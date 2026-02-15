ETV Bharat / state

'મોબાઇલમાં RTO ઇ-ચલણની ફાઇલ આવે તો ચેતજો', સુરતમાં જામતારા ગેન્ગ સાથે સંકળાયેલા 3 સાગરિત ઝડપાયા

સુરતમાં જામતારા ગેન્ગ સાથે સંકળાયેલા 3 સાગરિત ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 15, 2026 at 8:56 AM IST

સુરત: આજના ડિજિટલ યુગમાં સાયબર અપરાધીઓ નવી મોડસ ઓપરેન્ડીથી લોકોને છેતરી રહ્યા છે. સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલે 'જામતારા ગેન્ગ' સાથે સંકળાયેલા ત્રણ શખ્સની ધરપકડ કરી છે. આ ટોળકી લોકોના મોબાઇલમાં નકલી RTO ઇ-ચલણની ફાઇલ મોકલી બેન્ક ખાતા સાફ કરતી હતી.

નકલી RTO ઇ-ચલણની APK મોકલી બેન્ક ખાતુ સાફ કરતા હતા

જામતારા ગેન્ગ સાથે સંકળાયેલા આ શખ્સ સોશિયલ એન્જિનિયરિંગ અને માલવેર (APK ફાઇલ)નો ઉપયોગ કરતી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, હેકર્સ વોટ્સએપ પર 'Digital RTO E-Challan.APK' નામની ફાઇલ મોકલતા હતા. આ ફાઇલ જેવી જ યુઝર ડાઉનલોડ કરે કે તરત જ મોબાઇલ હેક થઇ જતો હતો. આ ફાઇલ દ્વારા હેકર્સ મોબાઇલના મેસેજ, કોન્ટેક્ટ અને ગેલેરેની પરમિશન મેળવી લેતા હતા જેનાથી તેઓ યુઝરના OTP સીધા વાંચી શકતા હતા.

સુરતમાં જામતારા ગેન્ગ સાથે સંકળાયેલા 3 સાગરિત ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

એક કિસ્સામાં ફરિયાદીના દીકરાએ આ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરતા ટુકડે ટુકડે કુલ 5 લાખ 02 હજાર 562 રૂપિયા ઉપડી ગયા હતા.

ઝારખંડના જામતારામાં બેઠેલા ઠગો સુરતમાં પોતાના એજન્ટો ધરાવતા હતા. પકડાયેલા આરોપીઓ ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ પેમેન્ટનો આશરો લઇ લોકોના ચોરી કરેલા નાણા પોતાના ક્રેડિટ કાર્ડના બિલ ભરવામાં વાપરતા હતા. તે બાદ આ રકમ રોકમ સ્વરૂપે અથવા CDM મશીન દ્વારા મુખ્ય સૂત્રધારો સુધી પહોંચાડવામાં આવતી હતી. આ કામ માટે તેઓ 10% કમિશન લેતા હતા.

સુરત પોલીસે ક્રેડિટ કાર્ડ સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો
સુરત પોલીસે ક્રેડિટ કાર્ડ સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

ભણેલા-ગણેલા યુવાનો બન્યા સાયબર ગેંગના પ્યાદા

ચિંતાજનક બાબત એ છે કે પકડાયેલા આરોપીઓમાં એક સિવિલ એન્જિનિયર અને એક બી.કોમ ગ્રેજ્યુએટ યુવાન સામેલ છે. ટૂંકા સમયમાં વધુ પૈસા કમાવવાની લાલચમાં આ શિક્ષિત યુવાનો આંતરરાજ્ય સાયબર ગેંગના પ્યાદા બની રહ્યા છે. પોલીસ તપાસમાં અશ્વિન ગાંગાણીની ઓફિસમાંથી 227 ક્રેડિટ કાર્ડ, 2 પોસ (POS) મશીન, Rs. 92,53,663 ના ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતો મળી આવી છે.

પોલીસે આ ઘટનામાં ત્રણ આરોપી નિશીત નથવાણી (રાજકોટ), ગૌતમ મંડલ (જામતારા, ઝારખંડ), અશ્વિન નરસિંહભાઇ (સુરત)ની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

સુરત પોલીસે જામતારા ગેન્ગ સાથે સંકળાયેલા ત્રણ આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
સુરત પોલીસે જામતારા ગેન્ગ સાથે સંકળાયેલા ત્રણ આરોપીની ધરપકડ કરી છે. (ETV Bharat Gujarat)

