે કે નહીં અને અગાઉ પણ આવી રીતે ચોરી કરવામાં આવી છે કે નહીં તે અંગે વાસણા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

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