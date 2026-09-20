રાજકોટમાં ગણેશોત્સવમાં 24 કેરેટ સોનાના મોદકની ભારે ડિમાન્ડ, 1 કિલોની કિંમત સાંભળીને ચોંકી જશો
રાજકોટમાં ગણેશોત્સવ દરમિયાન 50થી વધુ વેરાયટીના મોદક બજારમાં આવ્યા છે, જેમાં 14 હજારના સોનાના મોદકની સૌથી વધુ ડિમાન્ડ છે.
Published : September 20, 2026 at 5:57 PM IST
રાજકોટ: ગણેશોત્સવમાં રાજકોટની મીઠાઈ બજારમાં ગણપતિ બાપાના પ્રિય મોદકનો મીઠો જલસો જામ્યો છે. આ વર્ષે બજારમાં 50થી વધુ વેરાયટીના મોદક આવ્યા છે, પણ સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે 24 કેરેટ સોનાના વરખવાળો પ્રીમિયમ મોદક. તેનો ભાવ 14,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલો હોવા છતાં, બાપાને સોનાનો મોદક ધરાવવાની ભાવનાથી તેની ડિમાન્ડમાં જબરદસ્ત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
શું છે સોનાના મોદકની ખાસિયત?
રાજકોટના નામાંકિત મીઠાઈ વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ મોદક સામાન્ય મોદક કરતાં તદ્દન અલગ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે.
તેને બનાવવા માટે સૌપ્રથમ મમરા અને શ્રેષ્ઠ ક્વોલિટીની બદામને ધીમા તાપે શેકવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાં શુદ્ધ ઘી, કેસર અને ડ્રાયફ્રૂટનું મિશ્રણ કરવામાં આવે છે. મોદકનો આકાર આપ્યા બાદ તેના પર હાથેથી 24 કેરેટ શુદ્ધ સોનાનું ખાવાલાયક વરખ લગાવવામાં આવે છે. આ વરખ સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ અને સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક નથી.
વેપારીઓ કહે છે, "લોકો હવે ભગવાનને ધરાવવા માટે કંઈક અલગ અને પ્રીમિયમ શોધે છે. સોનાનો મોદક એ માત્ર મીઠાઈ નથી, પણ શ્રદ્ધા અને સ્ટેટસનું પ્રતીક બની ગયો છે. ગિફ્ટિંગ માટે પણ લોકો તેને વધુ પસંદ કરે છે."
500 રૂપિયાથી 14 હજાર સુધીની રેન્જ
બજારમાં આ વર્ષે મોદકની કિંમત 500 રૂપિયાથી શરૂ થઈને 14,000 રૂપિયા સુધી પહોંચી છે.
સામાન્ય રેન્જ (500-700 રૂપિયા કિલો): માવા મોદક, મમરા મોદક. મિડિયમ પ્રીમિયમ રેન્જ (800-1500 રૂપિયા કિલો): ડ્રાયફ્રૂટ, કેસર-બદામ, ચોકલેટ, પાઈનેપલ, વેનીલા ફ્લેવરના મોદક. સુપર પ્રીમિયમ રેન્જ (14,000 રૂપિયા કિલો): 24 કેરેટ ગોલ્ડ વરખવાળો મોદક.
ગયા વર્ષની સરખામણીએ દૂધ, માવો અને ડ્રાયફ્રૂટના ભાવ વધવાને કારણે મોદકમાં 5 ટકા જેટલો ભાવ વધારો થયો છે, છતાં ડિમાન્ડ યથાવત છે.
ડિઝાઈનમાં પણ નવીનતા: બાપા માટે 20થી વધુ ડિઝાઈન
આ વખતે સ્વાદની સાથે ડિઝાઈન પર પણ ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. મીઠાઈની દુકાનોમાં અંદાજે 20થી વધુ ફેન્સી ડિઝાઈન તૈયાર કરવામાં આવી છે.
માખણ ભરેલી મટકી સાથેનો મોદક, કમળના ફૂલની ડિઝાઈનવાળો મોદક, પાન પર સજાવેલો મોદક, શંખ આકારનો મોદક ગ્રાહકોને ખૂબ આકર્ષી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત યંગ જનરેશન માટે બબલગમ, બ્લુબેરી, ક્રેનબેરી અને ચીકુ ફ્લેવરના મોદક પણ નવી રેન્જમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે.
એકંદરે, રાજકોટમાં ગણેશોત્સવનો ઉત્સાહ માત્ર ભક્તિ પૂરતો સીમિત નથી, પણ તે પ્રીમિયમ ગિફ્ટિંગ અને ફૂડ ઈનોવેશનનો તહેવાર પણ બની ગયો છે, જ્યાં સોનાનો મોદક સૌનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે.
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